iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi

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Bugün yayınlanacak olan iOS 13.4 güncellemesinin geliştirici sürümünde keşfedilen CarKey özelliği, bu seferde iOS 14 kodlarında kendini gösterdi. 9to5Mac isimli haber sitesi, Apple'ın CarKey özelliği için Alman otomobil devi BMW ile çalıştığını ortaya çıkardı. BMW'nin CarKey özelliğini destekleyecek ilk otomobil üreticisi olacağı ifade ediliyor.

BMW daha önce de Apple'ın otomobiller için geliştirmiş olduğu multimedya platformu CarPlay'i destekleyen ilk üretici olmuştu. Şirketin şimdi de CarKey için aynı eforu harcadığı belirtiliyor.

Dongle isimli bir Twitter kullanıcısı ise BMW i8 tarafından desteklenen CarKey özelliğinin ekran görüntülerini paylaştı.

CarKey için NFC ve Ultra Geniş Bant çipi gerekli olabilir

CarKey özelliği sayesinde iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün olacak.

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Bunun için NFC ve Ultra Geniş Bant teknolojisine ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Eğer ki Ultra Geniş Bant teknolojisi olmadan çalışmayacak bir özellikten bahsediliyorsa, CarKey'in şu aşamada yalnızca U1 yongalı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

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Buna ek olarak yeni iPad Pro'da da U1 çipi yer almasına rağmen, şimdiye kadar edinilen bilgiler ışığında CarKey özelliğinin iPad'de yer kulanılmayacağı ifade ediliyor.

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CarKey nasıl çalışacak?

NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlayan CarKey özelliği, cüzdan uygulaması aracılığıyla çalışacak.

CarKey API'sında bulunan bilgilere göre; bu özelliği kullanabilmek için öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Ardından iPhone'u otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirmeli ve cüzdan uygulamasını açıp araç üreticisinin vermiş olduğu kodu girerek, CarKey aktivasyonunu doğrulamak gerekiyor. Sonrasında ise opsiyonel olarak Apple Watch'u da cüzdan uygulamasından dijital anahtar olarak atayabilmek mümkün.

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Ek olarak cüzdan uygulamasından hızlı mod aktif edildiği takdirde Face ID kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymayan CarKey yetkisini, yine cüzdan uygulaması üzerinden paylaşabilmek de mümkün. Öyle ki yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor.

CarKey özelliği ilk defa iOS 13.4 geliştirici sürümünün kaynak kodlarında keşfedilse de tam olarak ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor. Apple'ın bu özelliği yaygınlaştırmak için çeşitli otomobil üreticileri ile işbirliği içerisinde olduğu tahmin ediliyor.

https://9to5mac.com/2020/03/23/ios-14-bmw-carkey/

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