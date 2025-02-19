iPhone 17'nin tasarımı hakkında yeni detaylar paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Apple’ın bu yılki amiral gemisi telefonu olacak iPhone 17 ve 17 Pro için bekleyiş devam ediyor. Bugüne kadarki söylentiler, bildiğiniz gibi Apple'ın radikal bir tasarım değişikliğine gideceği yönünde Şimdi ise bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Yenilenen tasarım, yalnızca Air ve Pro modelleri ile sınırlı kalabilir.

iPhone 17, bir önceki modeli temel alacak

Kaçıranlar için daha önce ortaya çıkan render görselleri, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modellerinin yeni bir kamera adası tasarımına sahip olacağını bizlere gösterdi. iPhone 17 Air, tek arka kamerasıyla uzun bir kamera adasına sahipken, iPhone 17 Pro modeli yine çıkıntılı kamera adası ve çapraz sensör düzenine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Serinin temel modeli olan iPhone 17 içinse işler biraz farklı görünüyor. Yeni iddialara göre, iPhone 17'nin tasarımında herhangi bir radikal değişiklik olmayacak. Apple, bu modelde iPhone 16'nın tasarımını koruyacak ve yeni kamera adası yaklaşımlarını bu modele taşımayacak. Bu, iPhone 17'nin seride en az değişikliğe uğrayan cihaz olacağını gösteriyor.

Öte yandan, tasarım değişiklikleri konusunda geri planda kalan iPhone 17, ekran teknolojisinde önemli bir yenilikle gelebilir. Sızıntılara göre, Apple bu modelde nihayet 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran kullanacak. Bu, çoğu kullanıcı tarafından uzun zamandır bekleniyor. Keza uygun fiyatlı Android telefonlarda dahi 90Hz yenileme hızının standart olduğunu görüyoruz.

iPhone 17 Air en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Tabii ki tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak iPhone 17 serisi, Apple'ın modeller arasındaki ayrımı daha belirgin hale getirdiği bir dönemin başlangıcı olabilir. Önümüzdeki aylarda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

iPhone 17 Pro serisi, titanyum yerine alüminyum çerçeveye geçiş yapabilir. Bu değişim, cihazları daha hafif ve ergonomik bir yapıya kavuşturacak. Ayrıca arka yüzeyde alüminyum ve cam karışımı bir tasarım kullanılabilir. Ayrıca kamera modülünde de önemli bir değişim bekleniyor. Burada 48 MP çözünürlüğe sahip telefoto lens bulunacak. Bunun iPhone 16 Pro’da 12 MP ile sınırlı olduğunu belirtelim. Üstelik tüm iPhone 17 serisinde 24 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera kullanılacak.

Diğer tarafta iPhone 17 Pro modelleri, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm teknolojisiyle üretilen A19 Pro çipiyle gelecek. RAM kapasitesi de 12 GB’a yükseltilerek performans artırılacak. Son olarak daha küçük bir Dynamic Ada tasarımına ek olarak Apple’ın metalens tabanlı Face ID sistemi kullanacağı belirtiliyor. Ayrıca, Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipiyle daha hızlı bağlantı sağlanacak

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iPhone 17 ve 17 Pro: Tasarımda radikal ayrılığa gidiyor