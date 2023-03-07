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    Anlık Bildirim

    Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus resmen çıktı

    Apple, son iki yıldır sürdürdüğü alışkanlığını devam ettirmekte kararlı. Firma, bir kez daha bahar aylarında iPhone modellerine yeni renk seçeneği ekledi: Sarı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus.
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    Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, son iki nesildir bahar aylarında mevcut güncel iPhone modeline yeni renk seçeneği ekliyor. iPhone 12 ile başlayan bu alışkanlık görünüşe göre devam ettirilecek. Bu bağlamda Apple, daha önce iddia edildiği gibi iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için yeni sarı renk seçeneğini satışa sundu.

    Sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı

    Yeni sarı renk ile birlikte iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde sunulan renk seçeneği altıya yükselmiş oldu. Öte yandan iPhone 14 ve 14 Pro Max için sarı renk gelmeyecek. Dolayısıyla eğer bu sarı rengi beğenip Pro modellerine yönelmek istiyorsanız ne yazık ki bu mümkün olmayacak.

    Civciv sarısı iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın sarı versiyonları da serinin geri kalanında olduğu gibi 5 çekirdekli GPU’yu barındıran aynı A15 Bionic yongasına sahip. Apple, yeni renk seçenekleri eklemeye neden devam ediyor belli olmasa da muhtemelen bunlar satışları canlandırmaya yönelik hamleler olarak yorumlanıyor. Bilindiği üzere standart iPhone 14 modelleri Pro modellerine nazaran daha düşük satış adetlerine sahip.

    Bununla birlikte eğer sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus almak istiyorsanız halihazırda Apple'ın resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz. Herhangi bir fiyat farklılığı olmadığını belirtelim. Dolayısıyla, iPhone 14 için 32.999 TL ve iPhone 14 Plus için 36.999 TL olan fiyat etiketleri yeni renk seçeneği için de geçerli olacak.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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