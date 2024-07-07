iPhone 16 Pro, 5x yakınlaştırma yapabilen periskop kamerayla gelecek

Apple, periskop kamera modüllerinin üretimine başladı
Gelen bilgilere göre periskop lens ihtiyacı artacağı için Apple başka tedarikçilerle daha anlaşma sağladı. Rapor, Apple'ın Largan Precision ve Yujingguang ile ortaklık kurarak periskop lens modüllerinin üretimine başladığını belirtiyor.
Apple, iPhone 16 Pro'da özel "dörtlü yansıma prizması" tasarımıyla telefoto lensine benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu sayede, rakiplerine kıyasla daha ince bir kamera çıkıntısına sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bu inceliğin bedeli olarak ekstra ışık yansıması dolayısıyla bir miktar ışık kaybı olacağı ve performansın etkilenebileceği belirtiliyor.
Her iki model de periskop telefoto lens ile gelecek olsa da, iPhone 16 Pro Max'in daha da iyi bir telefoto kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca bu kameranın daha fazla yakınlaştırma yapabileceği yönünde söylentiler de var.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/06/iphone-16-pro-to-get-periscope-lens-5x-zoom/ https://www.digitimes.com/news/a20240704PD215/gseo-apple-periscope-lens-adoption-iphone.html?dt_ref=tag Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.