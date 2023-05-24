iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek

Tam Boyutta Gör Yeux1122 takma adını kullanan Koreli bir kaynak, yaklaşan iPhone 15 serisi akıllı telefonlar hakkında ilgi çekici yeni bilgiler paylaştı. Görünüşe bakılırsa Apple, üçüncü taraf üreticilerin kablosuz şarj cihazlarında maksimum gücü "kısmayı" bırakacak.

Android'den iPhone'a geçiş yapanların oranı giderek artıyor 3 gün önce eklendi

Bildiğiniz üzere iPhone 12, iPhone 13 ve iPhone 14 akıllı telefonlarda 15W kablosuz şarj hızına ulaşabilmek için sadece Apple'ın resmi MagSafe manyetik kablosuz şarj cihazını veya resmi MFM (Made for MagSafe) sertifikasına sahip pahalı şarj cihazlarını kullanmak gerekiyor. Qi sertifikalı kablosuz şarj cihazları maksimum 7.5W güç sağlayabiliyor.

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Can sıkıcı sınırlama kalkıyor

iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesiyle bu durum iyi yönde değişecek. Koreli Naver blogunda yer alan habere göre Apple, yeni akıllı telefonları ile birlikte MagSafe sertifikalı olmayan üçüncü taraf şarj cihazlarının da maksimum 15W güce çıkmasına izin verecek.

Lightning'den USB-C'ye geçişin teorik olarak Apple'ın kablolu şarj hızını 27W'tan en az 45-65W'a çıkarmasına da olanak tanıyacağını hatırlatalım. Ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili bir bilgi gelmedi. Cupertinolu şirketin iPhone 15 serisini Eylül'de tanıtması bekleniyor.

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iPhone 15, tüm aksesuarlarda 15W kablosuz şarjı destekleyecek