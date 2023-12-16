iPhone 17 Pro Max'ten ilk sızıntılar geldi: 48 MP periskop telefoto lense sahip olabilir

İşte iPhone 17 Pro Max'in beklenen kamera detayları:
Apple'ın tedarik zincirindeki şirketleri inceleyen analist Jeff Pu, yatırım şirketi Haitong International Securities ile bu hafta Apple tedarikçisi Largan Precision'a odaklanan bir araştırma notunda, iPhone 17 Pro Max'in 48 megapiksel telefoto lense sahip olacağını söyledi.
Pu, yaptığı açıklamada Apple'ın yakında çıkacak olan Vision Pro kulaklığının, 2024'ün başlarında ABD'de piyasaya sürüleceğini de ekledi. Ancak lens veya Vision Pro ile nasıl arayüz oluşturacağı hakkında herhangi bir ek ayrıntı verilmedi.
Önceki raporlarda Pu, iPhone 16 Pro modellerinin 48 megapiksel ultra geniş lens içereceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu sızıntıların doğru olması halinde Eylül 2025'te tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro Max, tamamen 48 megapiksel lenslerden oluşan arka kamera sistemine sahip ilk iPhone modeli olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.