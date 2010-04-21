iPhone satışları ikiye katlandı; Apple, 2010 Mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıkladı

Son 10 yılda yaptığı büyük çıkışla Intel, Google, HP gibi büyük firmaları geride bırakarak Silikon Vadisi'nin en değerli firması olmayı başaran Apple, 27 Mart'ta sona eren 2010 mali yılının 2.çeyrek sonularını açıkladı. Firmanın tarihine en iyi Mart dönemi olarak geçen bu çeyrekte Apple geçen seneye göre iPhone satışlarını ikiye katlamayı başardı.

Cupertino'lunun yaptığı basın açıklamasına göre Apple bu çeyrekte 13.50 Milyar dolarlık gelir, 3.07 milyar dolar kar elde ederken, hisse başına kazanç ise 3.33 dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde firma 9.08 milyar dolar gelir, 1.62 milyon dolar kar ve hisse başına 1.79 dolar kazanç elde etmişti. Brüt satış karı ise geçen senenin aynı döneminde elde edilen %39.9'dan %41.7'e yükseldi.

Uluslararası satışların çeyrek gelirinin %58'ini oluşturduğunu belirten Apple'ın bu çeyrekte elde ettiği ürün satış sayılarıysa şu şekilde;

Geçen senenin aynı dönemine göre %33'luk artışla 2.94 Milyon Mac satışı

8.75 Milyon iPhone; bu geçen senenin aynı döneminde elde edilen iPhone satış sayısından %131 daha fazla

Tahmin edilebileceği gibi geçen senenin aynı dönemine göre %1 düşüşle 10.89 Milyon iPod satışı

Apple içinde bulunduğumuz çeyrekte de 13 ile 13.4 Milyar dolar arasında gelir elde etmeyi, hisse başına kazancınsa yaklaşık 2.28 ile 2.39 dolar arasında olacağını tahmin ediyor.