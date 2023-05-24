iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek

Bildiğiniz üzere iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 akıllı telefonlarda 15W kablosuz şarj hızına ulaşabilmek için sadece Apple'ın resmi MagSafe manyetik kablosuz şarj cihazını veya resmi MFM (Made for MagSafe) sertifikasına sahip pahalı şarj cihazlarını kullanmak gerekiyor. Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazları maksimum 7.5W güç sağlayabiliyor.
Can sıkıcı sınırlama kalkıyor
iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle bu durum iyi yönde değişecek. Koreli Naver blogunda yer alan habere göre Apple, yeni akıllı telefonları ile birlikte MagSafe sertifikalı olmayan üçüncü taraf şarj cihazlarının da maksimum 15W güce çıkmasına izin verecek.
Lightning'den USB-C'ye geçişin teorik olarak Apple'ın kablolu şarj hızını 27W'tan en az 45-65W'a çıkarmasına da olanak tanıyacağını hatırlatalım. Ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Cupertinolu şirketin iPhone 15 serisini Eylül'de tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.