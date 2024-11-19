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    iPhone 17 Air, inceliğiyle şaşırtacak tasarımla geliyor

    iPhone 17 Plus yerine gelmesi beklenen iPhone 17 Air'ın şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olacağı söyleniyor. Bu rapor, Apple analisti Jeff Pu'dan geldi. İşte detaylar:
    apple iphohne 17 air 6 mm ince Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2025’te iPhone 17 Slim veya iPhone 17 Air olarak adlandırılacak ince tasarımlı bir telefon çıkaracağı zaten biliniyordu. Yeni bir rapor, iPhone 17 Plus yerine gelecek modelin ne kadar ince olacağını söylüyor.

    iPhone 17 Air, şimdiye kadarki en ince iPhone olacak

    iPhone 17 Slim modelinin 6mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacağı söyleniyor. Şu anda Apple’ın en ince telefonu 6.9mm kalınlığa sahip olan iPhone 6. iPhone 17 Air, bu rekorun altına inerek şimdiye kadarki en ince iPhone olacak.

    iPhone 17 Air’ın daha da ince olması umut edilse de, pil ver diğer bileşenler buna izin vermiyor. Cihaz, 6 mm civarı kalınlıkla gelirse son birkaç yıldır piyasaya sürülen giderek daha hantal modellere kıyasla etkileyici derecede ince ve hafif olacak.

    iPhone 17 Air şimdiye kadarki en ince iPhone olabilir ancak şimdiye kadarki en ince Apple ürünü olmayacak. Bu rekor, 5.1 mm kalınlığında olan 13 inç iPad Pro 2024 modelinin elinde. Ayrıca, son çıkan iPod nano da 5.4 mm kalınlığındaydı.

    iPhone modeli İncelik
    iPhone 16 Pro & 16 Pro Max 8.25 mm
    iPhone 16 & 16 Plus 7.8 mm
    iPhone 15 Pro & 15 Pro Max 8.25 mm
    iPhone 15 & 15 Plus 7.8 mm
    iPhone 14 Pro & 14 Pro Max 7.85 mm
    iPhone 14 & 14 Plus 7.8 mm
    iPhone 13 Pro & 13 Pro Max 7.65 mm
    iPhone 13 & 13 mini 7.65 mm
    iPhone 12 Pro & 12 Pro Max 7.4mm
    iPhone 12 & 12 mini 7.4 mm
    iPhone 11 Pro & 11 Pro Max 8.1 mm
    iPhone 11 8.3 mm
    iPhone XS & XS Max 7.7 mm
    iPhone XR 8.3 mm
    iPhone X 7.7 mm
    iPhone 8 Plus 7.5 mm
    iPhone 8 7.3 mm
    iPhone 7 Plus 7.3 mm
    iPhone 7 7.1 mm
    iPhone 6s Plus 7.3 mm
    iPhone 6s & 6s Plus 7.1 mm
    iPhone 6 6.9mm
    iPhone 17 Air 6 mm

    iPhone 17 Air beklenen özellikleri

    iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay da Pu, telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, tek 48 megapiksel arka kamera, 24 megapiksel ön kamera ve Apple Intelligence için 8 GB RAM'e sahip olacağını söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 40 dakika önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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