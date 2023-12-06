iPhone 16 bataryaları Çin yerine Hindistan'da üretilecek

iPhone 16 pil tedariğinde herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda Apple, iPhone batarya üretimini Hindistan’da gerçekleştirecek. Şirket, hali hazırda Hindistan’da iPhone üretimi için Foxconn, Pegatron ve Tata ile birlikte çalışıyor. Cihaz montajının %75 - 80’ini Foxconn gerçekleştiriyor. Foxconn’un üretimi artırmak adına Hindistan’a 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı da biliniyor.
Ünlü analist Kuo’nun açıklamasına göre, şu anda küresel iPhone sevkiyatlarının %12 - 14’ünü Hindistan’da üretilen modeller oluşturuyor. 2024’te bu oran %25’e kadar çıkacak. 2025 yılı itibarıyla da Apple ilk kez Çin dışında yeni iPhone geliştirmeye başlayacak. Hindistan, ülkede Apple ürünlerine olan talebin artmasıyla nedeniyle Apple için önemli pazarlardan biri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.