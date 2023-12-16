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    iPhone 17 Pro Max'ten ilk sızıntılar geldi: 48 MP periskop telefoto lense sahip olabilir

    Eylül 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro Max'ten ilk sızıntılar geldi. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre cihaz, 48 MP periskop telefoto kameraya sahip olacak.
    iPhone 17 Pro Max, 48 MP periskop telefoto kameraya sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 15 serisini piyasaya sürmüştü. Tüm dikkatleri üzerine üzerine toplayan şirket, şimdilerde önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Ancak daha şimdiden iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmakta ve yeni bir rapor, iPhone 17 Pro Max'in kamera özelliklerine ışık tuttu.

    İşte iPhone 17 Pro Max'in beklenen kamera detayları:

    Apple'ın tedarik zincirindeki şirketleri inceleyen analist Jeff Pu, yatırım şirketi Haitong International Securities ile bu hafta Apple tedarikçisi Largan Precision'a odaklanan bir araştırma notunda, iPhone 17 Pro Max'in 48 megapiksel telefoto lense sahip olacağını söyledi.

    Pu, yaptığı açıklamada Apple'ın yakında çıkacak olan Vision Pro kulaklığının, 2024'ün başlarında ABD'de piyasaya sürüleceğini de ekledi. Ancak lens veya Vision Pro ile nasıl arayüz oluşturacağı hakkında herhangi bir ek ayrıntı verilmedi.

    Önceki raporlarda Pu, iPhone 16 Pro modellerinin 48 megapiksel ultra geniş lens içereceğini açıklamıştı. Dolayısıyla bu sızıntıların doğru olması halinde Eylül 2025'te tanıtılması beklenen iPhone 17 Pro Max, tamamen 48 megapiksel lenslerden oluşan arka kamera sistemine sahip ilk iPhone modeli olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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