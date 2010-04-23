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iPhone HD prototipi, 4.Nesil iPhone'un son hali olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone HD prototipinin kaybedilmesi hiç şüphesiz son haftalarda en çok konuşulan konularındandı. Özellikleriyle birçok kullanıcıyı tatmin etsede iPhone HD prototipinin 1.Nesil iPhone'u andıran tasarımı için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu başta cihazın Apple'a ait olamayacağını düşündüler, ancak Apple cephesinden cihazın kendilerine ait olduğu yönünde bilgiler gelince ortaya yeni bir soru çıktı; Apple'ın satışa sunacağı 4.Nesil iPhone, iPhone HD prototipine ne kadar benziyordu ? Daring Fireball'ın kurucusu ve yazarı John Gruber'ın son aldığı bilgilere göre Apple, kullanıcının karşısına prototipe çok benzer bir cihazla çıkacak.

John Gruber'ın bu son iddiası prototip üzerinde yer alan bir barkoddaki N90_DVT_GE4X_0493 koduna dayanıyor. Gruber'ın projede çalışan kaynaklarından aldığı bilgiye göre "N90" Apple'ın 4.Nesil iPhone'a verdiği kod adı, DVT ise "Design Verification Test" yani dizayn doğrulama testi; projenin önemli ve son adımlarından biri. Bu yüzden Gruber prototipin Apple'ın satışa sunmak istediği 4.Nesil iPhone'la büyük benzerlik göstereceğini ifade ediyor.

iFixit'in tepe yöneticisi Kyle Wiens'de prototipi kullanma fırsatı yakalayan Gizmodo ekibiyle yaptığı yazışmalar sonrasında prototipin kullanıcıya sunulacak 4.Nesil iPhone'la hemen hemen aynı olduğunu belirtmişti.


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deagle100 9 yıl
Bence yaptıkları iyi olan şey su arkadaki parlak yazı.O yazıya bayılıyorum ya 3G'de silik yazılmış hiç anlasilmiyordu şimdi iPhone yazısını tüm millet görüyor:)Bir de silik olunca gözü rahatsız ediyordu;)
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bilgehankalkan 9 yıl
Apple logosu ve kamera yeri iPhone olduğunu belli ediyordu.
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Gl4dius 9 yıl
ekran boyutu daha önceki iphone lar ile aynı olabilir fazla büyük olunca taşırken filan sorun olur diye cebinize filan koyarken diye HTC HD2 kadar olsa süper olur bence ama 50 milyon değil 100 milyon gene satabilir :Pp
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spotbeyazesyaci 9 yıl
arka kapak iPhone'a hiç yakışmamış eski stil devam etseler daha iidi
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lj94 9 yıl
arka tarafındaki küçük yazılardan hiç haz etmiyorum:S:S
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