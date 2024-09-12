Dünyanın en büyük iPhone’u: 400W flaşı var

Dünyanın en büyük iPhone modeli ama bir farkla
Mrwhoistheboss kanalı ancak 8 kişinin taşıyabildiği ve tekerlekli stand ile yürütülebilen bir iPhone inşa etmek için DIYperks kanalı ile ortaklık yapmış. iPhone 15 Pro Max boyutlarının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde ve performans canavarı bir sistem ortaya çıkmış.
Telefona Intel işlemci, Radeon ekran kartı, 128GB RAM ve 4TB SSD depolamadan oluşan bir bilgisayar hayat veriyor. Arka kameralar Canon EOS ve Sony profesyonel makinelerden oluşmuş ve aynalarla yansıma yapılmış. Flaş ise 400W gücünde.
En büyük fark ise işletim sistemi. Bir Android emülatöründe iOS replikası bir ara yüz çalıştırılıyor. Zaten iOS işletim sistemini iPhone dışına çıkarmak mümkün değil. Bu bakımdan dev bir iPhone tanımlaması yapmak güç. Guinness de dünyanın en büyük çalışan akıllı telefon replikası unvanını vermiş. Muhtemelen gelecek yıl daha büyük bir iPhone bizi karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.