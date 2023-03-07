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    Anlık Bildirim

    iPhone 15’i bekleyenlere kötü haber! İki önemli özellik olmayacak

    iPhone 14 serisini pas geçip iPhone 15 ailesini bekleyen kullanıcılar için kötü haber. Apple, muhtemelen iki önemli özelliğini yine temel modellerine vermeyecek.
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    iPhone 15’te bu iki önemli özellik bulunmayacak! Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süredir temel ve Pro iPhone modellerinin arasındaki farkı büyütüyor. Özellikle iPhone 14’ün temel ve Pro modelleri arasındaki fark önemli ölçüde büyük durumda. Görünüşe göre Apple, bu farkı sürdürmeye devam edecek zira yeni raporlar iPhone 15’in standart modellerinde iki önemli özelliğin olmayacağını söylüyor.

    Standart iPhone 15'ler bu özelliklerden yine yoksun

    Bilindiği üzere iPhone 14 Pro serisi ile birlikte 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızlarını destekleyen ProMotion teknolojili LTPO ekranlar kullanıcılara sunulmuştu. ProMotion ekran ile birlikte daha gelişmiş ve daha az güç tüketen her zaman açık ekran (AOD) özelliği de üst seviye iPhone’larda yerini almıştı. Ancak gelen son rapor standart iPhone 15 modellerinde LTPO ekranların olmayacağını gösteriyor.

    LTPO ekransız iPhone 15 ve 15 Plus, sonuç olarak ProMotion teknolojisinden ve Hep Açık Ekran yine özelliğinden faydalanamayacak. Bununla birlikte Apple’ın tedarikçilerine gerekli spesifikasyonları gönderdiği ve yakında seri üretime geçileceği belirtiliyor.

    Daha önce, tanınmış ekran analisti Ross Young, iPhone 15 serisindeki tüm modellerin Dinamik Ada özelliğini destekleyeceğini, ancak üretim ölçeği kısıtlamaları nedeniyle standart modellerde LTPO panellerinin olmayacağını iddia etmişti. Son raporlar Ross’un önceki iddialarını doğrular nitelikte.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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