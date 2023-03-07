iPhone 15’i bekleyenlere kötü haber! İki önemli özellik olmayacak

Standart iPhone 15'ler bu özelliklerden yine yoksun
Bilindiği üzere iPhone 14 Pro serisi ile birlikte 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızlarını destekleyen ProMotion teknolojili LTPO ekranlar kullanıcılara sunulmuştu. ProMotion ekran ile birlikte daha gelişmiş ve daha az güç tüketen her zaman açık ekran (AOD) özelliği de üst seviye iPhone’larda yerini almıştı. Ancak gelen son rapor standart iPhone 15 modellerinde LTPO ekranların olmayacağını gösteriyor.
LTPO ekransız iPhone 15 ve 15 Plus, sonuç olarak ProMotion teknolojisinden ve Hep Açık Ekran yine özelliğinden faydalanamayacak. Bununla birlikte Apple’ın tedarikçilerine gerekli spesifikasyonları gönderdiği ve yakında seri üretime geçileceği belirtiliyor.
Daha önce, tanınmış ekran analisti Ross Young, iPhone 15 serisindeki tüm modellerin Dinamik Ada özelliğini destekleyeceğini, ancak üretim ölçeği kısıtlamaları nedeniyle standart modellerde LTPO panellerinin olmayacağını iddia etmişti. Son raporlar Ross’un önceki iddialarını doğrular nitelikte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez