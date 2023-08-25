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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro, iki yeni renk seçeneğiyle gelecek

    Apple, iPhone 15 Pro modellerinde paslanmaz çelik yerine titanyum tasarım kullanacak. Peki, iPhone 15 Pro Max renk seçenekleri neler olacak?                     
    iphone 15 pro renkleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in renk seçenekleri ortaya çıktı. Apple’ın iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte altın renk seçeneğini kaldıracağı söyleniyor. Peki, iPhone 15 Pro hangi renklerle satışa sunulacak?

    iPhone 15 Pro renk seçenekleri

    iphone 15 pro titan grisi rengi Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, yeni gri renk ile gelecek. Altının yerine gelen gri, "titanyum grisi" olarak pazarlanabilir. Titan gri renginin gümüş/beyazdan daha koyu, uzay siyahı/grafitten daha açık görüneceği söyleniyor. Altının yerini alan titan grisine ek olarak iPhone 14 Pro ile tanıtılan derin mor rengin yerini de koyu mavi alacak. Gümüş, uzay grisi diğer renk seçenekleri arasında olacak.

    Apple, iPhone Pro serisinde her sene özel bir renk kullanıyor. Gece Yeşili, Pasifik Mavisi, Sierra Mavisi, Derin Mor, şimdiye kadar gördüğümüz renk seçenekleri. Merakla beklenen iPhone 15 Pro Max’in özel renginin titanyum kaplamalı koyu mavi olacağı söyleniyor.

    iPhone 15 ne zaman tanıtılacak?

    Apple’ın iPhone 15 serisini 12 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple’ın 29 Ağustos - 5 Eylül arası etkinliği resmî olarak duyurması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/08/24/titan-gray-iphone-15-pro/ https://www.macrumors.com/2023/08/24/apple-iphone-15-pro-colors/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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