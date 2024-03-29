Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile ilk defa fırçalanmış titanyum çerçeveye yer veren Apple'ın iPhone 16 Pro serisinde bu sefer parlak kaplamalı titanyum çerçeve kullanacağı iddia ediliyor.

Çizilmeye karşı hassas olabilir

Güney Koreli kaynaktan gelen bilgiye göre Apple bunu, gelişmiş malzeme ve renk işleme tekniğiyle gerçekleştirecek. Yine aynı kaynağın iddiasına göre yeni çerçeveler çizilmeye dayanıklı olmayabilir. Üstelik daha parlak olduğu için fırçalanmış yüzeye göre parmak izini daha fazla belli edebilir.

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iyi tarafından bakarsak, iPhone 16 Pro, iPhone 14 Pro'ya benzer parlak görünüme kavuşacak. Üstelik bunu, çeliğin ağırlığı yerine titanyumun hafiflik ve dayanıklılık avantajlarından faydalanarak gerçekleştirecek.

iPhone 16 Pro serisi ayrıca, beyaz ve grinin yanında uzay siyahı ve gül renk seçeneklerini ekleyebilir. Bunların dışında telefonun daha ince çerçeveye ve daha yüksek kapasiteli bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

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iPhone 16 Pro, parlak titanyum çerçeveye sahip olabilir