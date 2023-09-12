iPhone 15 ile MagSafe batarya da USB Tip-C’ye dönebilir

USB Tip-C bağlantılı MagSafe batarya
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin artık Lightning yerine USB Tip-C bağlantısı ile geleceği güçlü bir iddia olarak karşımızda duruyor. Ayrıca aksesuar tarafında AirPods serisinin de USB Tip-C bağlantısına geçiş yapacağı dillendiriliyor.
Bugün gelen haberlere göre ise MagSafe taşınabilir batarya aksesuarının da USB Tip-C ile güncelleneceği ihtimali doğdu. Bazı replika MagSafe batarya aksesuarlarında USB Tip-C kullanıldığının ortaya çıkması şirket içerisinde büyük bir değişimin yaşandığını gösteriyor.
Kaynaklar ilk etapta iPhone 15 serisinin USB Tip-C geçişini beklerken bu yılın sonlarına doğru ve gelecek yılın başlarından itibaren Apple ekosisteminin artık yavaş yavaş tüm ürünlerde bu standardı benimseyeceğini düşünüyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.