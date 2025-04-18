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    Google, Apple'ın iPhone 16e modelini yerden yere vurdu

    Google, ABD'de uygun fiyatlı iki telefon olarak öne çıkan Pixel 9a ile iPhone 16e modelini karşılaştırdı. Google, Pixel 9a'nın birçok yönden öne çıktığını söylüyor.
    google pixel 9a vs iphone 16e karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Google, Google Store’daki özel sayfada iPhone 16e ile Pixel 9a arasındaki farklılıkları listeledi. Şirket, iki telefonu yalnızca teknik özellik açısından karşılaştırmadı, öne çıkan özelliklere de dikkat çekti.

    Google Pixel 9a vs Apple iPhone 16e
    - Pixel 9a iPhone 6e
    Ekran 6.3 inç, 2424x1080, 60-120Hz, OLED 6.1 inç, 2532x1170, 60Hz, OLED
    Kamera

    48 MP (geniş) + 13 MP (ultra geniş)

    		 48 MP (geniş)
    İşlemci Google Tensor G4 Apple A18
    Bellek 8GB RAM 8GB RAM
    Depolama 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512
    Batarya 5100 mAh 4005 mAh
    Biyometrik Ekran altı parmak izi sensörü Face ID
    Yazılım Android 15 iOS 18
    Boyut ve ağırlık 154.7 x 73.3 x 8.9mm, 186g 146.7 x 71.5 x 7.8mm, 167g
    Fiyat

    128GB: 499 dolar

    256GB: 599 dolar

    128GB: 599 dolar

    256GB: 699 dolar

    512GB: 899 dolar

    Google, Pixel 9a’nın daha büyük ve daha parlak ekran, daha büyük batarya ve çift kamera sistemine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Google, Add Me (yapay zekayla fotoğrafları birleştirme), Best Take (en iyi yüz ifadelerinin alınması) ve Magic Editor (sürükle ve bırak düzenleme + üretken yapay zeka öğeleri ekleme) gibi yapay zeka özelliklerinden bahsediyor. Ek olarak, Gemini’nin Google uygulamalarıyla harika entegre olduğunu, Gemini Live’ın doğal dil konuşmalarını desteklerken Siri’nin desteklemediğini belirtiyor.

    Google, Gemini’nin Pixel 9a'nın satıldığı tüm ülkelerde 45 dili desteklediğini, Apple Intelligence'ın 9 dili desteklediğini belirtiyor. Bu noktada Apple Intelligence’ın hâlâ Türkçe desteği sunmadığını, cihaz dili Türkçe olarak ayarlanan iPhone’larda kullanılamadığını belirtmek gerek. Apple’ın yapay zekayı Türkçe dilde ne zaman kullanıma sunacağı da belli değil. Hatta Apple, iPhone 16 Pro tanıtım görsellerinde “Merhaba Apple Intelligence” ifadesini “Apple Intelligence için tasarlandı” olarak değiştirdi.

    Google, yazılım yönünden de Apple’a dokunmadan geçemedi. Google, 7 yıl güncelleme sunduğunu, Apple’ın 5 yıl güncelleme garantisi verdiğini söyledi.

    Son olarak, fiyat karşılaştırması geldi. Google Pixel telefonlar Türkiye’de resmi olarak satılmadığından ABD fiyatları üzerinden karşılaştıralım. Pixel 9a, 499 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulurken, iPhone 16e’nin fiyatı 599 dolardan başlıyor.

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