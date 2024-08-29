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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro Max yeni rengiyle kanlı canlı görüntülendi

    Apple, yeni iPhone 16 serisini önümüzdeki hafta tanıtacak. Lansman öncesinde kutu açılış videosunda iPhone 16 Pro Max, Desert Titanium olarak geçen yeni rengiyle göründü.

    Apple etkinliği başka bir deyişle iPhone 16 tanıtımı 9 Eylül’de gerçekleşecek. Lansmana sayılı günler kala iPhone 16 siyah rengiyle, iPhone 16 Pro Max Desert Titanium rengiyle kanlı canlı görüntülendi.

    iPhone 16 Pro Max kutu açılımı videosunda telefonun bir süredir bahsedilen Çöl Titanyum rengini görüyoruz. iPhone 5s’in Altın renginin daha koyu tonu gibi görünüyor. Videoda belirli kamera özelliklerine kolay erişim için kullanılacağı söylenen Yakalama düğmesini de görüyoruz. Videoda kutu net bir şekilde görülse de telefonun ekranı gösterilmediğinden dummy modeller olabilir. Bu arada Desert Titanium renk seçeneğinin 16 Pro Max’e özel olabileceği söyleniyor.

    Başka bir videoda siyah renkli iPhone 16’yı görüyoruz. Renk koyu siyah değil, daha çok mat yüzeyli metalik (koyu gri) gibi görünüyor. Renk dışında yeni dikey kamera düzeni dikkat çekiyor. Apple’ın bu düzeni uzamsal video kaydı (her iki kameradan aynı anda kayıt yapma) için tasarladığı konuşuluyor.

    iPhone 16 & 16 Pro Max ne zaman tanıtılacak?

    iPhone 16 serisi, geçen yıl olduğu gibi iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olmak üzere dört modelden oluşuyor. Apple, yeni iPhone’ları 9 Eylül’de TSİ 20.00’de başlayacak etkinlikte tanıtacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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