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    iPhone 16 bataryaları Çin yerine Hindistan'da üretilecek

    Apple, Çin'e olan bağımlılığı azaltma ve küresel tedarik zincirini çeşitlendirmenin bir parçası olarak iPhone 16 bataryalarının Çin yerine Hindistan'da üretilmesini istiyor.
    iphone 16 batarya hindistan
    Financial Times’ın raporuna göre, Apple, aralarında Çinli Desay ve Tayvanlı Simplo Technology’nin de bulunduğu pil tedarikçilerini iPhone 16 bataryalarının Hindistan’da üretilmesiyönünde tercihi konusunda bilgilendirdi. Şirket, üreticileri Hindistan’da yeni fabrikalar kurmaya veya mevcut tesislerde üretimi artırmaya teşvik edecek.

    iPhone 16 pil tedariğinde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Apple, iPhone batarya üretimini Hindistan’da gerçekleştirecek. Şirket, hali hazırda Hindistan’da iPhone üretimi için Foxconn, Pegatron ve Tata ile birlikte çalışıyor. Cihaz montajının %75 - 80’ini Foxconn gerçekleştiriyor. Foxconn’un üretimi artırmak adına Hindistan’a 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı da biliniyor.

    Ünlü analist Kuo’nun açıklamasına göre, şu anda küresel iPhone sevkiyatlarının %12 - 14’ünü Hindistan’da üretilen modeller oluşturuyor. 2024’te bu oran %25’e kadar çıkacak. 2025 yılı itibarıyla da Apple ilk kez Çin dışında yeni iPhone geliştirmeye başlayacak. Hindistan, ülkede Apple ürünlerine olan talebin artmasıyla nedeniyle Apple için önemli pazarlardan biri.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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