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    Küresel akıllı telefon satışlarındaki toparlanma sürüyor: Çinliler yükselişte

    IDC'nin küresel akıllı telefon pazarına yönelik raporuna göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde telefon sevkiyatları yıllık bazda %6,5 artarak 285,4 milyon adede yükseldi. Peki hangi firma ne kadar sattı?
    Telefon satışlarındaki toparlanma sürüyor: Çinliler yükselişte Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma şirket IDC'nin küresel akıllı telefon pazarına yönelik raporuna göre, 2024 yılının ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda %6,5 artarak 285,4 milyon adede yükseldi. Böylelikle akıllı telefon satışları art arda dört çeyrek artarak toparlanmaya başladı.

    Samsung ve Apple zirvedeki yerini koruyor

    Samsung ve Apple ilk iki sıradaki yerini korurken, sıralamadaki ilk 5 şirketin tamamı sevkiyatlarını artırmayı başardı. Ancak her iki şirketin de pazar payının bir miktar düştüğü görülüyor. Samsung, geçtiğimiz senenin aynı döneminde %20 paya sahipken, bu seneki payı %18,9'a düşmüş durumda. Apple'ın payının ise %16,6'dan %15,8'e gerilediği görülüyor. Satışlarını en çok arttıran firmanın ise Xiaomi olduğu görülüyor. Geçtiğimiz seneye göre satışlarını %27,4 arttıran Xiaomi, pazar payını%12,4'ten %14,8'e çıkarmayı başardı. IDC, Xiaomi ve Vivo'nun özellikle Çin ve gelişmekte olan pazarlarda satışlarını önemli oranda arttırdığını belirtiyor.

    2024 ikinci çeyrek akıllı telefon satışları

    Şirket

    2024 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon)

    2024 2. Çeyrek Pazar Payı

    2023 2. Çeyrek Sevkiyatları (milyon)

    2023 2. Çeyrek Pazar Payı

    2Ç24/2Ç23 Büyüme

    Samsung

    53.9

    %18.9

    53.5

    %20.0

    %0,7

    Apple

    45.2

    %15.8

    44.5

    %16,6

    %1,5

    Xiaomi

    42.3

    %14.8

    33.2

    %12.4

    %27,4

    Vivo

    25.9

    %9,1

    21.3

    %7.9

    %21,9

    Oppo

    25,8

    %9.0

    25.4

    %9,5

    %1,8

    Diğerleri

    92.1

    %32,3

    90.1

    %33,6

    %2,3

    Toplam

    285,4

    %100.0

    268.0

    %100.0

    %6,5
    Telefon satışlarındaki toparlanma sürüyor: Çinliler yükselişte
    IDC, premium telefon satışlarının arttığını ve Samsung ve Apple'ın bu eğilimden en çok fayda sağlayan üreticler olduğunu belirtiyor. Çinli üreticilerin ise uygun fiyatlı telefon satışlarında öne çıktığını, orta seviye cihazların ise satış yapmakta zorlandığını ifade ediyor.

    Şirket ayrıca, yapay zeka özellikli telefonların piyasaya çıkmasının satışların artmasında etkili olduğunu vurguluyor. Raporda, bu seneki akıllı telefon satışlarının %19'unun yapay zeka özelliklerine sahip telefonlar olacağını tahmin ediliyor. IDC, bu büyümenin mobil pazardaki herhangi bir mobil inovasyon arasında en hızlı büyüme olduğunu belirtiyor. Ayrıca 5G ve katlanabilir telefonların da büyümede itici güç olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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