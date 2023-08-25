iPhone 15 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle gelecek

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in renk seçenekleri ortaya çıktı. Apple’ın iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte altın renk seçeneğini kaldıracağı söyleniyor. Peki, iPhone 15 Pro hangi renklerle satışa sunulacak?

iPhone 15'in renk seçenekleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

iPhone 15 Pro renk seçenekleri

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yeni gri renk ile gelecek. Altının yerine gelen gri, "titanyum grisi" olarak pazarlanabilir. Titan gri renginin gümüş/beyazdan daha koyu, uzay siyahı/grafitten daha açık görüneceği söyleniyor. Altının yerini alan titan grisine ek olarak iPhone 14 Pro ile tanıtılan derin mor rengin yerini de koyu mavi alacak. Gümüş, uzay grisi diğer renk seçenekleri arasında olacak.

Apple, iPhone Pro serisinde her sene özel bir renk kullanıyor. Gece Yeşili, Pasifik Mavisi, Sierra Mavisi, Derin Mor, şimdiye kadar gördüğümüz renk seçenekleri. Merakla beklenen iPhone 15 Pro Max’in özel renginin titanyum kaplamalı koyu mavi olacağı söyleniyor.

iPhone 15 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın iPhone 15 serisini 12 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple’ın 29 Ağustos - 5 Eylül arası etkinliği resmî olarak duyurması bekleniyor.

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iPhone 15 Pro renk seçenekleri ortaya çıktı