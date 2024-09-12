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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük iPhone’u: 400W flaşı var

    Mrwhoistheboss YouTube kanalı 2 metreyi geçen boyuyla rekor kırarken en güçlü iPhone modelinden 10 kat daha performanslı devasa bir iPhone sistemi inşa etti.    
    iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    Geçen yıl dünyanın en büyük çalışır iPhone modelini üreten bir YouTuber’ın ardından bu yıl da ünlü isim Mrwhoistheboss benzer bir işe koyuldu ancak büyüklüğünü Guinness Rekorlar Kitabı’na kaydettirdi.

    Dünyanın en büyük iPhone modeli ama bir farkla

    Mrwhoistheboss kanalı ancak 8 kişinin taşıyabildiği ve tekerlekli stand ile yürütülebilen bir iPhone inşa etmek için DIYperks kanalı ile ortaklık yapmış. iPhone 15 Pro Max boyutlarının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde ve performans canavarı bir sistem ortaya çıkmış.

    Telefona Intel işlemci, Radeon ekran kartı, 128GB RAM ve 4TB SSD depolamadan oluşan bir bilgisayar hayat veriyor. Arka kameralar Canon EOS ve Sony profesyonel makinelerden oluşmuş ve aynalarla yansıma yapılmış. Flaş ise 400W gücünde.

    En büyük fark ise işletim sistemi. Bir Android emülatöründe iOS replikası bir ara yüz çalıştırılıyor. Zaten iOS işletim sistemini iPhone dışına çıkarmak mümkün değil. Bu bakımdan dev bir iPhone tanımlaması yapmak  güç. Guinness de dünyanın en büyük çalışan akıllı telefon replikası unvanını vermiş. Muhtemelen gelecek yıl daha büyük bir iPhone bizi karşılayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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