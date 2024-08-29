iPhone 16 Pro Max yeni rengiyle kanlı canlı görüntülendi

Apple etkinliği başka bir deyişle iPhone 16 tanıtımı 9 Eylül’de gerçekleşecek. Lansmana sayılı günler kala iPhone 16 siyah rengiyle, iPhone 16 Pro Max Desert Titanium rengiyle kanlı canlı görüntülendi.
iPhone 16 Pro Max kutu açılımı videosunda telefonun bir süredir bahsedilen Çöl Titanyum rengini görüyoruz. iPhone 5s’in Altın renginin daha koyu tonu gibi görünüyor. Videoda belirli kamera özelliklerine kolay erişim için kullanılacağı söylenen Yakalama düğmesini de görüyoruz. Videoda kutu net bir şekilde görülse de telefonun ekranı gösterilmediğinden dummy modeller olabilir. Bu arada Desert Titanium renk seçeneğinin 16 Pro Max’e özel olabileceği söyleniyor.
Başka bir videoda siyah renkli iPhone 16’yı görüyoruz. Renk koyu siyah değil, daha çok mat yüzeyli metalik (koyu gri) gibi görünüyor. Renk dışında yeni dikey kamera düzeni dikkat çekiyor. Apple’ın bu düzeni uzamsal video kaydı (her iki kameradan aynı anda kayıt yapma) için tasarladığı konuşuluyor.
iPhone 16 & 16 Pro Max ne zaman tanıtılacak?
iPhone 16 serisi, geçen yıl olduğu gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor. Apple, yeni iPhone’ları 9 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak etkinlikte tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.