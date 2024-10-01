iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı: İşte rakamlar

iPhone 16 ve 16 Pro şarj hızıyla sınıfta kaldı
Aktarıldığı kadarıyla ChargerLAB, iPhone 16 Pro Max'in şarj hızı hakkında kapsamlı bir test gerçekleştirdi. Bu testlere göre telefonun E-marker çipine sahip olmadığı belirtilirken, sonuçlar en hafif tabirle hayal kırıklığı yarattı. E-marker için en basit ifadeyle USB Type-C kablolarında güç iletimini ve veri iletişimini yöneten bir denetleyici diyebiliriz. Günümüzde ise özellikle USB-PD şarj cihazları tarafından kullanılıyor.
Kıyaslamak adına bu rakamın iPhone 15 Pro Max'te 27W olduğunu belirtelim. Bu her ne kadar iyileştirme olsa da, kullanıcılar için yanıltıcı olabilir. Ayrıca günümüzde üst seviye Android telefonların büyük bölümünün 100W üstünde hızlı şarj değerleriyle geldiğini belirtmekte fayda var.
Apple, mevcut iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama paylaşmadı. Ancak şirketin uzunca bir süredir kablolu şarj değerlerinde ketum davrandığını biliyoruz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? 30W günümüzde yeterli bir değer mi? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.