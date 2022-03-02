Apple duyurdu: İşte iPhone SE 3, iPad Air 5 ve yeni Mac'lerin çıkış tarihi

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Apple, 2022 yılında gerçekleştireceği ilk etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. "Peek Performance" mottosuyla duyurulan Apple özel etkinliği, 8 Mart Salı günü Türkiye saatiyle 21.00'da Apple Park’tan naklen yayınlanacak.

iPhone 14 serisiyle birlikte çentik tarih oluyor 3 gün önce eklendi

Apple neler duyuracak?

Şimdiye kadar yapılan sızıntılara göre Cupertino'lu teknoloji devinin 8 Mart'ta aşağıdaki cihazları tanıtması bekleniyor:

5G destekli iPhone SE 3

5. nesi iPad Air

M2 çipli 13 inç MacBook Pro

M1 Pro ve M1 Max yongalarına sahip Mac mini

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