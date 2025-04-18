Google, Apple'ın iPhone 16e modelini yerden yere vurdu

|-
|Pixel 9a
|iPhone 6e
|Ekran
|6.3 inç, 2424x1080, 60-120Hz, OLED
|6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
|Kamera
|
48 MP (geniş) + 13 MP (ultra geniş)
|48 MP (geniş)
|İşlemci
|Google Tensor G4
|Apple A18
|Bellek
|8GB RAM
|8GB RAM
|Depolama
|128GB, 256GB
|128GB, 256GB, 512
|Batarya
|5100 mAh
|4005 mAh
|Biyometrik
|Ekran altı parmak izi sensörü
|Face ID
|Yazılım
|Android 15
|iOS 18
|Boyut ve ağırlık
|154.7 x 73.3 x 8.9mm, 186g
|146.7 x 71.5 x 7.8mm, 167g
|Fiyat
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128GB: 499 dolar
256GB: 599 dolar
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128GB: 599 dolar
256GB: 699 dolar
512GB: 899 dolar
Google, Pixel 9a’nın daha büyük ve daha parlak ekran, daha büyük batarya ve çift kamera sistemine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Google, Add Me (yapay zekayla fotoğrafları birleştirme), Best Take (en iyi yüz ifadelerinin alınması) ve Magic Editor (sürükle ve bırak düzenleme + üretken yapay zeka öğeleri ekleme) gibi yapay zeka özelliklerinden bahsediyor. Ek olarak, Gemini’nin Google uygulamalarıyla harika entegre olduğunu, Gemini Live’ın doğal dil konuşmalarını desteklerken Siri’nin desteklemediğini belirtiyor.
Google, Gemini’nin Pixel 9a'nın satıldığı tüm ülkelerde 45 dili desteklediğini, Apple Intelligence'ın 9 dili desteklediğini belirtiyor. Bu noktada Apple Intelligence’ın hâlâ Türkçe desteği sunmadığını, cihaz dili Türkçe olarak ayarlanan iPhone’larda kullanılamadığını belirtmek gerek. Apple’ın yapay zekayı Türkçe dilde ne zaman kullanıma sunacağı da belli değil. Hatta Apple, iPhone 16 Pro tanıtım görsellerinde “Merhaba Apple Intelligence” ifadesini “Apple Intelligence için tasarlandı” olarak değiştirdi.
Google, yazılım yönünden de Apple’a dokunmadan geçemedi. Google, 7 yıl güncelleme sunduğunu, Apple’ın 5 yıl güncelleme garantisi verdiğini söyledi.
Son olarak, fiyat karşılaştırması geldi. Google Pixel telefonlar Türkiye’de resmi olarak satılmadığından ABD fiyatları üzerinden karşılaştıralım. Pixel 9a, 499 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulurken, iPhone 16e’nin fiyatı 599 dolardan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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