iPhone 17 serisinin şarj hızı hayal kırıklığı yaratabilir

iPhone 16 serisiyle aynı şarj hızına sahip olabilir
İddia, Apple tedarik zinciri analisti Jeff Pu'dan geliyor. Geçtiğimiz yıl, ChargerLAB tarafından yapılan testlere göre iPhone 16 Pro Max, Apple'ın 140W USB-C güç adaptörüyle en yüksek 37 W'lık şarj hızına ve 30 W sürekli şarj hızına ulaşabilmişti. Standart iPhone 16'nın ise 38 W'lık maksimum şarj hızına ve yaklaşık 20 W'lık sürekli bir hıza ulaştığı bildirildi.
Her ne kadar bazı kişiler yüksek şarj hızlarının batarya ömrünü kısalttığını söylese de, 3-4 senedir bu hızları sunan Çinli üreticilerin telefonlarının bataryalarında sorun yaşandığına dair bir rapora henüz rastlamadık.
Jeff Pu, iPhone 17 modelleri için MagSafe kablosuz şarj hızlarında herhangi bir değişiklikten bahsetmedi. Şu anda iPhone 16 serisi MagSafe ile 25W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. iPhone 17'nin de benzer hızları sunması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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