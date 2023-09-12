iPhone 15 ile MagSafe batarya da USB Tip-C’ye dönebilir

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinliğe saatler kala sızıntılar giderek artıyor. Lightning yerine USB Tip-C ile iPhone tarihindeki en dönüşümlerden birinin gerçekleşmesi beklenirken aksesuarlardan da haber var.

USB Tip-C bağlantılı MagSafe batarya

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin artık Lightning yerine USB Tip-C bağlantısı ile geleceği güçlü bir iddia olarak karşımızda duruyor. Ayrıca aksesuar tarafında AirPods serisinin de USB Tip-C bağlantısına geçiş yapacağı dillendiriliyor.

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Bugün gelen haberlere göre ise MagSafe taşınabilir batarya aksesuarının da USB Tip-C ile güncelleneceği ihtimali doğdu. Bazı replika MagSafe batarya aksesuarlarında USB Tip-C kullanıldığının ortaya çıkması şirket içerisinde büyük bir değişimin yaşandığını gösteriyor.

Kaynaklar ilk etapta iPhone 15 serisinin USB Tip-C geçişini beklerken bu yılın sonlarına doğru ve gelecek yılın başlarından itibaren Apple ekosisteminin artık yavaş yavaş tüm ürünlerde bu standardı benimseyeceğini düşünüyor.

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Apple aksesuarlarında USB Tip-C dönemi