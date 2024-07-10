iPhone 16 Pro modelleri daha yüksek hızlarda şarj olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 40W kablolu hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyeceği söyleniyor.

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iPhone 16 Pro, 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek

Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’lar, en yüksek 27W’a kadar şarj oluyor. Apple ve yetkili satıcıların MagSafe şarj cihazları ise iPhone 15 modellerini 15W’a kadar kablosuz olarak şarj edebiliyor. iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri gibi iPhone 15 serisi de 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

Bu durum, Apple'ın iPhone 16 serisindeki Pro modelleriyle değişecek. Yeni iPhone 16 Pro’ların bataryaları 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek. Yeri gelmişken, iPhone 16 Plus haricinde serideki tüm modeller önceki nesle göre daha büyük bataryaya sahip olacak.

Apple’ın iPhone 16 serisinde yeni bir pil teknolojisi kullandığı da iddia ediliyor. Yığın pil teknolojisi, daha yüksek kapasite ve daha uzun pil ömrü sağlayacak.

Apple'ın sonbaharda iPhone 16 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları (Series 10, SE 3 ve Watch Ultra 3), yeni AirPods'ları (AirPods 4 ve AirPods Max 2) tanıtması bekleniyor.

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iPhone 16 Pro modelleri daha hızlı şarj olacak!