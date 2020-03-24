Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi

    Apple'ın iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği için BMW ile çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik BMW i8 ile çalışan CarKey'den canlı görüntüler de paylaşıldı.
    8 sa.
    3,3b
    45
    14
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Bugün yayınlanacak olan iOS 13.4 güncellemesinin geliştirici sürümünde keşfedilen CarKey özelliği, bu seferde iOS 14 kodlarında kendini gösterdi. 9to5Mac isimli haber sitesi, Apple'ın CarKey özelliği için Alman otomobil devi BMW ile çalıştığını ortaya çıkardı. BMW'nin CarKey özelliğini destekleyecek ilk otomobil üreticisi olacağı ifade ediliyor. 

    BMW daha önce de Apple'ın otomobiller için geliştirmiş olduğu multimedya platformu CarPlay'i destekleyen ilk üretici olmuştu. Şirketin şimdi de CarKey için aynı eforu harcadığı belirtiliyor.

    Dongle isimli bir Twitter kullanıcısı ise BMW i8 tarafından desteklenen CarKey özelliğinin ekran görüntülerini paylaştı. 

    CarKey için NFC ve Ultra Geniş Bant çipi gerekli olabilir

    CarKey özelliği sayesinde iPhone ve Apple Watch cihazlarıyla birlikte otomobillerin kilidini açıp kapatabilmek ve motoru çalıştırabilmek mümkün olacak. 

    İlginizi Çekebilir Avatar iOS 13.4 ile birlikte iPhone ve Apple Watch'lar araba anahtarı olacak! İşte iOS 13.4 ile gelecek yenilikler

    Bunun için NFC ve Ultra Geniş Bant teknolojisine ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Eğer ki Ultra Geniş Bant teknolojisi olmadan çalışmayacak bir özellikten bahsediliyorsa, CarKey'in şu aşamada yalnızca U1 yongalı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 ile uyumlu olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor"

    Buna ek olarak yeni iPad Pro'da da U1 çipi yer almasına rağmen, şimdiye kadar edinilen bilgiler ışığında CarKey özelliğinin iPad'de yer kulanılmayacağı ifade ediliyor.

    iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    CarKey nasıl çalışacak?

    NFC desteğine sahip araçlarda iPhone ve Apple Watch’u araba anahtarı olarak kullanma imkanı sağlayan CarKey özelliği, cüzdan uygulaması aracılığıyla çalışacak. 

    CarKey API'sında bulunan bilgilere göre; bu özelliği kullanabilmek için öncelikle otomobil üreticisinin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Ardından iPhone'u otomobilin NFC okuyucusuna yerleştirmeli ve cüzdan uygulamasını açıp araç üreticisinin vermiş olduğu kodu girerek, CarKey aktivasyonunu doğrulamak gerekiyor. Sonrasında ise opsiyonel olarak Apple Watch'u da cüzdan uygulamasından dijital anahtar olarak atayabilmek mümkün. 

    Ek olarak cüzdan uygulamasından hızlı mod aktif edildiği takdirde Face ID kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymayan CarKey yetkisini, yine cüzdan uygulaması üzerinden paylaşabilmek de mümkün. Öyle ki yetki verildiği takdirde başka kullanıcıların da araç yönetiminde söz sahibi olması sağlanabiliyor. 

    CarKey özelliği ilk defa iOS 13.4 geliştirici sürümünün kaynak kodlarında keşfedilse de tam olarak ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor. Apple'ın bu özelliği yaygınlaştırmak için çeşitli otomobil üreticileri ile işbirliği içerisinde olduğu tahmin ediliyor.



