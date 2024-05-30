iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı: İşte tasarımı

iPhone 16 Pro'nun koruyucu kılıfı sızdırıldı
Apple, önümüzdeki Eylül ayında düzenleyeceği etkinliğinde dört iPhone modelini tanıtacak. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında bilgiler de çoğalıyor. Geçtiğimiz saatlerde de X’te yaptığı sızıntılarıyla tanınan Majin Bu, iPhone 16 Pro'ya ait koruyucu kılıf fotoğraflarını paylaştı.
Daha önceki raporlara göre iPhone 16 Pro ve Pro Max'te genel tasarım dili aynı kalacak ve fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştiren “Capture” tuşu ile karşılaşacağız. Buna ek olarak iPhone 16 Pro ve Pro Max'in ekran boyutunun sırasıyla 6,1 inçten 6,3 inçe ve 6,7 inçten 6,9 inçe yükselecek.
Ayrıca 'Pro' modelleri, cihaz üzerinde işleme için ek Neural Engine çekirdeklerine sahip Apple'ın ilk yapay zeka özellikli cihazları olacak. iPhone 16 Pro Max, Galaxy S24 Ultra ile rekabet edebilmek için muhtemelen daha iyi bir telefoto lens ve gelişmiş sensörlerle tanıtılacak. Bu aşamada 12MP tetraprizm telefoto ve 48MP geniş açı ve 48MP ultra geniş sensörlere işaret ediliyor. iPhone 16 Pro'da ise, 5x Tetraprism telefoto ve iPhone 15 Pro modellerinde kullanılan 48MP Sony IMX803 sensörü bulunacak ve yeni dikey kamera tasarımına geçiş yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.