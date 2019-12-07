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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9, Apple’ın 2020’deki uygun fiyatlı modeli olabilir

    Apple'ın çıktı çıkacak dediğimiz, yaza yaza bitiremediğimiz modeli iPhone SE 2, Mac Otakara'dan gelen bilgiye göre iPhone 9 adıyla çıkacak ve iPhone 8'in tasarımına sahip olacak.
    5 gün
    5,3b
    1
    23
    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    iPhone 9, Apple’ın 2020’deki uygun fiyatlı modeli olabilir
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    2016 yılında tanıtılan Apple’ın iPhone SE modeli, son derece popüler hâle gelmiş ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Bu modelin devamını talep eden kullanıcılar, raporlara göre önümüzdeki yıl buna sahip olacaklar fakat bir farkla. Cihaz, iddiaya göre iPhone SE’nin tasarımına değil, iPhone 8’in tasarımına benzeyecek. Bu sebeple cihazın adının da iPhone 9 olarak sunulması bekleniyor. 

    2020 yılında 399 dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunulması beklenen iPhone 9, 4,7 inçlik bir ekranla gelecek. Cihazın ekran tipi ise tıpkı iPhone 8 ikilisi gibi LCD olacak. Bu durum, cihazın iPhone SE 2 değil iPhone 9 olarak adlandırılmasını daha da mantıklı hâle getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Coca-Cola'dan Star Wars'a özel OLED ışıklı şişe tasarımı!"

    Cihazın diğer spesifikleri Japon blogu Mac Otakara’ya göre A13 Bionic çipi ve 3GB LPDDR4x RAM şeklinde olacak. Bu özellikler, bildiğiniz üzere iPhone 11 serisiyle eşleşiyor ve iddiaya göre tanıtım tarihi 2020 Mart ayı olacak. Taban depolama, raporlara göre 64GB olacak ve üst kapasiteler de sunulacak.



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    Togrul99 5 gün en beğenilen
    Ne güzel sade ve S şeklinde gidiyordu. Saçma sapan isimlere ne gerek vardı
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    DokuzKuyrukluTilki 5 gün
    Kullanıcının istediğini ne zaman yapacak acaba firmalar. 5 kasasını biraz inceltip X ekranı ile birleştirmek bu kadar mı zor? İnatla ya öküz gibi çerçeveli tasarım ya da direk X tasarım.
    Kullanıcının istediğini ne zaman yapacak acaba firmalar. 5 kasasını biraz inceltip X ekranı ile birleştirmek bu kadar mı zor? İnatla ya öküz gibi çerçeveli tasa...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    a_y_k_u_t 5 gün
    Apple bile isimlendirme konusunda saçmaladı.
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    WatchAndLearnn 4 gün
    2020 senesinde hala lcd ekran yapmak ta ne bileyim. Ha 400 dolara çok iyi fiyat ama bi oled ekran koyaydı neyse yorum yapmıyorum...
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    surfer 5 gün
    Büyük trelefon sevmeyenler için güzel bir seçenek. A13 işlemcisi ile güçlü bir rakip olacağı kesin.
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    sf28 5 gün
    İsimlendirme çok saçma olmuş. SE serisinin devamı olarak isimlendirilmesi daha mantıklı...
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    fuckulteli 5 gün
    10 ve 11 isimli (sıra numaralı) telefonları çıkmışken çok daha yeni olarak satacağı telefona 9 diyecek olmasını akıl ve mantık kabullenemiyor!

    10'un yazılım desteği kesilince 9 numaraya hâlâ destek mi verecek?
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    Arisaka 5 gün
    400$ lık telefona gel çerçeve cumhuriyeti

    Ama ayfon abi stabilite falan geyiği yapanlar en son 10 yıl önce android falan kullananlar
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    FizzleGiggs 5 gün
    4.7 için ağlıyanlar vardı övmelerini bekliyorum
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    tempestatem 5 gün
    2020 yılında ips lcd ekran.
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    Ayyıldız Türk 5 gün
    çerçevesiz çentikli ekranlı İphone SE yapsanız iyi olurdu ama illaki dediğim dedik çaldığım düdük
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    SencerSD 5 gün
    Cokta sey etmemek lazım.
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    sirulas 5 gün
    Apple yöneticilerini tebrik ediyorum tam tüketicilerine göre telefon çıkarıyorlar
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