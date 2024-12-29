Apple, iPhone 17'de nihayet yüksek yenileme hızına geçiş yapabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple iPhone 16 serisini duyurduğunda, birçok kişi standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin hala 60 Hz yenileme hızında ekrana sahip olması nedeniyle hayal kırıklığına uğramıştı. Giriş seviyesi Android telefonlarda bile yüksek yenileme hızları standart hale gelmişken, Apple'ın 800 dolar başlangıç fiyatına sahip telefonlarında hala 60 Hz'de ısrar etmesi insanların eleştirilerine neden olmuştu. Ancak iPhone 17 ile beraber bu durum nihayet değişecek gibi görünüyor.

Weibo platformundan sızıntılarıyla meşhur Digital Chat Station kullanıcısı, Apple'ın standart ve Plus modellerinde ekran yenileme hızını iyileştirmeyi planladığını söyledi. Ancak kullanıcı yenileme hızının ne olacağı konusunda detay vermedi.

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Hatatırlatmak gerekirse, iPhone Pro ve Pro Max modelleri 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen ProMotion ekran teknolojisini kullanıyor. Bu sayede, ekrandaki içeriğe göre yenileme hızı dinamik olarak değiştirilerek enerji tasarrrufu sağlanabiliyor. Apple'ın Pro olmayan modellere bu teknolojiyi getirmesi beklenebilir. Bunun yanında, sabit 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızları sunması da mümkün. Şuan için Apple'ın nasıl bir tercihte bulunacağı bilinmiyor.

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Apple, iPhone 17'de nihayet yüksek yenileme hızına geçebilir