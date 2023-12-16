iPhone 17 Pro Max'ten ilk sızıntılar geldi: 48 MP periskop telefoto lense sahip olabilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 15 serisini piyasaya sürmüştü. Tüm dikkatleri üzerine üzerine toplayan şirket, şimdilerde önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Ancak daha şimdiden iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmakta ve yeni bir rapor, iPhone 17 Pro Max'in kamera özelliklerine ışık tuttu.

İşte iPhone 17 Pro Max'in beklenen kamera detayları:

Apple'ın tedarik zincirindeki şirketleri inceleyen analist Jeff Pu, yatırım şirketi Haitong International Securities ile bu hafta Apple tedarikçisi Largan Precision'a odaklanan bir araştırma notunda, iPhone 17 Pro Max'in 48 megapiksel telefoto lense sahip olacağını söyledi.

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Pu, yaptığı açıklamada Apple'ın yakında çıkacak olan Vision Pro kulaklığının, 2024'ün başlarında ABD'de piyasaya sürüleceğini de ekledi. Ancak lens veya Vision Pro ile nasıl arayüz oluşturacağı hakkında herhangi bir ek ayrıntı verilmedi.

Önceki raporlarda Pu, iPhone 16 Pro modellerinin 48 megapiksel ultra geniş lens içereceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu sızıntıların doğru olması halinde Eylül 2025'te tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro Max, tamamen 48 megapiksel lenslerden oluşan arka kamera sistemine sahip ilk iPhone modeli olabilir.

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iPhone 17 Pro Max, 48 MP periskop telefoto kameraya sahip olacak