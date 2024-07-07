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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro, 5x yakınlaştırma yapabilen periskop kamerayla gelecek

    Apple, ilk defa iPhone 16 Pro modelinde periskop telefoto kamera kullanacak. Böylelikle her iki model de 5x yakınlaştırma yapabilecek. Apple'ın lenslerin üretimine başladığı belirtiliyor.
    iPhone 16 Pro, 5x zum yapabilen periskop kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, ilk defa iPhone 16 Pro modelinde periskop telefoto kamera kullanacak. Böylelikle iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin ikisi de 5x optik yakınlaştırma yapabilecek. Daha önce Apple bu kamerayı sadece Max modellerinde sunuyordu.

    Apple, periskop kamera modüllerinin üretimine başladı

    Gelen bilgilere göre periskop lens ihtiyacı artacağı için Apple başka tedarikçilerle daha anlaşma sağladı. Rapor, Apple'ın Largan Precision ve Yujingguang ile ortaklık kurarak periskop lens modüllerinin üretimine başladığını belirtiyor.

    Apple, iPhone 16 Pro'da özel "dörtlü yansıma prizması" tasarımıyla telefoto lensine benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu sayede, rakiplerine kıyasla daha ince bir kamera çıkıntısına sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bu inceliğin bedeli olarak ekstra ışık yansıması dolayısıyla bir miktar ışık kaybı olacağı ve performansın etkilenebileceği belirtiliyor. 

    Her iki model de periskop telefoto lens ile gelecek olsa da, iPhone 16 Pro Max'in daha da iyi bir telefoto kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca bu kameranın daha fazla yakınlaştırma yapabileceği yönünde söylentiler de var.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/06/iphone-16-pro-to-get-periscope-lens-5x-zoom/ https://www.digitimes.com/news/a20240704PD215/gseo-apple-periscope-lens-adoption-iphone.html?dt_ref=tag
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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