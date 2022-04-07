iPhone X modeli de Face ID tamir programına alındı

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Face ID modüllerinde oluşan garanti kapsamındaki sıkıntılar nedeniyle iPhone modelini komple değiştirmeden yeni bir tamirat çözümü geliştiren Apple, iPhone X modelini devre dışı bırakmıştı. Bu ay o da dahil oldu.

iPhone X modeli Face ID tamir programında

Karbon ayak izini azaltmak adına iPhone XS ve sonrası iPhone modellerinin Face ID arızaları doğrudan cihaz üzerinde tamir edilebiliyor. Daha önce cihazın değiştirilmesine giden uzun süreçler yaşanıyordu.

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Mart ayında başlayan program orijinal model olan iPhone X’i dahil etmemişti. Bu ay orijinal modelde dahil edilince artık Face ID barındıran tüm iPhone modelleri yerinde tamir programından yararlanmış oldu.

Apple bir süre önce üçüncü taraf yetkili servislere Face ID bileşeni etkilenmeden ekran tamirat onayı vermişti. Ayrıca bir self servis tamirat programı da duyurulmuştu. Firmanın özellikle düzenleyici kurum baskılarından kurtulmak için daha kolay tamirat çözümlerine yöneldiği düşünülüyor.



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