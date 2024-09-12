Dünyanın en büyük iPhone’u: 400W flaşı var

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl dünyanın en büyük çalışır iPhone modelini üreten bir YouTuber’ın ardından bu yıl da ünlü isim Mrwhoistheboss benzer bir işe koyuldu ancak büyüklüğünü Guinness Rekorlar Kitabı’na kaydettirdi.

Dünyanın en büyük iPhone modeli ama bir farkla

Mrwhoistheboss kanalı ancak 8 kişinin taşıyabildiği ve tekerlekli stand ile yürütülebilen bir iPhone inşa etmek için DIYperks kanalı ile ortaklık yapmış. iPhone 15 Pro Max boyutlarının yaklaşık 15 katı büyüklüğünde ve performans canavarı bir sistem ortaya çıkmış.

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Telefona Intel işlemci, Radeon ekran kartı, 128GB RAM ve 4TB SSD depolamadan oluşan bir bilgisayar hayat veriyor. Arka kameralar Canon EOS ve Sony profesyonel makinelerden oluşmuş ve aynalarla yansıma yapılmış. Flaş ise 400W gücünde.

En büyük fark ise işletim sistemi. Bir Android emülatöründe iOS replikası bir ara yüz çalıştırılıyor. Zaten iOS işletim sistemini iPhone dışına çıkarmak mümkün değil. Bu bakımdan dev bir iPhone tanımlaması yapmak güç. Guinness de dünyanın en büyük çalışan akıllı telefon replikası unvanını vermiş. Muhtemelen gelecek yıl daha büyük bir iPhone bizi karşılayacak.

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