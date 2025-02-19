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Tam Boyutta Gör iPhone 17 serisi, bazı kullanıcıların beklediği şarj hızı artışını getirmeyebilir. Yeni bir iddiaya göre, tüm iPhone 17 modelleri 35 W'a kadar şarj hızını destekleyecek.

iPhone 16 serisiyle aynı şarj hızına sahip olabilir

İddia, Apple tedarik zinciri analisti Jeff Pu'dan geliyor. Geçtiğimiz yıl, ChargerLAB tarafından yapılan testlere göre iPhone 16 Pro Max, Apple'ın 140W USB-C güç adaptörüyle en yüksek 37 W'lık şarj hızına ve 30 W sürekli şarj hızına ulaşabilmişti. Standart iPhone 16'nın ise 38 W'lık maksimum şarj hızına ve yaklaşık 20 W'lık sürekli bir hıza ulaştığı bildirildi.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla, iPhone 17 serisi geçen yılki modellerle benzer şarj hızlarına sahip olacak gibi görünüyor. Günümüzde 100 W'ın üzerinde şarj hızına sahip Android telefonların var olduğu göz önüne alındığında, bu hız oldukça yavaş kalıyor. Her zaman olduğu gibi Apple, şarj konusunda temkinli yaklaşımını sürdürüyor.

iPhone 17 ve 17 Pro: Tasarımda radikal ayrılığa gidiyor 6 sa. önce eklendi

Her ne kadar bazı kişiler yüksek şarj hızlarının batarya ömrünü kısalttığını söylese de, 3-4 senedir bu hızları sunan Çinli üreticilerin telefonlarının bataryalarında sorun yaşandığına dair bir rapora henüz rastlamadık.

Jeff Pu, iPhone 17 modelleri için MagSafe kablosuz şarj hızlarında herhangi bir değişiklikten bahsetmedi. Şu anda iPhone 16 serisi MagSafe ile 25W'a kadar kablosuz şarjı destekliyor. iPhone 17'nin de benzer hızları sunması muhtemel.

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iPhone 17 serisinin şarj hızı hayal kırıklığı yaratabilir