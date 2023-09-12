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    iPhone 15 ile MagSafe batarya da USB Tip-C’ye dönebilir

    iPhone kullanıcılarının şarjı bittiğinde yardımına koşan MagSafe uyumlu batarya paketi USB Tip-C’ye geçiş yapan ilk aksesuarlardan olabilir. Şimdiden replikalar raflara çıktı bile.
    https://x.com/MajinBuOfficial/status/1700859263034298647 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinliğe saatler kala sızıntılar giderek artıyor. Lightning yerine USB Tip-C ile iPhone tarihindeki en dönüşümlerden birinin gerçekleşmesi beklenirken aksesuarlardan da haber var.

    USB Tip-C bağlantılı MagSafe batarya

    iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin artık Lightning yerine USB Tip-C bağlantısı ile geleceği güçlü bir iddia olarak karşımızda duruyor. Ayrıca aksesuar tarafında AirPods serisinin de USB Tip-C bağlantısına geçiş yapacağı dillendiriliyor.

    Bugün gelen haberlere göre ise MagSafe taşınabilir batarya aksesuarının da USB Tip-C ile güncelleneceği ihtimali doğdu. Bazı replika MagSafe batarya aksesuarlarında USB Tip-C kullanıldığının ortaya çıkması şirket içerisinde büyük bir değişimin yaşandığını gösteriyor.

    Kaynaklar ilk etapta iPhone 15 serisinin USB Tip-C geçişini beklerken bu yılın sonlarına doğru ve gelecek yılın başlarından itibaren Apple ekosisteminin artık yavaş yavaş tüm ürünlerde bu standardı benimseyeceğini düşünüyor.

    [twitter=https://x.com/MajinBuOfficial/status/1700859263034298647]

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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