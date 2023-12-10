Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler test etmeye hız kesmeden devam ediyor. Genellikle kullanıcıları sevindiren özellikler test eden WhatsApp, test ettiği yeni özelliği ile bu sefer kullanıcıları üzebilir. Çünkü Beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik ile artık yedeklemeler sınırlı bir kotaya sahip olacak.

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WhatsApp yedekleriniz artık Google depolama alanınızı kullanacak

WhatsApp kullanıcıları, şu anda sohbet geçmişlerini ek ücret ödemeden Google Drive'da yedekleyebiliyor olsa da önümüzdeki aylardan itibaren bu durum değişebilir. Zira WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan yeni özelliğe göre WhatsApp ve Google, WhatsApp yedeklemeleri için sınırsız depolama kotası sunmayı durdurmayı planlamakta.

Tam Boyutta Gör Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.26.7 güncellemesiyle, yedekleme ekranında yeni bir uygulama içi uyarı kullanıcıların karşısına çıkmakta ve uyarıya göre yedeklemeler önümüzdeki dönemde kullanıcıların Google depolama alanlarını kullanmaya başlayacağı konusunda bilgi vermekte.

Kullanıcılar, Google hesaplarına dahil olan 15 GB ücretsiz bulut depolama alanını veya Google One aracılığıyla satın alınan herhangi bir ek depolama alanını yeterli olduğu sürece hiçbir ekstra ücret ödemeden sohbet geçmişlerini yedeklemeye devam edebilir.

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WhatsApp yedeklemelerinde sınırsız depolama kotası devri bitiyor