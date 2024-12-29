Apple, iPhone 17'de nihayet yüksek yenileme hızına geçiş yapabilir

Weibo platformundan sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station kullanıcısı, Apple'ın standart ve Plus modellerinde ekran yenileme hızını iyileştirmeyi planladığını söyledi. Ancak kullanıcı yenileme hızının ne olacağı konusunda detay vermedi.
Hatatırlatmak gerekirse, iPhone Pro ve Pro Max modelleri 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen ProMotion ekran teknolojisini kullanıyor. Bu sayede, ekrandaki içeriğe göre yenileme hızı dinamik olarak değiştirilerek enerji tasarrrufu sağlanabiliyor. Apple'ın Pro olmayan modellere bu teknolojiyi getirmesi beklenebilir. Bunun yanında, sabit 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızları sunması da mümkün. Şuan için Apple'ın nasıl bir tercihte bulunacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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