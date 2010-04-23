iPhone HD prototipi, 4.Nesil iPhone'un son hali olabilir

iPhone HD prototipinin kaybedilmesi hiç şüphesiz son haftalarda en çok konuşulan konularındandı. Özellikleriyle birçok kullanıcıyı tatmin etsede iPhone HD prototipinin 1.Nesil iPhone'u andıran tasarımı için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Kullanıcıların büyük çoğunluğu başta cihazın Apple'a ait olamayacağını düşündüler, ancak Apple cephesinden cihazın kendilerine ait olduğu yönünde bilgiler gelince ortaya yeni bir soru çıktı; Apple'ın satışa sunacağı 4.Nesil iPhone, iPhone HD prototipine ne kadar benziyordu ? Daring Fireball'ın kurucusu ve yazarı John Gruber'ın son aldığı bilgilere göre Apple, kullanıcının karşısına prototipe çok benzer bir cihazla çıkacak.

John Gruber'ın bu son iddiası prototip üzerinde yer alan bir barkoddaki N90_DVT_GE4X_0493 koduna dayanıyor. Gruber'ın projede çalışan kaynaklarından aldığı bilgiye göre "N90" Apple'ın 4.Nesil iPhone'a verdiği kod adı, DVT ise "Design Verification Test" yani dizayn doğrulama testi; projenin önemli ve son adımlarından biri. Bu yüzden Gruber prototipin Apple'ın satışa sunmak istediği 4.Nesil iPhone'la büyük benzerlik göstereceğini ifade ediyor.

iFixit'in tepe yöneticisi Kyle Wiens'de prototipi kullanma fırsatı yakalayan Gizmodo ekibiyle yaptığı yazışmalar sonrasında prototipin kullanıcıya sunulacak 4.Nesil iPhone'la hemen hemen aynı olduğunu belirtmişti.