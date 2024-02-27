iPhone 17 ve iPhone 17 Plus ile beklenen 120Hz ekranlar gelebilir

Tam Boyutta Gör 2025 yılının sonlarında çıkması beklenen iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinde Apple’ın nihayet giriş modellerinde ekran yenileme hızlarını artırdığını görebiliriz. Yeni gelen bilgilere göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus, 120Hz ProMotion ekranlar ile birlikte çıkış yapabilir. Öte yandan bu yılın sonunda çıkacak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde yine 60Hz ekranların olması bekleniyor.

Mevcut iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde LTPS paneller kullanılırken iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ise LTPO paneller kullanılıyor. LPTO paneller ProMotion'ı destekleyerek gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için ekranın 120Hz yenileme hızına çıkmasını sağlıyor. Ek olarak bu ekranlar 1Hz gibi daha düşük yenileme hızlarına da inebiliyor. Böylelikle aygıt kilitliyken ekranda saat, widget’lar, bildirimler ve duvar kağıdını gösterebilen “hep açık ekran” özelliği çok az pil tüketimiyle çalıştırılabiliyor.

iPhone 17 ve 17 Plus ile ekranlar iyileşecek

Yeni rapora göre iPhone 17 ve iPhone 17 Plus modellerinde de 120Hz ProMotion LTPO panelleri kullanılarak genel bir standart sağlanmış olacak. Apple'ın standart ve Pro modelleri arasındaki farklılığı korumak için bu yılki iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta 60Hz LPTS panelleri kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan ekran analisti Ross Young'a göre, bu yılki iPhone 16 Pro modelleri 19.6:9'luk daha uzun bir en-boy oranına sahip olacak. Cihazların ekran boyutlarının sırasıyla 6,12 ve 6,69 inçten 6,27 ve 6,86 inçe yükselmesi bekleniyor. Ekran boyutu ile birlikte pil kapasitelerinde de değişiklikler yaşanması bekleniyor. Daha önceki bilgilere göre iPhone 16 modelinde 3,561 mAh; iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak.

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iPhone 17 ve iPhone 17 Plus, 120Hz ekran ile gelebilir