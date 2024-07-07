iPhone 16 Pro, 5x yakınlaştırma yapabilen periskop kamerayla gelecek

Tam Boyutta Gör Apple, ilk defa iPhone 16 Pro modelinde periskop telefoto kamera kullanacak. Böylelikle iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin ikisi de 5x optik yakınlaştırma yapabilecek. Daha önce Apple bu kamerayı sadece Max modellerinde sunuyordu.

Apple, periskop kamera modüllerinin üretimine başladı

Gelen bilgilere göre periskop lens ihtiyacı artacağı için Apple başka tedarikçilerle daha anlaşma sağladı. Rapor, Apple'ın Largan Precision ve Yujingguang ile ortaklık kurarak periskop lens modüllerinin üretimine başladığını belirtiyor.

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Apple, iPhone 16 Pro'da özel "dörtlü yansıma prizması" tasarımıyla telefoto lensine benzersiz bir yaklaşım getiriyor. Bu sayede, rakiplerine kıyasla daha ince bir kamera çıkıntısına sahip olacağı bildiriliyor. Ancak bu inceliğin bedeli olarak ekstra ışık yansıması dolayısıyla bir miktar ışık kaybı olacağı ve performansın etkilenebileceği belirtiliyor.

Her iki model de periskop telefoto lens ile gelecek olsa da, iPhone 16 Pro Max'in daha da iyi bir telefoto kameraya sahip olabileceği iddia ediliyor. Ayrıca bu kameranın daha fazla yakınlaştırma yapabileceği yönünde söylentiler de var.

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iPhone 16 Pro, 5x zum yapabilen periskop kamerayla gelecek