iPhone 9, Apple’ın 2020’deki uygun fiyatlı modeli olabilir

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2016 yılında tanıtılan Apple’ın iPhone SE modeli, son derece popüler hâle gelmiş ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Bu modelin devamını talep eden kullanıcılar, raporlara göre önümüzdeki yıl buna sahip olacaklar fakat bir farkla. Cihaz, iddiaya göre iPhone SE’nin tasarımına değil, iPhone 8’in tasarımına benzeyecek. Bu sebeple cihazın adının da iPhone 9 olarak sunulması bekleniyor.

2020 yılında 399 dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunulması beklenen iPhone 9, 4,7 inçlik bir ekranla gelecek. Cihazın ekran tipi ise tıpkı iPhone 8 ikilisi gibi LCD olacak. Bu durum, cihazın iPhone SE 2 değil iPhone 9 olarak adlandırılmasını daha da mantıklı hâle getiriyor.

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Cihazın diğer spesifikleri Japon blogu Mac Otakara’ya göre A13 Bionic çipi ve 3GB LPDDR4x RAM şeklinde olacak. Bu özellikler, bildiğiniz üzere iPhone 11 serisiyle eşleşiyor ve iddiaya göre tanıtım tarihi 2020 Mart ayı olacak. Taban depolama, raporlara göre 64GB olacak ve üst kapasiteler de sunulacak.