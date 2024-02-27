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    iPhone 17 ve iPhone 17 Plus ile beklenen 120Hz ekranlar gelebilir

    Son gelen bilgilere göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus, 120Hz ProMotion ekranlar ile birlikte gelebilir. Öte yandan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde bu yılda 60Hz ekranların olması bekleniyor.
    iPhone 17 ve iPhone 17 Plus, 120Hz ekran ile gelebilir Tam Boyutta Gör
    2025 yılının sonlarında çıkması beklenen iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinde Apple’ın nihayet giriş modellerinde ekran yenileme hızlarını artırdığını görebiliriz. Yeni gelen bilgilere göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus, 120Hz ProMotion ekranlar ile birlikte çıkış yapabilir. Öte yandan bu yılın sonunda çıkacak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde yine 60Hz ekranların olması bekleniyor.

    Mevcut iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde LTPS paneller kullanılırken iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise LTPO paneller kullanılıyor. LPTO paneller ProMotion'ı destekleyerek gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için ekranın 120Hz yenileme hızına çıkmasını sağlıyor. Ek olarak bu ekranlar 1Hz gibi daha düşük yenileme hızlarına da inebiliyor. Böylelikle aygıt kilitliyken ekranda saat, widget’lar, bildirimler ve duvar kağıdını gösterebilen “hep açık ekran” özelliği çok az pil tüketimiyle çalıştırılabiliyor.

    iPhone 17 ve 17 Plus ile ekranlar iyileşecek

    Yeni rapora göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinde de 120Hz ProMotion LTPO panelleri kullanılarak genel bir standart sağlanmış olacak. Apple'ın standart ve Pro modelleri arasındaki farklılığı korumak için bu yılki iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta 60Hz LPTS panelleri kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

    Öte yandan ekran analisti Ross Young'a göre, bu yılki iPhone 16 Pro modelleri 19.6:9'luk daha uzun bir en-boy oranına sahip olacak. Cihazların ekran boyutlarının sırasıyla 6,12 ve 6,69 inçten 6,27 ve 6,86 inçe yükselmesi bekleniyor. Ekran boyutu ile birlikte pil kapasitelerinde de değişiklikler yaşanması bekleniyor. Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 modelinde 3,561 mAh; iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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