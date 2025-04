Google, Apple'ın iPhone 16e modelini yerden yere vurdu

Tam Boyutta Gör Google, Google Store’daki özel sayfada iPhone 16e ile Pixel 9a arasındaki farklılıkları listeledi. Şirket, iki telefonu yalnızca teknik özellik açısından karşılaştırmadı, öne çıkan özelliklere de dikkat çekti.

Google Pixel 9a vs Apple iPhone 16e - Pixel 9a iPhone 6e Ekran 6.3 inç, 2424x1080, 60-120Hz, OLED 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED Kamera 48 MP (geniş) + 13 MP (ultra geniş) 48 MP (geniş) İşlemci Google Tensor G4 Apple A18 Bellek 8GB RAM 8GB RAM Depolama 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512 Batarya 5100 mAh 4005 mAh Biyometrik Ekran altı parmak izi sensörü Face ID Yazılım Android 15 iOS 18 Boyut ve ağırlık 154.7 x 73.3 x 8.9mm, 186g 146.7 x 71.5 x 7.8mm, 167g Fiyat 128GB: 499 dolar 256GB: 599 dolar 128GB: 599 dolar 256GB: 699 dolar 512GB: 899 dolar

Google, Pixel 9a’nın daha büyük ve daha parlak ekran, daha büyük batarya ve çift kamera sistemine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Google, Add Me (yapay zekayla fotoğrafları birleştirme), Best Take (en iyi yüz ifadelerinin alınması) ve Magic Editor (sürükle ve bırak düzenleme + üretken yapay zeka öğeleri ekleme) gibi yapay zeka özelliklerinden bahsediyor. Ek olarak, Gemini’nin Google uygulamalarıyla harika entegre olduğunu, Gemini Live’ın doğal dil konuşmalarını desteklerken Siri’nin desteklemediğini belirtiyor.

Google, Gemini’nin Pixel 9a'nın satıldığı tüm ülkelerde 45 dili desteklediğini, Apple Intelligence'ın 9 dili desteklediğini belirtiyor. Bu noktada Apple Intelligence’ın hâlâ Türkçe desteği sunmadığını, cihaz dili Türkçe olarak ayarlanan iPhone’larda kullanılamadığını belirtmek gerek. Apple’ın yapay zekayı Türkçe dilde ne zaman kullanıma sunacağı da belli değil. Hatta Apple, iPhone 16 Pro tanıtım görsellerinde “Merhaba Apple Intelligence” ifadesini “Apple Intelligence için tasarlandı” olarak değiştirdi.

Google, yazılım yönünden de Apple’a dokunmadan geçemedi. Google, 7 yıl güncelleme sunduğunu, Apple’ın 5 yıl güncelleme garantisi verdiğini söyledi.

Son olarak, fiyat karşılaştırması geldi. Google Pixel telefonlar Türkiye’de resmi olarak satılmadığından ABD fiyatları üzerinden karşılaştıralım. Pixel 9a, 499 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulurken, iPhone 16e’nin fiyatı 599 dolardan başlıyor.

