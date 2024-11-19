iPhone 17 Air, inceliğiyle şaşırtacak tasarımla geliyor

iPhone 17 Air, şimdiye kadarki en ince iPhone olacak
iPhone 17 Slim modelinin 6mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Şu anda Apple’ın en ince telefonu 6.9mm kalınlığa sahip olan iPhone 6. iPhone 17 Air, bu rekorun altına inerek şimdiye kadarki en ince iPhone olacak.
iPhone 17 Air’ın daha da ince olması umut edilse de, pil ver diğer bileşenler buna izin vermiyor. Cihaz, 6 mm civarı kalınlıkla gelirse son birkaç yıldır piyasaya sürülen giderek daha hantal modellere kıyasla etkileyici derecede ince ve hafif olacak.
iPhone 17 Air şimdiye kadarki en ince iPhone olabilir ancak şimdiye kadarki en ince Apple ürünü olmayacak. Bu rekor, 5.1 mm kalınlığında olan 13 inç iPad Pro 2024 modelinin elinde. Ayrıca, son çıkan iPod nano da 5.4 mm kalınlığındaydı.
|iPhone modeli
|İncelik
|iPhone 16 Pro & 16 Pro Max
|8.25 mm
|iPhone 16 & 16 Plus
|7.8 mm
|iPhone 15 Pro & 15 Pro Max
|8.25 mm
|iPhone 15 & 15 Plus
|7.8 mm
|iPhone 14 Pro & 14 Pro Max
|7.85 mm
|iPhone 14 & 14 Plus
|7.8 mm
|iPhone 13 Pro & 13 Pro Max
|7.65 mm
|iPhone 13 & 13 mini
|7.65 mm
|iPhone 12 Pro & 12 Pro Max
|7.4mm
|iPhone 12 & 12 mini
|7.4 mm
|iPhone 11 Pro & 11 Pro Max
|8.1 mm
|iPhone 11
|8.3 mm
|iPhone XS & XS Max
|7.7 mm
|iPhone XR
|8.3 mm
|iPhone X
|7.7 mm
|iPhone 8 Plus
|7.5 mm
|iPhone 8
|7.3 mm
|iPhone 7 Plus
|7.3 mm
|iPhone 7
|7.1 mm
|iPhone 6s Plus
|7.3 mm
|iPhone 6s & 6s Plus
|7.1 mm
|iPhone 6
|6.9mm
|iPhone 17 Air
|6 mm
iPhone 17 Air beklenen özellikleri
iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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