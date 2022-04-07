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    iPhone X modeli de Face ID tamir programına alındı

    iPhone modellerinin değişime girmeden yerinde Face ID tamiratının yapılabildiği programa nihayet iPhone X modelleri de dahil edildi. Böylece program en geniş haline ulaştı. 
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    iPhone X
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    Face ID modüllerinde oluşan garanti kapsamındaki sıkıntılar nedeniyle iPhone modelini komple değiştirmeden yeni bir tamirat çözümü geliştiren Apple, iPhone X modelini devre dışı bırakmıştı. Bu ay o da dahil oldu. 

    iPhone X modeli Face ID tamir programında

    Karbon ayak izini azaltmak adına iPhone XS ve sonrası iPhone modellerinin Face ID arızaları doğrudan cihaz üzerinde tamir edilebiliyor. Daha önce cihazın değiştirilmesine giden uzun süreçler yaşanıyordu. 

    Mart ayında başlayan program orijinal model olan iPhone X’i dahil etmemişti. Bu ay orijinal modelde dahil edilince artık Face ID barındıran tüm iPhone modelleri yerinde tamir programından yararlanmış oldu. 

    Apple bir süre önce üçüncü taraf yetkili servislere Face ID bileşeni etkilenmeden ekran tamirat onayı vermişti. Ayrıca bir self servis tamirat programı da duyurulmuştu. Firmanın özellikle düzenleyici kurum baskılarından kurtulmak için daha kolay tamirat çözümlerine yöneldiği düşünülüyor. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 6 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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