iPhone 16 Pro modelleri daha yüksek hızlarda şarj olacak

iPhone 16 Pro, 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek
Şu anda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro’lar, en yüksek 27W’a kadar şarj oluyor. Apple ve yetkili satıcıların MagSafe şarj cihazları ise iPhone 15 modellerini 15W’a kadar kablosuz olarak şarj edebiliyor. iPhone 13 ve iPhone 14 modelleri gibi iPhone 15 serisi de 20W veya daha yüksek güç adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.
Bu durum, Apple'ın iPhone 16 serisindeki Pro modelleriyle değişecek. Yeni iPhone 16 Pro’ların bataryaları 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarjı destekleyecek. Yeri gelmişken, iPhone 16 Plus haricinde serideki tüm modeller önceki nesle göre daha büyük bataryaya sahip olacak.
Apple’ın iPhone 16 serisinde yeni bir pil teknolojisi kullandığı da iddia ediliyor. Yığın pil teknolojisi, daha yüksek kapasite ve daha uzun pil ömrü sağlayacak.
Apple'ın sonbaharda iPhone 16 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları (Series 10, SE 3 ve Watch Ultra 3), yeni AirPods'ları (AirPods 4 ve AirPods Max 2) tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.