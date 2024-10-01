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    iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı: İşte rakamlar

    Apple'ın yakın zamanda tanıttığı iPhone 16 serisinden kullanıcıları üzecek bir gelişme paylaşıldı. Yapılan testlere göre iPhone 16 ve 16 Pro için belirtilen 45W şarj hızı yanıltıcı olabilir. 
    iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modellerini daha hızlı şarj ve pil kapasitesi ile piyasaya sürdü ancak ayrıntılı rakamlar lansman sırasında paylaşılmamıştı. Yakın tarihte ise "tüm iPhone 16 modellerinin 45W şarj desteklediği" bilgisine yer verildi. Ancak bu rakam yanıltıcı olabilir. Son testlere göre iPhone 16 ve 16 Pro, şarj hızında 31W'ı geçmiyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı

    Aktarıldığı kadarıyla ChargerLAB, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızı hakkında kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Bu testlere göre telefonun E-marker çipine sahip olmadığı belirtilirken, sonuçlar en hafif tabirle hayal kırıklığı yarattı. E-marker için en basit ifadeyle USB Type-C kablolarında güç iletimini ve veri iletişimini yöneten bir denetleyici diyebiliriz. Günümüzde ise özellikle USB-PD şarj cihazları tarafından kullanılıyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, iPhone 16 Pro Max, resmi 140W şarj cihazı ve kutuda gelen orijinal kablo ile 30,19W, üçüncü taraf şarj cihazlarında ise yalnızca 31,86W ile şarj oluyor. Bu da daha önce iddia edilen 45W şarj hızından çok daha düşük. Dolayısıyla iPhone 16 Pro Max'in şarj hızının yaklaşık 30W ile sabitlendiğini söylemek mümkün.

    Kıyaslamak adına bu rakamın iPhone 15 Pro Max'te 27W olduğunu belirtelim. Bu her ne kadar iyileştirme olsa da, kullanıcılar için yanıltıcı olabilir. Ayrıca günümüzde üst seviye Android telefonların büyük bölümünün 100W üstünde hızlı şarj değerleriyle geldiğini belirtmekte fayda var.

    Apple, mevcut iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak şirketin uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davrandığını biliyoruz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? 30W günümüzde yeterli bir değer mi? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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