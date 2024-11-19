iPhone 17 Air, inceliğiyle şaşırtacak tasarımla geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2025’te iPhone 17 Slim veya iPhone 17 Air olarak adlandırılacak ince tasarımlı bir telefon çıkaracağı zaten biliniyordu. Yeni bir rapor, iPhone 17 Plus yerine gelecek modelin ne kadar ince olacağını söylüyor.

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iPhone 17 Air, şimdiye kadarki en ince iPhone olacak

iPhone 17 Slim modelinin 6mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Şu anda Apple’ın en ince telefonu 6.9mm kalınlığa sahip olan iPhone 6. iPhone 17 Air, bu rekorun altına inerek şimdiye kadarki en ince iPhone olacak.

iPhone 17 Air’ın daha da ince olması umut edilse de, pil ver diğer bileşenler buna izin vermiyor. Cihaz, 6 mm civarı kalınlıkla gelirse son birkaç yıldır piyasaya sürülen giderek daha hantal modellere kıyasla etkileyici derecede ince ve hafif olacak.

iPhone 17 Air şimdiye kadarki en ince iPhone olabilir ancak şimdiye kadarki en ince Apple ürünü olmayacak. Bu rekor, 5.1 mm kalınlığında olan 13 inç iPad Pro 2024 modelinin elinde. Ayrıca, son çıkan iPod nano da 5.4 mm kalınlığındaydı.

iPhone modeli İncelik iPhone 16 Pro & 16 Pro Max 8.25 mm iPhone 16 & 16 Plus 7.8 mm iPhone 15 Pro & 15 Pro Max 8.25 mm iPhone 15 & 15 Plus 7.8 mm iPhone 14 Pro & 14 Pro Max 7.85 mm iPhone 14 & 14 Plus 7.8 mm iPhone 13 Pro & 13 Pro Max 7.65 mm iPhone 13 & 13 mini 7.65 mm iPhone 12 Pro & 12 Pro Max 7.4mm iPhone 12 & 12 mini 7.4 mm iPhone 11 Pro & 11 Pro Max 8.1 mm iPhone 11 8.3 mm iPhone XS & XS Max 7.7 mm iPhone XR 8.3 mm iPhone X 7.7 mm iPhone 8 Plus 7.5 mm iPhone 8 7.3 mm iPhone 7 Plus 7.3 mm iPhone 7 7.1 mm iPhone 6s Plus 7.3 mm iPhone 6s & 6s Plus 7.1 mm iPhone 6 6.9mm iPhone 17 Air 6 mm

iPhone 17 Air beklenen özellikleri

iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.

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iPhone 17 Air, inceliğiyle şaşırtacak tasarımla geliyor