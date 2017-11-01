İptal edilen House of Cards spin-off dizileri ile geri dönebilir

2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Netflix'in orijinal içerik alanında bugünkü başarılı haline gelmesinde önemli rol oynadı. Stranger Things, Mindhunter ve Daredevil gibi popüler dizilerin çıkışına rağmen bugüne kadar Netflix'in amiral gemisi olarak kalmayı başaran House of Cards, başrol oyuncusu Kevin Spacey'e yöneltilen taciz iddiaları yüzünden yolun sonuna geldi.

Şu sıralar Star Trek: Discovery'de rol alan aktör Anthony Rapp, yıllar önce, henüz kendisi 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Spacey bu iddianın ortaya atılmasından kısa bir süre sonra yayınladığı açıklamada böyle bir olayı hatırlamadığını ve eğer böyle bir şey yaşandıysa üzgün olduğunu söylese de bu açıklama Spacey'e yöneltilen tepkileri yatıştırmaya yetmedi.

Son günlerde Hollywood'un sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından bu taciz iddiaları karşısında hızlıca aksiyon alan Netflix, Rapp'in açıklamasından kısa bir süre sonra yayınladığı açıklamayla, House of Cards'ın iptal edildiğini ve dizinin şu sıralar çekimleri devam eden 6. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini açıkladı.

House of Cards hayranları daha iptal haberinin şokunu atlatamadan Netflix'ten bir açıklama daha geldi ve dizinin şu sıralar Amerika'da devam eden çekimlerinin süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu. Netflix, dizinin prodüksiyonuna devam edip etmeyeceğine Spacey olayının açıklığa kavuşmasından sonra karar verecek. Gelinen noktada dizinin 6. sezonu da çekilmden doğrudan iptal edilmesi de gündemde görünüyor.

House of Cards spin-off'ları için hazırlıklar başladı

Ne var ki Netflix kendisini bugünlere getiren House of Cards'tan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Kevin Spacey'e yöneltilen suçlamalar yüzünden ana seri sona ermiş olsa da Netflix aynı dünyada geçen spin-off diziler için düğmeye bastı. Amerikan siyaset dünyasının karanlık arka yüzüne ışık tutan House of Cards'ın spin-off dizileri de bu dünyada geçecek ve yine benzer hikayeler anlatacak.

Henüz hazırlık aşamasının ilk safhalarında olan bu spin-off projelerinden biri Oscar ödüllü senarist Eric Roth (House of Cards, Forrest Gump) tarafından kaleme alınacak ve Michael Kelly tarafından canlandırılan Doug Stamper karakterine odaklanacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre bir diğer spin-off; kirli işler çeviren siyasetçileri deşifre etmeye çalışan gazeteciler ve blog yazarları ile ilgili olacak. Son olarak House of Cards'ın önemli karakterlerinden Raymond Tusk gibi zengin iş adamlarının siyaset dünyası üzerindeki etkilerini işleyecek üçüncü bir spin-off'un da gündemde olduğu söyleniyor.

Aynı Game of Thrones spin-off'larında olduğu gibi House of Cards'ın spin-off dizileri de eş zamanlı olarak hazırlanacak ve büyük ihtimalle bu projelerden en fazla bir tanesi ekranlara taşınacak.