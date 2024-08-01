En çok satış yapan akıllı telefon markalarında sıralama belli oldu

Global akıllı telefon sevkiyatları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık %12 artışla 288.9 milyon adede ulaştı ve üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti. Pazar araştırma firması Canalys'e göre, sektör yenilikçi ürün lansmanları ve iyileşen ekonomik koşullar sayesinde yeniden canlanma yaşıyor.
Hangi akıllı telefon markası ne kadar sattı?
Samsung, pazar liderliğini pekiştirerek %18 pazar payıyla 53.5 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Şirketin yüksek segment cihazları, gelir artışını sağlamada önemli rol oynadı. Apple, 45.6 milyon adet sevkiyat ile ikinci sıradaki yerini korudu ve Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde güçlü performans sergiledi.
Xiaomi, 42.3 milyon adet sevkiyat ile üçüncü sırada yer aldı ve Apple'a yaklaşarak hızla büyüme performansının devam ettiğini gösterdi. Ayrıca Çinli teknoloji devi, Hindistan'daki akıllı telefon pazarında %18 pazar payı ile yeniden zirveye yerleşti. Vivo, 25.9 milyon adet sevkiyatla dördüncü sırada yer alırken, Tecno ve Infinix markalarını üreten Transsion ise 25.5 milyon adet sevkiyatla ilk beş listesini tamamladı.
Pazar genel olarak yukarı yönlü bir ivme kazanırken, bazı zorluklar da baş göstermeye başladı. Özellikle büyük ekranlar ve gelişmiş kameralar gibi yüksek segment özellikler için yaşanan bileşen kıtlıkları, üretim maliyetlerini etkiliyor. Bu durum, kitle pazarını hedefleyen markalar için baskı oluşturabilir. Ayrıca, pazar olgunlaştıkça rekabet avantajını korumak daha zor hale geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.