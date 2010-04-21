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iPhone satışları ikiye katlandı; Apple, 2010 Mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Son 10 yılda yaptığı büyük çıkışla Intel, Google, HP gibi büyük firmaları geride bırakarak Silikon Vadisi'nin en değerli firması olmayı başaran Apple, 27 Mart'ta sona eren 2010 mali yılının 2.çeyrek sonularını açıkladı. Firmanın tarihine en iyi Mart dönemi olarak geçen bu çeyrekte Apple geçen seneye göre iPhone satışlarını ikiye katlamayı başardı.

Cupertino'lunun yaptığı basın açıklamasına göre Apple bu çeyrekte 13.50 Milyar dolarlık gelir, 3.07 milyar dolar kar elde ederken, hisse başına kazanç ise 3.33 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde firma 9.08 milyar dolar gelir, 1.62 milyon dolar kar ve hisse başına 1.79 dolar kazanç elde etmişti. Brüt satış karı ise geçen senenin aynı döneminde elde edilen %39.9'dan %41.7'e yükseldi.

Uluslararası satışların çeyrek gelirinin %58'ini oluşturduğunu belirten Apple'ın bu çeyrekte elde ettiği ürün satış sayılarıysa şu şekilde;

  • Geçen senenin aynı dönemine göre %33'luk artışla 2.94 Milyon Mac satışı
  • 8.75 Milyon iPhone; bu geçen senenin aynı döneminde elde edilen iPhone satış sayısından %131 daha fazla
  • Tahmin edilebileceği gibi geçen senenin aynı dönemine göre %1 düşüşle 10.89 Milyon iPod satışı

Apple içinde bulunduğumuz çeyrekte de 13 ile 13.4 Milyar dolar arasında gelir elde etmeyi, hisse başına kazancınsa yaklaşık 2.28 ile 2.39 dolar arasında olacağını tahmin ediyor.


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Batuist 9 yıl
keşke bizim ülkemizde de böyle büyük firmalar olsaydı.. Ama çoğunluğu aile firmaları olduğu için her nesil parçalanıp maalesef büyüyemeyen bir yapıya sahipler.. Tabi bu onlarca sebepten biri... En başta yatırım yapamıyoruz çünkü paragöz bir yapımız var.. bunu para savurmak olarak algılıyoruz.. Neyse kıskandım valla böyle kocaman kocaman firmaların rakamlarını görünce..
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Kumandan 9 yıl
Sevgili Shady ;

Açıklama isteriz dedik, sen ortaya karışık bir tablo koymuşsun. Finansçı yada analist değilim, benim o tabloyu çözmem için 1 saat kafa yormam lazım :)
varsa ayrıntılı bir açıklama alabiliriz yoksa da canın sağolsun. Belki seninde alanın olmayan bir alanda kafa patlatmanı istemem.
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mistifa 9 yıl
Sadece pazarlama ve imaj degil yegen! Apple MacOS işletim sistemi ile 1984'de yani Windows'tan 11 yıl önce kişisel bilgisayar olayını başlatan firma.
iPhone'un işletim sistemi, webKit browser standardı, openCL... Apple adındaki "App" hecesinden de anlaşılacağı üzere herşeyden önce bir yazılım firması.
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Nymphadora 9 yıl
vay anasını sayın seyirciler

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darkaura 9 yıl
Reality is nothing, Perception is everything.
apple teknoloji uretmiyor demiyorum. ama teknolojinin belkemigini ureten firmalari gecmesi pazarlama ve imajin teknolojiden daha cok para getirdigini gosteriyor.
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Erasmus78 9 yıl
wolframalpha.com/...
Tek çeyrek kârına bak! 3 milyar dolar! Hep böyle gitse senede 12 milyar dolar'
Gene çenem yoruldu.
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Kumandan 9 yıl
"Son 10 yılda yaptığı büyük çıkışla Intel, Google gibi büyük firmaları geride bırakarak "
Çok büyük bir iddia... açıklama isteriz :)
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Shady 9 yıl
Kumandan

"Son 10 yılda yaptığı büyük çıkışla Intel, Google gibi büyük firmaları geride bırakarak "

Çok büyük bir iddia... açıklama isteriz :)


wolframalpha.com/...

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