    https://9to5mac.com/2020/03/23/ios-14-bmw-carkey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    watchOS 6.2 güncellemesi çıktı: EKG özelliği artık Türkiye'de!
    7 dk.
    iOS&iPadOS 13.4 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler
    11 dk.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa.
    Şu evlere ve iş yerlerine giren Hırsızlar için iyi olmuş telefonu çalana kapıda ki araba hediye.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    castigatetr (Emrah Schumacher) 6 sa. en beğenilen
    Hırsızlara kokaylık sağlanmış olucak
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 1 dk.
    Şarj biterse ne olacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    PatlıcanMusakka 5 dk.
    Nargile kafede masanın üstüne sigara - anahtar koyan delikanlıların pek işine gelmez bu durum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Whoisthat (AKY ) 22 dk. yeni yorumcu
    Ne yazık ki ne Bmw ye ne de İphone a sahibim :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kmlkszhacker 3 sa.
    Telefonunu kaybettin mi yandın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    zknmr (Özkan ) 3 sa.
    Artık arabanın çalınması sn sürecek desene .. hackerler iyi para kazanır bu işten
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 5 sa.
    telefon tamam alacak paramız var ama araba için o kadar paramız yok
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ugur.k (uğur kara) 6 sa.
    Valla arabamda olsa bile kullanmam
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    castigatetr (Emrah Schumacher) 6 sa. en beğenilen
    Hırsızlara kokaylık sağlanmış olucak
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mert1907 (Mert Karakoç) 7 sa.
    Şu evlere ve iş yerlerine giren Hırsızlar için iyi olmuş telefonu çalana kapıda ki araba hediye.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DoctorEconomy (Kök A) 7 sa.
    Şlakkkk diye açacağımız sustalı anahtarlar tarih mi olacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Beybaba62 ilk kez +159 2 alito 2. kez +151 3 neftili ilk kez +140
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Eskiden Olsa.. +94 Erkka +56 CleanCoders +55 claisdozan +43 santhora +39 joven +37 darthserratus +32 12 Angry Men +30 Galatas4ray +30 hardtracker +29
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (4 Üye, 41 Misafir) 4 Masaüstü 41 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3251 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, apple carkey ve
    10 etiket daha carkey ios 13.4 ios 14 BMW Apple Watch iOS / OS X / tvOS / watchOS Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası255,6b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Yeni Surface dizüstüsünde de Ryzen işlemci kullanılabilir 44 dk. 5 çekirdekli Intel Lakefield işlemcisi bekleneni veremeyebilir 1 sa. 500 km menzilli Polestar 2'nin üretimine başlandı 1 sa. Wonder Woman 1984'ten yeni fotoğraflar ve poster 2 sa. Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs aşısı için harekete geçildi" 2 sa. Instagram görüntülü sohbete ortak gönderi gezintisini getiriyor 2 sa. La Casa De Papel 4. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı 3 sa. [email protected] girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı 3 sa. Redmi ilk akıllı ekranını duyurdu 3 sa. Süleyman Demirel Üniversitesi bu dönemi uzaktan eğitimle kapatacak 4 sa. 2020 Olimpiyatları 1 yıl ertelendi 4 sa. Apple Music Beats 1 stüdyosu eve taşındı 4 sa. Bu bütçede performansına içim ısındı "DH Warrior incelemesi" 4 sa. Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek 5 sa. Redmi K30 Pro namıdiğer Xiaomi Mi 10T Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. HP’den Valve ve Microsoft ortaklığıyla yeni bir VR gözlük geliyor 6 sa. İngiltere de sokağa çıkmama kararı alan ülkeler arasına girdi 6 sa. Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye 7 sa. Apple App Store, bu yılın sonuna kadar 20 yeni ülkede daha olacak 7 sa. Market ve toplu ulaşım araçlarına koronavirüs sınırlaması geldi 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN iPhone'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliği çalışırken görüntülendi Sonraki LG G9 ThinQ orta üst seviye bir telefon olacak 9 sa. Huawei, EMUI 10 arayüzünün 100 milyondan fazla akıllı telefona dağıtıldığını duyurdu 9 sa. Microsoft bulut hizmetlerinde acil yardım altyapısına öncelik verecek 10 sa. Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün şüpheli vaka tanımına yenisini ekledi 10 sa. Hindistan da içerik platformlarının yayın çözünürlüğünü düşürmesini istiyor 11 sa. WhatsApp, yalan haberlerle mücadele için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 20 sa. Huawei, Kirin 820 5G yonga setini tanıtacağı tarihi açıkladı 20 sa. Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu 20 sa. App Store'dan evden çıkmayanlar için Türkiye'ye özel uygulama önerileri 21 sa. Çin'deki akıllı telefon üretimi Hindistan'a kayıyor 22 sa. Samsung Galaxy M51'in görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı 22 sa. Samsung'un ürettiği Exynos, mobil işlemci pazarında üçüncü sıraya yükseldi 23 sa. Lexar’dan Huawei cihazları için NM kartlar 23 sa. Sağlık Bakanı'ndan iyileşen vaka açıklaması 1 gün Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor 1 gün Teams ve Sanal Masaüstü ile evden güvenli çalışın 1 gün Samsung Galaxy Note 20, S20'den çok farklı olmayacak 1 gün Boeing, koronavirüs salgınının sarstığı havacılık sektörü için 60 milyar dolar yardım talep etti 1 gün Bankaların koronavirüs destek paketi belli oldu 1 gün Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınavlar uzaktan yapılabilir mi? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Huawei P40 Pro duyurulmadan Mate 40 Pro tasarımı ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 6 küllerinden doğuyor
    DonanımHaber
    George R.R. Martin Karantina Günlerinde Game of Thrones'un Sır...
    Bölüm Sonu Canavarı
    DayZ'nin Satışları 5.8 Milyonu, Arma 3'ün Satışları 5.5 Milyon...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim