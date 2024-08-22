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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı

    Apple Eylül etkinliğine az bir zaman kala iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı. iPhone 16 Pro Max kamera detayları dışında yeni Capture butonu hakkında bilgiler var.
    iphone 16 & iphone 16 pro max kamera özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple henüz resmî olarak duyurmadı ama iPhone 16 lansman etkinliğinin 10 Eylül’de gerçekleşmesi bekleniyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelleri merakla bekleniyor. Birçok kişi Apple’ın daha yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve yakalama düğmesi gibi değişiklikler getireceğini iddia etti. Yeni bir rapor, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro’ların kamera özellikleri hakkında detaylı bilgi sağlıyor.

    iPhone 16 ve iPhone 16 Plus kamerası nasıl olacak?

    iPhone 16 Plus kamera özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör
    Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus, 1x ve 2x yakınlaştırma sağlayan geniş açılı ana kamera ve 5x uzaklaştırma sağlayan ultra geniş açılı kamera olmak üzere arkada çift kamera bulunduracak.

    Maket görsellerde olduğu gibi, bu kameralar çapraz yerine dikey olarak konumlandırılacak. Ana kamera, f/1.6 diyafram aralığı, optik kalitede 2x telefoto yeteneğiyle 48MP olacak. Ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram aralığına sahip olacak. Düz iPhone 16 modellerinin ilk kez makro fotoğraf çekimini destekleyeceği söyleniyor.

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max kamerası nasıl olacak?

    iPhone 16 Pro Max kamera özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör
    Her sene olduğu gibi kameradaki asıl değişim Pro modelerde olacak. iPhone 16 Pro’lar, yine geniş açılı kamera, ultra geniş kamera ve telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Telefoto lens hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max’e gelecek.

    Ana sensör aynı kalacak; 2x optik kalitede 12MP telefoto çekim yapabilen f/1.78 inç diyafram açıklığına sahip 48MP kamera. Bu yıl her iki model de 5x telefoto lense sahip olacak; bu lens artık Pro Max modeline özel olmayacak. Telefoto lens, 12MP ve f/2.8 diyafram açıklığına sahip olacak. Son olarak, ultra geniş lens 48MP olacak ve birincil kamerayla aynı piksel birleştirme özelliğine sahip olacak. Tam çözünürlükte çekim yaparak 0.7 mikrometre piksel, dörtlü piksel kullanıldığında 1.4 mikrometre piksele, ayrıca f/2.2 diyafram açıklığına sahip olacak. Piksel birleştirme ve daha hızlı diyafram açıklığının düşük ışık performansında dikkat çekici iyileştirme sunacaktır. Bunun dışında 48MP ProRaw fotoğraf çekimini mümkün kılabilir.

    Yeni görüntü formatı: JPEG-XL

    Apple’ın iPhone 16 ile yeni bir görüntü formatını destekleyeceği ve JPEG-XL olarak adlandırılacağı söyleniyor. HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw ve ProRAW Max, şimdi desteklenen görüntü formatları arasında.

    Yakalama düğmesi tüm modellerde olacak

    iPhone 16 yakalama düğmesi Tam Boyutta Gör
    iPhone 16, capture button olarak adlandırılan yeni bir düğmeyle gelecek. Yakalama düğmesi, iPhone 15 Pro’nun eylem düğmesinin aksine tüm modellerde olacak. Kapasitif düğmeye sağ alt köşeden ulaşılabilecek ve yalnızca kamera uygulamalarıyla (Apple’ın ve üçüncü partilerin) kullanılabilecek. Düğme kaydırma ve basış şiddetine göre farklı işlevleri yerine getirecek.

    Apple’ın yakında iPhone 16 serisini tanıtacağı Eylül etkinliğinin tarihini duyurması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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