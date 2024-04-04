iPhone 16 ve 16 Pro'nun maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarımı da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.
Tüm tasarım değişiklikleri netleşti
Ayrıca daha önce Pro serisinde gördüğümüz Eylem düğmesinin tüm iPhone 16 birimlerinde yer aldığını görüyoruz. Hatta tüm modellerin sağ tarafında yeni bir Yakalama düğmesi konumlandırılmış. Bu konuda söylentiler, düğmenin yakınlaştırma kontrolleri sunacağı yönünde. Ayrıca kapasitif yapıda mekanik bir tasarım kullanacak.
Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.
iPhone 16 serisinin her yıl olduğu gibi Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu ayrıntıların henüz doğrulanmadığını ve resmi lansmandan önce değişebileceğini unutmamak gerek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...