iPhone 15’i bekleyenlere kötü haber! İki önemli özellik olmayacak

Tam Boyutta Gör Apple, bir süredir temel ve Pro iPhone modellerinin arasındaki farkı büyütüyor. Özellikle iPhone 14’ün temel ve Pro modelleri arasındaki fark önemli ölçüde büyük durumda. Görünüşe göre Apple, bu farkı sürdürmeye devam edecek zira yeni raporlar iPhone 15’in standart modellerinde iki önemli özelliğin olmayacağını söylüyor.

Standart iPhone 15'ler bu özelliklerden yine yoksun

Bilindiği üzere iPhone 14 Pro serisi ile birlikte 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızlarını destekleyen ProMotion teknolojili LTPO ekranlar kullanıcılara sunulmuştu. ProMotion ekran ile birlikte daha gelişmiş ve daha az güç tüketen her zaman açık ekran (AOD) özelliği de üst seviye iPhone’larda yerini almıştı. Ancak gelen son rapor standart iPhone 15 modellerinde LTPO ekranların olmayacağını gösteriyor.

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LTPO ekransız iPhone 15 ve 15 Plus, sonuç olarak ProMotion teknolojisinden ve Hep Açık Ekran yine özelliğinden faydalanamayacak. Bununla birlikte Apple’ın tedarikçilerine gerekli spesifikasyonları gönderdiği ve yakında seri üretime geçileceği belirtiliyor.

Daha önce, tanınmış ekran analisti Ross Young, iPhone 15 serisindeki tüm modellerin Dinamik Ada özelliğini destekleyeceğini, ancak üretim ölçeği kısıtlamaları nedeniyle standart modellerde LTPO panellerinin olmayacağını iddia etmişti. Son raporlar Ross’un önceki iddialarını doğrular nitelikte.

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iPhone 15’te bu iki önemli özellik bulunmayacak!