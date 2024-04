iPhone 16 ve 16 Pro'nun maket görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 16 serisi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, iPhone 16 ve 16 Pro modellerinden yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak iPhone 16 serisinin tasarımını gösteren yeni maket görüntüleri internete sızdı.

iPhone 16 ve 16 Pro maket görüntüleri sızdı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 16’nın lansmanına doğru yaklaşırken, tasarımı da netleşmeye başladı. Kaçıranlar için iPhone 16 modellerinde özellikle kamera ve tuş düzeninin değişeceği konuşuluyor. Bu bağlamda genel tasarım dili aynı kalırken, standart sürümlerde çapraz kamera yerleşimi rafa kalkacak. Bu da, arkadaki kamera sensörlerinin tıpkı iPhone X ve iPhone 12'de olduğu gibi dikey olarak hizalanacağı anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör X/Twitter'da paylaşılan görüntüler ise, iPhone 16 serisindeki dört modelin tasarımını bizlere gösteriyor. Beklendiği gibi, önceki iPhone 15 serisine kıyasla gözle görülür tasarım değişiklikleri söz konusu. Bunlardan ilki, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın dikey kamera düzeni. Bu değişiklik Vision Pro için uzamsal video kaydını mümkün kılmayı amaçlıyor.

Tüm tasarım değişiklikleri netleşti

Ayrıca daha önce Pro serisinde gördüğümüz Eylem düğmesinin tüm iPhone 16 birimlerinde yer aldığını görüyoruz. Hatta tüm modellerin sağ tarafında yeni bir Yakalama düğmesi konumlandırılmış. Bu konuda söylentiler, düğmenin yakınlaştırma kontrolleri sunacağı yönünde. Ayrıca kapasitif yapıda mekanik bir tasarım kullanacak.

Tam Boyutta Gör Üstelik ilk görüntüler, iPhone 16 Pro ve Pro Max'in temel iPhone 16 ve 16 Plus'tan biraz daha büyük olacağını gösteriyor. Teyit edilmemiş olsa da, Pro modellerinin ekran boyutunda hafif bir artış görülebileceği, Pro ve Pro Max için sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç'e ulaşabileceği yönünde iddialar mevcut.

Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde 120Hz ekran, ikili kamera sensörü ve iyileştirilmiş pil ömrü ile karşılaşacağız. Bunun yanında hem 16 SE hem de standart sürümlerin 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısına sahip olacağı belirtiliyor. Her zaman olduğu gibi en büyük yükseltme Pro serisinde olacak.Üçlü kamera, işlev ve yakalama tuşları, 4,676 mAh'a ulaşan pil kapasitesi ve sırasıyla 6,3 inç, 6,9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız.



iPhone 16 serisinin her yıl olduğu gibi Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu ayrıntıların henüz doğrulanmadığını ve resmi lansmandan önce değişebileceğini unutmamak gerek.

