iPhone Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği, Tahoe’daki çığda hayat kurtardı

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği, Salı günü Tahoe Gölü yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde altı kayakçının kurtarılmasına yardımcı oldu. Hücresel kapsama alanının bulunmadığı bölgede mahsur kalan kayakçılar, yardım çağrısını iPhone üzerinden uydu bağlantısıyla iletti. Olay sırasında kurtarma ekipleriyle saatler süren iletişim bu sistem üzerinden sağlandı.

Samsung Galaxy Z TriFold ekran sorunları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Hücresel sinyal olmadan acil iletişim nasıl sağlandı?

Tahoe Gölü çevresindeki dağlık coğrafya, yoğun kar örtüsü ve çığ riski nedeniyle mobil iletişim altyapısının sınırlı olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Bu tür alanlarda geleneksel acil çağrı sistemleri devre dışı kalabiliyor. iPhone’daki Uydu Üzerinden Acil SOS özelliği ise cihazın doğrudan uyduya bağlanarak kısa mesaj temelli bir iletişim kurmasına olanak tanıyor. Bu sistem, klasik telefon görüşmesinden farklı olarak düşük bant genişliği gerektiren metin mesajları üzerinden çalışıyor ve kullanıcının cihazını gökyüzündeki belirli bir uyduya yönlendirmesini gerektiriyor.

Çığ altında kalan kayakçılar, kurtarma çalışmaları koordine edilirken Nevada İlçe Şerif Ofisi ile birkaç saat boyunca bağlantıda kalabildi. Kaliforniya Acil Durum Hizmetleri Ofisi’nin kolluk kuvvetleri şefi Don O’Keefe, ekiplerinden bir personelin yaklaşık dört saat boyunca rehberlerden biriyle iletişim halinde olduğunu ve Nevada şerif ofisine bilgi aktarımı yaptığını belirtti. Bu süre zarfında hangi kurtarma operasyonlarının güvenli şekilde yürütülebileceği uydu üzerinden iletilen bilgilerle koordine edildi. Geleneksel telsiz veya cep telefonu sinyali olmayan bir bölgede bu tür bir süreklilik, operasyonun planlanmasında belirleyici rol oynadı.

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan bakıldığında sistem, kullanıcının konum bilgilerini ve temel acil durum verilerini sıkıştırılmış veri paketleri halinde ileterek bant genişliği kısıtlamasını aşmayı hedefliyor. Bu yapı, yüksek çözünürlüklü veri iletimi yerine hayati bilgilerin en kısa sürede karşı tarafa ulaşmasını önceliklendiriyor.

Tahoe Gölü’ndeki olay, uydu destekli acil iletişimin gerçek bir afet senaryosunda nasıl işlev gördüğünü somut biçimde ortaya koydu. Mobil kapsamanın olmadığı bölgelerde bile temel iletişimi mümkün kılan bu tür çözümler, özellikle ekstrem sporlar ve kırsal yaşamın yaygın olduğu ülkelerde cihaz tercihlerini doğrudan etkileyebilecek bir faktör haline gelmiş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone Uydu Üzerinden Acil SOS, Tahoe’daki çığda hayat kurtardı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: