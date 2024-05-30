iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin görüntüleri, kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise iPhone 16 Pro'ya ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı. Sızdırılan kılıf resimleri, cihazın tasarımını da onaylar nitelikte

iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı

Apple, önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında bilgiler de çoğalıyor. Geçtiğimiz saatlerde de X’te yaptığı sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, iPhone 16 Pro'ya ait koruyucu kılıf fotoğraflarını paylaştı.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görebileceğiniz gibi, iPhone 16 Pro'nun arka kapağında devasa bir kamera adası bulunuyor. Öyle ki yatay alanın yarısından fazlasını kapladığını görüyoruz. Bunun nedeni, cihazı ''Pro Max'' ile aynı hizaya getirecek olan 5x zoom destekli yeni telefoto lensin eklenmesi olabilir. Zira Apple'ın kamera farklılıklarını azaltarak iki ''Pro'' modeli yakınlaştırması bekleniyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 15 Pro yan yana: İşte tasarım farkları 3 gün önce eklendi

Daha önceki raporlara göre iPhone 16 Pro ve Pro Max'te genel tasarım dili aynı kalacak ve fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştiren “Capture” tuşu ile karşılaşacağız. Buna ek olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ekran boyutunun sırasıyla 6,1 inçten 6,3 inçe ve 6,7 inçten 6,9 inçe yükselecek.

Ayrıca 'Pro' modelleri, cihaz üzerinde işleme için ek Neural Engine çekirdeklerine sahip Apple'ın ilk yapay zeka özellikli cihazları olacak. iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra ile rekabet edebilmek için muhtemelen daha iyi bir telefoto lens ve gelişmiş sensörlerle tanıtılacak. Bu aşamada 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş sensörlere işaret ediliyor. iPhone 16 Pro'da ise, 5x Tetraprism telefoto ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörü bulunacak ve yeni dikey kamera tasarımına geçiş yapılması bekleniyor.

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iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı