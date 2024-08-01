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    En çok satış yapan akıllı telefon markalarında sıralama belli oldu

    Akıllı telefon pazarının iki ezeli rakibi Samsung ve Apple arasındaki yarış hız kesmeden devam ederken, bu defa ipi önde göğüsleyen isim Güney Koreli teknoloji devi Samsung oldu.

    Samsung mu daha çok satıyor Apple mı? İşte cevabı... Tam Boyutta Gör

    Global akıllı telefon sevkiyatları, 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık %12 artışla 288.9 milyon adede ulaştı ve üst üste üçüncü çeyrekte de büyüme kaydetti. Pazar araştırma firması Canalys'e göre, sektör yenilikçi ürün lansmanları ve iyileşen ekonomik koşullar sayesinde yeniden canlanma yaşıyor.

    Hangi akıllı telefon markası ne kadar sattı?

    Samsung, pazar liderliğini pekiştirerek %18 pazar payıyla 53.5 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdi. Şirketin yüksek segment cihazları, gelir artışını sağlamada önemli rol oynadı. Apple, 45.6 milyon adet sevkiyat ile ikinci sıradaki yerini korudu ve Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde güçlü performans sergiledi.

    Xiaomi, 42.3 milyon adet sevkiyat ile üçüncü sırada yer aldı ve Apple'a yaklaşarak hızla büyüme performansının devam ettiğini gösterdi. Ayrıca Çinli teknoloji devi, Hindistan'daki akıllı telefon pazarında %18 pazar payı ile yeniden zirveye yerleşti. Vivo, 25.9 milyon adet sevkiyatla dördüncü sırada yer alırken, Tecno ve Infinix markalarını üreten Transsion ise 25.5 milyon adet sevkiyatla ilk beş listesini tamamladı.

    Pazar genel olarak yukarı yönlü bir ivme kazanırken, bazı zorluklar da baş göstermeye başladı. Özellikle büyük ekranlar ve gelişmiş kameralar gibi yüksek segment özellikler için yaşanan bileşen kıtlıkları, üretim maliyetlerini etkiliyor. Bu durum, kitle pazarını hedefleyen markalar için baskı oluşturabilir. Ayrıca, pazar olgunlaştıkça rekabet avantajını korumak daha zor hale geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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