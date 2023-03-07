Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus resmen çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, son iki nesildir bahar aylarında mevcut güncel iPhone modeline yeni renk seçeneği ekliyor. iPhone 12 ile başlayan bu alışkanlık görünüşe göre devam ettirilecek. Bu bağlamda Apple, daha önce iddia edildiği gibi iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için yeni sarı renk seçeneğini satışa sundu.

Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı

Yeni sarı renk ile birlikte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde sunulan renk seçeneği altıya yükselmiş oldu. Öte yandan iPhone 14 ve 14 Pro Max için sarı renk gelmeyecek. Dolayısıyla eğer bu sarı rengi beğenip Pro modellerine yönelmek istiyorsanız ne yazık ki bu mümkün olmayacak.

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın sarı versiyonları da serinin geri kalanında olduğu gibi 5 çekirdekli GPU’yu barındıran aynı A15 Bionic yongasına sahip. Apple, yeni renk seçenekleri eklemeye neden devam ediyor belli olmasa da muhtemelen bunlar satışları canlandırmaya yönelik hamleler olarak yorumlanıyor. Bilindiği üzere standart iPhone 14 modelleri Pro modellerine nazaran daha düşük satış adetlerine sahip.

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Bununla birlikte eğer sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus almak istiyorsanız halihazırda Apple'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir fiyat farklılığı olmadığını belirtelim. Dolayısıyla, iPhone 14 için 32.999 TL ve iPhone 14 Plus için 36.999 TL olan fiyat etiketleri yeni renk seçeneği için de geçerli olacak.

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Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı