iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple henüz resmî olarak duyurmadı ama iPhone 16 lansman etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelleri merakla bekleniyor. Birçok kişi Apple’ın daha yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve yakalama düğmesi gibi değişiklikler getireceğini iddia etti. Yeni bir rapor, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’ların kamera özellikleri hakkında detaylı bilgi sağlıyor.

iPhone 16 Pro Max ve iPhone SE 4 tanıtım görüntüleri paylaşıldı 2 gün önce eklendi

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus, 1x ve 2x yakınlaştırma sağlayan geniş açılı ana kamera ve 5x uzaklaştırma sağlayan ultra geniş açılı kamera olmak üzere arkada çift kamera bulunduracak.

Maket görsellerde olduğu gibi, bu kameralar çapraz yerine dikey olarak konumlandırılacak. Ana kamera, f/1.6 diyafram aralığı, optik kalitede 2x telefoto yeteneğiyle 48MP olacak. Ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram aralığına sahip olacak. Düz iPhone 16 modellerinin ilk kez makro fotoğraf çekimini destekleyeceği söyleniyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Her sene olduğu gibi kameradaki asıl değişim Pro modelerde olacak. iPhone 16 Pro’lar, yine geniş açılı kamera, ultra geniş kamera ve telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Telefoto lens hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’e gelecek.

Ana sensör aynı kalacak; 2x optik kalitede 12MP telefoto çekim yapabilen f/1.78 inç diyafram açıklığına sahip 48MP kamera. Bu yıl her iki model de 5x telefoto lense sahip olacak; bu lens artık Pro Max modeline özel olmayacak. Telefoto lens, 12MP ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip olacak. Son olarak, ultra geniş lens 48MP olacak ve birincil kamerayla aynı piksel birleştirme özelliğine sahip olacak. Tam çözünürlükte çekim yaparak 0.7 mikrometre piksel, dörtlü piksel kullanıldığında 1.4 mikrometre piksele, ayrıca f/2.2 diyafram açıklığına sahip olacak. Piksel birleştirme ve daha hızlı diyafram açıklığının düşük ışık performansında dikkat çekici iyileştirme sunacaktır. Bunun dışında 48MP ProRaw fotoğraf çekimini mümkün kılabilir.

Yeni görüntü formatı: JPEG-XL

Apple’ın iPhone 16 ile yeni bir görüntü formatını destekleyeceği ve JPEG-XL olarak adlandırılacağı söyleniyor. HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw ve ProRAW Max, şimdi desteklenen görüntü formatları arasında.

Yakalama düğmesi tüm modellerde olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 16, capture button olarak adlandırılan yeni bir düğmeyle gelecek. Yakalama düğmesi, iPhone 15 Pro’nun eylem düğmesinin aksine tüm modellerde olacak. Kapasitif düğmeye sağ alt köşeden ulaşılabilecek ve yalnızca kamera uygulamalarıyla (Apple’ın ve üçüncü partilerin) kullanılabilecek. Düğme kaydırma ve basış şiddetine göre farklı işlevleri yerine getirecek.

Apple’ın yakında iPhone 16 serisini tanıtacağı Eylül etkinliğinin tarihini duyurması bekleniyor.

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iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı