Tam Boyutta Gör Apple tedarik zinciri analisti Jeff Pu, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’te alüminyum çerçeve kullanılacağını iddia ediyor. İlginç bir şekilde, ince tasarımlı iPhone 17 Air modelinin titanyum çerçeveye sahip olmasını bekliyor.

iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

iPhone 17 Pro'lar titanyum yerine alüminyum çerçeveye sahip olabilir

Bu, Pro modelleri için önemli bir değişiklik olacak çünkü; iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro’lar titanyum çerçeveye sahip. Bu da cihazların daha ağır paslanmaz çelik çerçeveye sahip iPhone 14 Pro modellerinden daha hafif olmasına neden oluyor.

Pu, Apple'ın çevresel hassasiyeti nedeniyle iPhone 17 Pro’larda alüminyum kullanmayı planladığını söylüyor. Alüminyum, titanyuma kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip. Apple, 2030 yılına kadar tüm ürünleri ve tedarik zinciri için karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor. İlginç olarak, iPhone 17 Air modelinde Apple’ın incelik ve hafifliği sağlamak için titanyum alüminyum karışımı bir materyal kullanacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro tasarımında üzücü detay: Titanyum kullanılmayabilir