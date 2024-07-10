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    iPhone 16 Pro modelleri daha yüksek hızlarda şarj olacak

    Apple'ın yeni iPhone'larda şarj hızını artıracağı söyleniyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, daha yüksek hızlarda kablolu ve MagSafe şarjı destekleyecek.          
    iphone 16 pro & 16 pro max 40w hızlı şarj 20w magsafe şarj Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin 40W kablolu hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyeceği söyleniyor.

    iPhone 16 Pro, 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek

    Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’lar, en yüksek 27W’a kadar şarj oluyor. Apple ve yetkili satıcıların MagSafe şarj cihazları ise iPhone 15 modellerini 15W’a kadar kablosuz olarak şarj edebiliyor. iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri gibi iPhone 15 serisi de 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

    Bu durum, Apple'ın iPhone 16 serisindeki Pro modelleriyle değişecek. Yeni iPhone 16 Pro’ların bataryaları 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek. Yeri gelmişken, iPhone 16 Plus haricinde serideki tüm modeller önceki nesle göre daha büyük bataryaya sahip olacak.

    Apple’ın iPhone 16 serisinde yeni bir pil teknolojisi kullandığı da iddia ediliyor. Yığın pil teknolojisi, daha yüksek kapasite ve daha uzun pil ömrü sağlayacak.

    Apple'ın sonbaharda iPhone 16 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları (Series 10, SE 3 ve Watch Ultra 3), yeni AirPods'ları (AirPods 4 ve AirPods Max 2) tanıtması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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