WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor

WhatsApp yedekleriniz artık Google depolama alanınızı kullanacak
WhatsApp kullanıcıları, şu anda sohbet geçmişlerini ek ücret ödemeden Google Drive'da yedekleyebiliyor olsa da önümüzdeki aylardan itibaren bu durum değişebilir. Zira WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliğe göre WhatsApp ve Google, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama kotası sunmayı durdurmayı planlamakta.
Kullanıcılar, Google hesaplarına dahil olan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanını veya Google One aracılığıyla satın alınan herhangi bir ek depolama alanını yeterli olduğu sürece hiçbir ekstra ücret ödemeden sohbet geçmişlerini yedeklemeye devam edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.