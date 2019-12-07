Coca-Cola'dan Star Wars'a özel OLED ışıklı şişe tasarımı!

Şimdiye kadar birçok ürünün özel versiyonuna konu olan Star Wars film serisi, son olarak Samsung Galaxy Note 10+'ın sınırlı sayıda üretilen Star Wars Special Edition modelinde karşımıza çıktı. Star Wars'a özel hazırlanan bir diğer ürün ise Coca-Cola'dan geldi.

Amerikalı içecek devi, 20 Aralık'ta beyaz perdeyle buluşacak olan Star Wars: Skywalker Rise filmi için özel bir şişe hazırladı.

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Star Wars temalı Coca-Cola şişeleri OLED ekranla aydınlatılıyor

Star Wars: Skywalker Rise filmi için hazırlanan şekersiz 500 ml Coca-Cola şişeleri, üzerindeki ambalajla dikkat çekiyor. Zira Reyed ve Kylo Ren figürlerinin işlendiği etiketlerin üzerindeki ışın kılıcı, OLED diyotlarla aydınlatılıyor.

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OLED ekranların esnekliğinden yararlanan Coca-Cola, aydınlatma için Alman OLED şirketi Inuru ile iş birliğine giderek iki farklı şişe tasarımına imza attı.

Ambalajın üzerine yerleştirilen mavi ve kırmızı renkteki OLED diyotlar, küçük bir yerleşik pil ve basmaya duyarlı etiketin yer aldığı devre ile birlikte 500 defa aydınlatma efekti verebiliyor. Kullanılan OLED'lerin ağır iyonlar içermediğini belirten aydınlatma şirketi, tek kullanımlık enerji kaynaklarından yararlandığını ve bu çalışmanın çevre dostu olduğunu belirtiyor.

Star Wars temalı özel Coca-Cola şişeleri, 6-22 Aralık tarihleri arasında yalnızca Singapur'daki çeşitli 7-Eleven mağazalarının yakınlarında tam lokasyonu açıklanmayan 45 farklı yerde satılacak.

8000 adetle sınırlı özel tasarım şişelere sahip olmak isteyenler, "Galactic Hunt" etkinliği kapsamında kampanya sitesindeki bilmeceleri çözerek, şişelerin satılacağı gizli yerleri bulmaya çalışacak.