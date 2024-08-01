En çok satış yapan akıllı telefon markalarında sıralama belli oldu

Tam Boyutta Gör

Global akıllı telefon sevkiyatları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık %12 artışla 288.9 milyon adede ulaştı ve üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti. Pazar araştırma firması Canalys'e göre, sektör yenilikçi ürün lansmanları ve iyileşen ekonomik koşullar sayesinde yeniden canlanma yaşıyor.

Hangi akıllı telefon markası ne kadar sattı?

Samsung, pazar liderliğini pekiştirerek %18 pazar payıyla 53.5 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Şirketin yüksek segment cihazları, gelir artışını sağlamada önemli rol oynadı. Apple, 45.6 milyon adet sevkiyat ile ikinci sıradaki yerini korudu ve Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde güçlü performans sergiledi.

Merakla beklenen Huawei Nova Flip’in özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Xiaomi, 42.3 milyon adet sevkiyat ile üçüncü sırada yer aldı ve Apple'a yaklaşarak hızla büyüme performansının devam ettiğini gösterdi. Ayrıca Çinli teknoloji devi, Hindistan'daki akıllı telefon pazarında %18 pazar payı ile yeniden zirveye yerleşti. Vivo, 25.9 milyon adet sevkiyatla dördüncü sırada yer alırken, Tecno ve Infinix markalarını üreten Transsion ise 25.5 milyon adet sevkiyatla ilk beş listesini tamamladı.

Pazar genel olarak yukarı yönlü bir ivme kazanırken, bazı zorluklar da baş göstermeye başladı. Özellikle büyük ekranlar ve gelişmiş kameralar gibi yüksek segment özellikler için yaşanan bileşen kıtlıkları, üretim maliyetlerini etkiliyor. Bu durum, kitle pazarını hedefleyen markalar için baskı oluşturabilir. Ayrıca, pazar olgunlaştıkça rekabet avantajını korumak daha zor hale geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung mu daha çok satıyor Apple mı? İşte cevabı...