Financial Times’ın raporuna göre, Apple, aralarında Çinli Desay ve Tayvanlı Simplo Technology’nin de bulunduğu pil tedarikçilerini iPhone 16 bataryalarının Hindistan’da üretilmesiyönünde tercihi konusunda bilgilendirdi. Şirket, üreticileri Hindistan’da yeni fabrikalar kurmaya veya mevcut tesislerde üretimi artırmaya teşvik edecek.

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iPhone 16 pil tedariğinde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Apple, iPhone batarya üretimini Hindistan’da gerçekleştirecek. Şirket, hali hazırda Hindistan’da iPhone üretimi için Foxconn, Pegatron ve Tata ile birlikte çalışıyor. Cihaz montajının %75 - 80’ini Foxconn gerçekleştiriyor. Foxconn’un üretimi artırmak adına Hindistan’a 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı da biliniyor.

Ünlü analist Kuo’nun açıklamasına göre, şu anda küresel iPhone sevkiyatlarının %12 - 14’ünü Hindistan’da üretilen modeller oluşturuyor. 2024’te bu oran %25’e kadar çıkacak. 2025 yılı itibarıyla da Apple ilk kez Çin dışında yeni iPhone geliştirmeye başlayacak. Hindistan, ülkede Apple ürünlerine olan talebin artmasıyla nedeniyle Apple için önemli pazarlardan biri.

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iPhone 16 bataryaları Çin yerine Hindistan'da üretilecek