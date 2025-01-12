iPhone 17 Air ile ilgili yeni iddia: Beklenenden ince olabilir!

iPhone 17 Air, 5.5 mm kalınlığa sahip olabilir
Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun blogunda paylaştığı rapora göre, iPhone 17 Air sadece 5,5 mm kalınlığa sahip olacak. Daha önceki tahminler, kalınlığın 6 ila 6,5 mm aralığında olacağını öngörüyordu. Görünüşe göre Apple, yeni ince modeliyle dünyayı şok etmeyi istiyor.
Geçmişte 5 mm'nin altında akıllı telefonlar görmüş olsak da, son dönemde büyüyen batarya kapasiteleri neticesinde telefonların kalınlıkları giderek arttı ve 7 mm'nin altında pek telefon görmemeye başladık. Apple yeni Air modeliyle yeniden incelme akımını başlatacak gibi görünüyor. Çünkü Samsung da Apple'a benzer şekilde Galaxy S25 Slim modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Kuo ayrıca iPhone 17 Air'ın ultra ince tasarımı nedeniyle yalnızca eSIM ile geleceğini belirtiyor. Ancak bu durumun, şu anda yalnızca eSIM'i destekleyen telefonları teşvik etmeyen Çin pazarında sorunlara yol açabileceğini söylüyor.
iPhone 17 Air ile ilgili bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre telefon, tek arka kameraya sahip olacak. Diğer modeller gibi A19 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılması beklenen telefon, 899 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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