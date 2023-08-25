iPhone 15 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle gelecek

Apple, iPhone Pro serisinde her sene özel bir renk kullanıyor. Gece Yeşili, Pasifik Mavisi, Sierra Mavisi, Derin Mor, şimdiye kadar gördüğümüz renk seçenekleri. Merakla beklenen iPhone 15 Pro Max’in özel renginin titanyum kaplamalı koyu mavi olacağı söyleniyor.
iPhone 15 ne zaman tanıtılacak?
Apple’ın iPhone 15 serisini 12 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple’ın 29 Ağustos - 5 Eylül arası etkinliği resmî olarak duyurması bekleniyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.