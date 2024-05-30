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    iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı

    iPhone 16 serisinin merakla beklenen modellerinden iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıflarının görselleri ortaya çıktı. İşte cihazların tasarımını da ortaya koyan o görseller:
    iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16 ve 16 Pro modellerinin görüntüleri, kısa bir süre önce internete düşmüştü. Şimdi ise iPhone 16 Pro'ya ait olduğu belirtilen kılıf görselleri yayınlandı. Sızdırılan kılıf resimleri, cihazın tasarımını da onaylar nitelikte

    iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı

    Apple, önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında bilgiler de çoğalıyor. Geçtiğimiz saatlerde de X’te yaptığı sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, iPhone 16 Pro'ya ait koruyucu kılıf fotoğraflarını paylaştı.

    iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görebileceğiniz gibi, iPhone 16 Pro'nun arka kapağında devasa bir kamera adası bulunuyor. Öyle ki yatay alanın yarısından fazlasını kapladığını görüyoruz. Bunun nedeni, cihazı ''Pro Max'' ile aynı hizaya getirecek olan 5x zoom destekli yeni telefoto lensin eklenmesi olabilir. Zira Apple'ın kamera farklılıklarını azaltarak iki ''Pro'' modeli yakınlaştırması bekleniyor.

    Daha önceki raporlara göre iPhone 16 Pro ve Pro Max'te genel tasarım dili aynı kalacak ve fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştiren “Capture” tuşu ile karşılaşacağız. Buna ek olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ekran boyutunun sırasıyla 6,1 inçten 6,3 inçe ve 6,7 inçten 6,9 inçe yükselecek.

    Ayrıca 'Pro' modelleri, cihaz üzerinde işleme için ek Neural Engine çekirdeklerine sahip Apple'ın ilk yapay zeka özellikli cihazları olacak. iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra ile rekabet edebilmek için muhtemelen daha iyi bir telefoto lens ve gelişmiş sensörlerle tanıtılacak. Bu aşamada 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş sensörlere işaret ediliyor. iPhone 16 Pro'da ise, 5x Tetraprism telefoto ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörü bulunacak ve yeni dikey kamera tasarımına geçiş yapılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    cs 1.3 turkcell mi türk telekom mu durduk yere birinin aklına gelmesi gakkoş türk mü film izleme siteleri

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