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    iPhone 14 serisiyle birlikte çentik tarih oluyor

    iPhone 14 Pro’nun ekranındaki çentik tasarımı yerini hap ve daire şeklindeki iki deliğe bırakıyor. Yeni sızdırılan resimlerse bu deliklerin boyutlarına dair bir fikir veriyor.
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    iPhone 14 serisiyle birlikte çentik tarih oluyor
    Tam Boyutta Gör

    Bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 14 serisine dair birçok bilgi daha telefon tanıtılmadan basına sızdırıldı. Serinin tasarımında eskiyi hatırlatan izlere yer veren Apple’ın, bu seride iPhone Mini’ye yer vermesi beklenmiyor. 

    iPhone 14 serisi ile ses tuşlarının ve hoparlör ızgarasının tasarımında yapılan değişiklikler, iPhone 4’ün tasarımını hatırlatabilir. Daha önceden iPhone 12 serisiyle de telefonun kasa tasarımında eskiye dönük bir yol izlenmişti. Ancak tasarımda yapılan değişiklikler bunlarla bitmiyor. Apple, iPhone 14 Pro’nun ekranındaki çentik tasarımında da değişikliğe gidebilir.

    iPhone 14 Pro ile çentik tasarımı tarih mi oluyor?

    iPhone 14 Pro’nun ekranındaki çentik tasarımı yerini hap ve daire şeklindeki iki deliğe bırakacağına dair söylentiler çıkmıştı. Ancak bu iki deliğin gerçek boyutları hakkında yorum yapılamasada çentik tasarımına göre ekranda daha az yer kaplayacağı konuşuluyordu. Ancak yeni sızdırılan bilgiler deliklerin çok da küçük olamayacağı yönünde.

    iPhone 14 serisiyle birlikte çentik tarih oluyor

    Weibo adlı sitede iPhone 14 Pro’nun ekran tasarımının yer aldığı bazı görseller paylaşıldı. Bu görsellerde çentik tasarımının yerini hap ve daire şeklindeki iki deliğin yer aldığı görülmekte. Ancak bu görseller daha önceki sızıntı bilgilere kıyasla bu iki deliğin daha büyük olabileceğini gösteriyor. Öyleki çentik tasarımını bile aratabileceği de çıkan söylentiler arasında.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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