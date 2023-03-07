Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus resmen çıktı

Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı
Yeni sarı renk ile birlikte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde sunulan renk seçeneği altıya yükselmiş oldu. Öte yandan iPhone 14 ve 14 Pro Max için sarı renk gelmeyecek. Dolayısıyla eğer bu sarı rengi beğenip Pro modellerine yönelmek istiyorsanız ne yazık ki bu mümkün olmayacak.
Bununla birlikte eğer sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus almak istiyorsanız halihazırda Apple'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir fiyat farklılığı olmadığını belirtelim. Dolayısıyla, iPhone 14 için 32.999 TL ve iPhone 14 Plus için 36.999 TL olan fiyat etiketleri yeni renk seçeneği için de geçerli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez