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    iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek

    Apple'ın yeni nesil iPhone'lar ile birlikte kablosuz şarj ile ilgili büyük bir sorunu çözeceği söyleniyor. Şirket üçüncü taraf üreticilerin kablosuz şarj cihazlarında maksimum gücü sınırlamayacak.
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    iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz şarjı destekleyecek Tam Boyutta Gör
    Yeux1122 takma adını kullanan Koreli bir kaynak, yaklaşan iPhone 15 serisi akıllı telefonlar hakkında ilgi çekici yeni bilgiler paylaştı. Görünüşe bakılırsa Apple, üçüncü taraf üreticilerin kablosuz şarj cihazlarında maksimum gücü "kısmayı" bırakacak.

    Bildiğiniz üzere iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 akıllı telefonlarda 15W kablosuz şarj hızına ulaşabilmek için sadece Apple'ın resmi MagSafe manyetik kablosuz şarj cihazını veya resmi MFM (Made for MagSafe) sertifikasına sahip pahalı şarj cihazlarını kullanmak gerekiyor. Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazları maksimum 7.5W güç sağlayabiliyor.

    iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz şarjı destekleyecek Tam Boyutta Gör

    Can sıkıcı sınırlama kalkıyor

    iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle bu durum iyi yönde değişecek. Koreli Naver blogunda yer alan habere göre Apple, yeni akıllı telefonları ile birlikte MagSafe sertifikalı olmayan üçüncü taraf şarj cihazlarının da maksimum 15W güce çıkmasına izin verecek.

    Lightning'den USB-C'ye geçişin teorik olarak Apple'ın kablolu şarj hızını 27W'tan en az 45-65W'a çıkarmasına da olanak tanıyacağını hatırlatalım. Ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Cupertinolu şirketin iPhone 15 serisini Eylül'de tanıtması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 5 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 5 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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