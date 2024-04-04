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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    iPhone 16 ve 16 Pro tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri paylaşıldı. Peki amiral gemisi telefonlar nasıl görünüyor? İşte iPhone 16 ve 16 Pro'nun tasarımı... 
    iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 16 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iPhone 16 serisinin tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri internete sızdı.

    iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarımı da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    X/Twitter'da paylaşılan görüntüler ise, iPhone 16 serisindeki dört modelin tasarımını bizlere gösteriyor. Beklendiği gibi, önceki iPhone 15 serisine kıyasla gözle görülür tasarım değişiklikleri söz konusu. Bunlardan ilki, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın dikey kamera düzeni. Bu değişiklik Vision Pro için uzamsal video kaydını mümkün kılmayı amaçlıyor.

    Tüm tasarım değişiklikleri netleşti

    Ayrıca daha önce Pro serisinde gördüğümüz Eylem düğmesinin tüm iPhone 16 birimlerinde yer aldığını görüyoruz. Hatta tüm modellerin sağ tarafında yeni bir Yakalama düğmesi konumlandırılmış. Bu konuda söylentiler, düğmenin yakınlaştırma kontrolleri sunacağı yönünde. Ayrıca kapasitif yapıda mekanik bir tasarım kullanacak.

    iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Üstelik ilk görüntüler, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in temel iPhone 16 ve 16 Plus'tan biraz daha büyük olacağını gösteriyor. Teyit edilmemiş olsa da, Pro modellerinin ekran boyutunda hafif bir artış görülebileceği, Pro ve Pro Max için sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç'e ulaşabileceği yönünde iddialar mevcut. 

    Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.

    iPhone 16 serisinin her yıl olduğu gibi Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu ayrıntıların henüz doğrulanmadığını ve resmi lansmandan önce değişebileceğini unutmamak gerek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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