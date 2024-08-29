Apple etkinliği başka bir deyişle iPhone 16 tanıtımı 9 Eylül’de gerçekleşecek. Lansmana sayılı günler kala iPhone 16 siyah rengiyle, iPhone 16 Pro Max Desert Titanium rengiyle kanlı canlı görüntülendi.

iPhone 16'nın çıkışıyla Apple'ın satıştan kaldıracağı cihazlar 3 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro Max kutu açılımı videosunda telefonun bir süredir bahsedilen Çöl Titanyum rengini görüyoruz. iPhone 5s’in Altın renginin daha koyu tonu gibi görünüyor. Videoda belirli kamera özelliklerine kolay erişim için kullanılacağı söylenen Yakalama düğmesini de görüyoruz. Videoda kutu net bir şekilde görülse de telefonun ekranı gösterilmediğinden dummy modeller olabilir. Bu arada Desert Titanium renk seçeneğinin 16 Pro Max’e özel olabileceği söyleniyor.

Başka bir videoda siyah renkli iPhone 16’yı görüyoruz. Renk koyu siyah değil, daha çok mat yüzeyli metalik (koyu gri) gibi görünüyor. Renk dışında yeni dikey kamera düzeni dikkat çekiyor. Apple’ın bu düzeni uzamsal video kaydı (her iki kameradan aynı anda kayıt yapma) için tasarladığı konuşuluyor.

iPhone 16 & 16 Pro Max ne zaman tanıtılacak?

iPhone 16 serisi, geçen yıl olduğu gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor. Apple, yeni iPhone’ları 9 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak etkinlikte tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 Pro Max yeni rengiyle kanlı canlı görüntülendi