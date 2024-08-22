iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

- iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl olacak?
- iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl olacak?
- Yeni görüntü formatı: JPEG-XL
- Yakalama düğmesi tüm modellerde olacak
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iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl olacak?
Maket görsellerde olduğu gibi, bu kameralar çapraz yerine dikey olarak konumlandırılacak. Ana kamera, f/1.6 diyafram aralığı, optik kalitede 2x telefoto yeteneğiyle 48MP olacak. Ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram aralığına sahip olacak. Düz iPhone 16 modellerinin ilk kez makro fotoğraf çekimini destekleyeceği söyleniyor.
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl olacak?
Ana sensör aynı kalacak; 2x optik kalitede 12MP telefoto çekim yapabilen f/1.78 inç diyafram açıklığına sahip 48MP kamera. Bu yıl her iki model de 5x telefoto lense sahip olacak; bu lens artık Pro Max modeline özel olmayacak. Telefoto lens, 12MP ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip olacak. Son olarak, ultra geniş lens 48MP olacak ve birincil kamerayla aynı piksel birleştirme özelliğine sahip olacak. Tam çözünürlükte çekim yaparak 0.7 mikrometre piksel, dörtlü piksel kullanıldığında 1.4 mikrometre piksele, ayrıca f/2.2 diyafram açıklığına sahip olacak. Piksel birleştirme ve daha hızlı diyafram açıklığının düşük ışık performansında dikkat çekici iyileştirme sunacaktır. Bunun dışında 48MP ProRaw fotoğraf çekimini mümkün kılabilir.
Yeni görüntü formatı: JPEG-XL
Apple’ın iPhone 16 ile yeni bir görüntü formatını destekleyeceği ve JPEG-XL olarak adlandırılacağı söyleniyor. HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw ve ProRAW Max, şimdi desteklenen görüntü formatları arasında.
Yakalama düğmesi tüm modellerde olacak
Apple’ın yakında iPhone 16 serisini tanıtacağı Eylül etkinliğinin tarihini duyurması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.