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    Kuo: 2023 iPhone 15 Pro Max, periscope lense sahip tek model olacak

    iPhone 14 henüz tanıtılmadı ancak iPhone 15 özellikleri konuşuluyor. Kuo’ya göre 2023 iPhone modelleriyle periscope lens geliyor. iPhone 15 Pro Max, periskop lense sahip ilk model olacak.
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    iPhone 15 Pro Max periscope lens

    Apple, henüz iPhone 14’ü duyurmadı ancak şimdiden 2023 iPhone modellerine ilişkin söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Ünlü analist Kuo’nun iddiasına göre, daha iyi optik yakınlaştırma sunan periscope lensi 2023 iPhone Pro modellerinde göreceğiz. Analistler bu teknolojinin Pro modellerine özel olacağına inanırken, Ming-Chi Kuo, yeni lensin ilk iPhone 15 Pro Max’te kullanılacağını düşünüyor.

    Periscope lens iPhone’lara geliyor

    Periscope terimi katlanır lense izin veren bir mekanizmayı ifade ediyor. Bu, telefonu daha kalın yapmadan iPhone’lara büyük ölçüde artırılmış bir optik yakınlaştırma sağlayacağı anlamına geliyor.

    iPhone 13 Pro modellerindeki telefoto lens, yalnızca 3x optik yakınlaştırma ve 15x dijital yakınlaştırma sağlıyor. Bu arada Samsung’un Galaxy 22 Ultra modelinde zaten 10x optik yakınlaştırma ve 100x’e kadar dijital yakınlaştırma sağlayan bir periskop lens bulunuyor. Apple’ın iPhone’a periskop lens getirmeyi planladığı bildirilirken, bu özelliğin beklenenden daha sınırlı olacağı görülüyor.

    iPhone 15 Pro Max ilk model olacak

    Kuo’ya göre yeni periskop lens ilk olarak yalnızca daha büyük ve daha pahalı iPhone 15 Pro Max’te mevcut olacak, daha küçük iPhone 15 Pro ise optik zoom için normal telefoto lensi koruyacak. Analist, 1/3” sensörün f/2.8 diyafram, sensör bazlı stabilizasyon ve 6x’e kadar optik zoomlu 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağını söylüyor.

    Kuo, hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’in bu teknolojiye sahip olacağını belirtiyor; bu da daha küçük telefonları tercih edenlerin periscope lensli iPhone’a kavuşmak için 2024’e kadar bekleyeceği anlamına geliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde orta sınıf iPhone 15 ve iPhone 16 modellerinde periskop lens olması beklenmiyor.

    iPhone periscope lens

    Maliyeti yüksek

    Bunda bileşen fiyatlarının payı yüksek. Normal bir kamera modülünün maliyeti 1,5 - 2 dolar arasındayken, periscope lens modülünün maliyeti 15 dolara kadar çıkabiliyor. iPhone Pro Max, Apple’ın en pahalı modeli olduğundan şirketin bileşenler daha ucuz hale gelene kadar bu teknolojiyi en üst modele özel tutması mantıklı gibi.

    Söylentiler doğru çıkarsa, Apple’ın daha pahalı iPhone Pro Max için bazı özellikleri kısıtlaması ilk olmayacak. iPhone 12 Pro Max, geniş lensli daha büyük sensöre ve aynı zamanda sensör bazlı görüntü sabitleme özelliğine sahip tek modeldi. 2.5x optik zoom yapabilen telefoto lens de Pro Max modeline özeldi. Geçmişte optik görüntüleme sabitleme özelliğine sahip tek model iPhone 6 Plus iken, iPhone’daki ilk çift lensli kamera iPhone 7 Plus'a özeldi. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, tamamen aynı kameralara sahip.

    Apple’ın iPhone 14 serisinde yeni çipi sadece Pro modellerinde kullanacağı tahmin ediliyor. Şirket, normal ve pro iPhone modelleri arasındaki farkı artırmaya çalışıyor.

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