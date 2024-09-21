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Tam Boyutta Gör Wired'ın haberine göre İngiliz yönetmen Danny Boyle'un zombi devam filmi "28 Years Later", iPhone 15 Pro Max ile çekildi. Daha önce iPhone kullanılarak çekilen filmler olsa da, bu film 75 milyon dolar bütçeyle iPhone ile çekilen en büyük yapım olma niteliği taşıyor.

Ancak haberin resmi kaynaklardan gelmediğini, film setinde yer alan kaynaklardan aktarıldığını belirtelim. Ayrıca filmin tamamen iPhone kamerasıyla çekilmediği, farklı kameralar kullanıldığı belirtiliyor. Ek olarak iPhone 15 Pro Max'in çıplak biçimde kullanılmadığını, DSLR lenslerle entegre edildiğini ve koruyucu kafeslere yerleştirildiğini belirtelim.

Bu yaklaşım aslında Danny Boyle için ilk değil. Orijinal "28 Days Later" filmi, o zamanlar 4.000 dolara mal olan yarı profesyonel bir video kamerada çekilmiş ve görüntüler MiniDV kasetlere kaydedilmişti.

Serinin üçüncü filmi olan 28 Years Later'ın Haziran 2025'te sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor. Filmde Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Cillian Murphy rol alıyor. Bu filmin dışında, devam filmi olarak iki filmin daha çekilmesi planlanıyor.

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Zombi filmi 28 Years Later, iPhone 15 Pro Max ile çekildi