Küresel akıllı telefon satışlarındaki toparlanma sürüyor: Çinliler yükselişte

Samsung ve Apple zirvedeki yerini koruyor
Samsung ve Apple ilk iki sıradaki yerini korurken, sıralamadaki ilk 5 şirketin tamamı sevkiyatlarını artırmayı başardı. Ancak her iki şirketin de pazar payının bir miktar düştüğü görülüyor. Samsung, geçtiğimiz senenin aynı döneminde %20 paya sahipken, bu seneki payı %18,9'a düşmüş durumda. Apple'ın payının ise %16,6'dan %15,8'e gerilediği görülüyor. Satışlarını en çok arttıran firmanın ise Xiaomi olduğu görülüyor. Geçtiğimiz seneye göre satışlarını %27,4 arttıran Xiaomi, pazar payını%12,4'ten %14,8'e çıkarmayı başardı. IDC, Xiaomi ve Vivo'nun özellikle Çin ve gelişmekte olan pazarlarda satışlarını önemli oranda arttırdığını belirtiyor.
|
Şirket
|
2024 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon)
|
2024 2. Çeyrek Pazar Payı
|
2023 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon)
|
2023 2. Çeyrek Pazar Payı
|
2Ç24/2Ç23 Büyüme
|
Samsung
|
53.9
|
%18.9
|
53.5
|
%20.0
|
%0,7
|
Apple
|
45.2
|
%15.8
|
44.5
|
%16,6
|
%1,5
|
Xiaomi
|
42.3
|
%14.8
|
33.2
|
%12.4
|
%27,4
|
Vivo
|
25.9
|
%9,1
|
21.3
|
%7.9
|
%21,9
|
Oppo
|
25,8
|
%9.0
|
25.4
|
%9,5
|
%1,8
|
Diğerleri
|
92.1
|
%32,3
|
90.1
|
%33,6
|
%2,3
|
Toplam
|
285,4
|
%100.0
|
268.0
|
%100.0
|
%6,5
Şirket ayrıca, yapay zeka özellikli telefonların piyasaya çıkmasının satışların artmasında etkili olduğunu vurguluyor. Raporda, bu seneki akıllı telefon satışlarının %19'unun yapay zeka özelliklerine sahip telefonlar olacağını tahmin ediliyor. IDC, bu büyümenin mobil pazardaki herhangi bir mobil inovasyon arasında en hızlı büyüme olduğunu belirtiyor. Ayrıca 5G ve katlanabilir telefonların da büyümede itici güç olmaya devam edeceği ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.