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    Anlık Bildirim

    WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor

    WhatsApp ve Google, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama kotası uygulamasını durdurmaya hazırlanıyor. Artık WhatsApp yedekleriniz, Google depolama alanınızı kullanacak.
    WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye hız kesmeden devam ediyor. Genellikle kullanıcıları sevindiren özellikler test eden WhatsApp, test ettiği yeni özelliği ile bu sefer kullanıcıları üzebilir. Çünkü Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik ile artık yedeklemeler sınırlı bir kotaya sahip olacak.

    WhatsApp yedekleriniz artık Google depolama alanınızı kullanacak

    WhatsApp kullanıcıları, şu anda sohbet geçmişlerini ek ücret ödemeden Google Drive'da yedekleyebiliyor olsa da önümüzdeki aylardan itibaren bu durum değişebilir. Zira WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliğe göre WhatsApp ve Google, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama kotası sunmayı durdurmayı planlamakta.

    WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor Tam Boyutta Gör
    Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.26.7 güncellemesiyle, yedekleme ekranında yeni bir uygulama içi uyarı kullanıcıların karşısına çıkmakta ve uyarıya göre yedeklemeler önümüzdeki dönemde kullanıcıların Google depolama alanlarını kullanmaya başlayacağı konusunda bilgi vermekte.

    Kullanıcılar, Google hesaplarına dahil olan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanını veya Google One aracılığıyla satın alınan herhangi bir ek depolama alanını yeterli olduğu sürece hiçbir ekstra ücret ödemeden sohbet geçmişlerini yedeklemeye devam edebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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