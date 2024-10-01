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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerini daha hızlı şarj ve pil kapasitesi ile piyasaya sürdü ancak ayrıntılı rakamlar lansman sırasında paylaşılmamıştı. Yakın tarihte ise "tüm iPhone 16 modellerinin 45W şarj desteklediği" bilgisine yer verildi. Ancak bu rakam yanıltıcı olabilir. Son testlere göre iPhone 16 ve 16 Pro, şarj hızında 31W'ı geçmiyor.

iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı

Aktarıldığı kadarıyla ChargerLAB, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızı hakkında kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Bu testlere göre telefonun E-marker çipine sahip olmadığı belirtilirken, sonuçlar en hafif tabirle hayal kırıklığı yarattı. E-marker için en basit ifadeyle USB Type-C kablolarında güç iletimini ve veri iletişimini yöneten bir denetleyici diyebiliriz. Günümüzde ise özellikle USB-PD şarj cihazları tarafından kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, iPhone 16 Pro Max, resmi 140W şarj cihazı ve kutuda gelen orijinal kablo ile 30,19W, üçüncü taraf şarj cihazlarında ise yalnızca 31,86W ile şarj oluyor. Bu da daha önce iddia edilen 45W şarj hızından çok daha düşük. Dolayısıyla iPhone 16 Pro Max'in şarj hızının yaklaşık 30W ile sabitlendiğini söylemek mümkün.

Kıyaslamak adına bu rakamın iPhone 15 Pro Max'te 27W olduğunu belirtelim. Bu her ne kadar iyileştirme olsa da, kullanıcılar için yanıltıcı olabilir. Ayrıca günümüzde üst seviye Android telefonların büyük bölümünün 100W üstünde hızlı şarj değerleriyle geldiğini belirtmekte fayda var.

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Apple, mevcut iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak şirketin uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davrandığını biliyoruz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? 30W günümüzde yeterli bir değer mi? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın...

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iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı: İşte rakamlar