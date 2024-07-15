Küresel akıllı telefon satışlarındaki toparlanma sürüyor: Çinliler yükselişte

Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirket IDC'nin küresel akıllı telefon pazarına yönelik raporuna göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %6,5 artarak 285,4 milyon adede yükseldi. Böylelikle akıllı telefon satışları art arda dört çeyrek artarak toparlanmaya başladı.

Samsung ve Apple zirvedeki yerini koruyor

Samsung ve Apple ilk iki sıradaki yerini korurken, sıralamadaki ilk 5 şirketin tamamı sevkiyatlarını artırmayı başardı. Ancak her iki şirketin de pazar payının bir miktar düştüğü görülüyor. Samsung, geçtiğimiz senenin aynı döneminde %20 paya sahipken, bu seneki payı %18,9'a düşmüş durumda. Apple'ın payının ise %16,6'dan %15,8'e gerilediği görülüyor. Satışlarını en çok arttıran firmanın ise Xiaomi olduğu görülüyor. Geçtiğimiz seneye göre satışlarını %27,4 arttıran Xiaomi, pazar payını%12,4'ten %14,8'e çıkarmayı başardı. IDC, Xiaomi ve Vivo'nun özellikle Çin ve gelişmekte olan pazarlarda satışlarını önemli oranda arttırdığını belirtiyor.

2024 ikinci çeyrek akıllı telefon satışları Şirket 2024 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon) 2024 2. Çeyrek Pazar Payı 2023 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon) 2023 2. Çeyrek Pazar Payı 2Ç24/2Ç23 Büyüme Samsung 53.9 %18.9 53.5 %20.0 %0,7 Apple 45.2 %15.8 44.5 %16,6 %1,5 Xiaomi 42.3 %14.8 33.2 %12.4 %27,4 Vivo 25.9 %9,1 21.3 %7.9 %21,9 Oppo 25,8 %9.0 25.4 %9,5 %1,8 Diğerleri 92.1 %32,3 90.1 %33,6 %2,3 Toplam 285,4 %100.0 268.0 %100.0 %6,5

IDC, premium telefon satışlarının arttığını ve Samsung ve Apple'ın bu eğilimden en çok fayda sağlayan üreticler olduğunu belirtiyor. Çinli üreticilerin ise uygun fiyatlı telefon satışlarında öne çıktığını, orta seviye cihazların ise satış yapmakta zorlandığını ifade ediyor.

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Şirket ayrıca, yapay zeka özellikli telefonların piyasaya çıkmasının satışların artmasında etkili olduğunu vurguluyor. Raporda, bu seneki akıllı telefon satışlarının %19'unun yapay zeka özelliklerine sahip telefonlar olacağını tahmin ediliyor. IDC, bu büyümenin mobil pazardaki herhangi bir mobil inovasyon arasında en hızlı büyüme olduğunu belirtiyor. Ayrıca 5G ve katlanabilir telefonların da büyümede itici güç olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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