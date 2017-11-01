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İptal edilen House of Cards spin-off dizileri ile geri dönebilir

Netflix, House of Cards'ın başrolünü üstlenen Kevin Spacey hakkında çıkan haberler sonrası diziyi iptal ettiğini duyurdu. Öte yandan aynı dünyada geçen spin-off diziler için hazırlıklara başlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak Netflix'in orijinal içerik alanında bugünkü başarılı haline gelmesinde önemli rol oynadı. Stranger Things, Mindhunter ve Daredevil gibi popüler dizilerin çıkışına rağmen bugüne kadar Netflix'in amiral gemisi olarak kalmayı başaran House of Cards, başrol oyuncusu Kevin Spacey'e yöneltilen taciz iddiaları yüzünden yolun sonuna geldi.
Şu sıralar Star Trek: Discovery'de rol alan aktör Anthony Rapp, yıllar önce, henüz kendisi 14 yaşındayken Spacey'nin kendisini taciz ettiğini iddia etmişti. Spacey bu iddianın ortaya atılmasından kısa bir süre sonra yayınladığı açıklamada böyle bir olayı hatırlamadığını ve eğer böyle bir şey yaşandıysa üzgün olduğunu söylese de bu açıklama Spacey'e yöneltilen tepkileri yatıştırmaya yetmedi.
Son günlerde Hollywood'un sarsan Harvey Weinstein skandalının ardından bu taciz iddiaları karşısında hızlıca aksiyon alan Netflix, Rapp'in açıklamasından kısa bir süre sonra yayınladığı açıklamayla, House of Cards'ın iptal edildiğini ve dizinin şu sıralar çekimleri devam eden 6. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini açıkladı.
House of Cards hayranları daha iptal haberinin şokunu atlatamadan Netflix'ten bir açıklama daha geldi ve dizinin şu sıralar Amerika'da devam eden çekimlerinin süresiz olarak durdurulduğu duyuruldu. Netflix, dizinin prodüksiyonuna devam edip etmeyeceğine Spacey olayının açıklığa kavuşmasından sonra karar verecek. Gelinen noktada dizinin 6. sezonu da çekilmden doğrudan iptal edilmesi de gündemde görünüyor.

House of Cards spin-off'ları için hazırlıklar başladı 

Ne var ki Netflix kendisini bugünlere getiren House of Cards'tan kolay kolay vazgeçmeyi düşünmüyor. Kevin Spacey'e yöneltilen suçlamalar yüzünden ana seri sona ermiş olsa da Netflix aynı dünyada geçen spin-off diziler için düğmeye bastı. Amerikan siyaset dünyasının karanlık arka yüzüne ışık tutan House of Cards'ın spin-off dizileri de bu dünyada geçecek ve yine benzer hikayeler anlatacak.
Henüz hazırlık aşamasının ilk safhalarında olan bu spin-off projelerinden biri Oscar ödüllü senarist Eric Roth (House of Cards, Forrest Gump) tarafından kaleme alınacak ve Michael Kelly tarafından canlandırılan Doug Stamper karakterine odaklanacak.
The Hollywood Reporter'ın haberine göre bir diğer spin-off; kirli işler çeviren siyasetçileri deşifre etmeye çalışan gazeteciler ve blog yazarları ile ilgili olacak. Son olarak House of Cards'ın önemli karakterlerinden Raymond Tusk gibi zengin iş adamlarının siyaset dünyası üzerindeki etkilerini işleyecek üçüncü bir spin-off'un da gündemde olduğu söyleniyor.
Aynı Game of Thrones spin-off'larında olduğu gibi House of Cards'ın spin-off dizileri de eş zamanlı olarak hazırlanacak ve büyük ihtimalle bu projelerden en fazla bir tanesi ekranlara taşınacak.

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gageracer 2 yıl en beğenilen
Sense8 izleyicisi olarak herhangi bir Netflix dizisine bağlanamamayı öğrendim.Size de tavsiye ederim.
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***Respect*** 2 yıl
Dizi 3.sezon ile birlikte senaryonun kalitesi bakımından ciddi bir düşüşe geçmişti. Son sezonda da işi iyice aksiyona dökmüşlerdi. Dizinin gidişatı zaten pek iç açıcı olmadığı için, muhtemelen 6.sezon da son sezon olacaktı. Bu taciz muhabbeti tamamen bahanesi oldu diye düşünüyorum.
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ElektrikliJeneratör 2 yıl
Amerikan başkanlık seçimlerinde ki Rusya etkisinin açık açık tartışıldığı bu günler de , House Of Cards ın Viktor PETROV üzerinden (Putin) ağır bir şekilde kaşıdığı bu ilişkiler neticesinde, bir bahane ile Trump lobisi tarafından askıya alındığı aşikardır. 5. Sezonun bir çok bölümü ISIS için pilotluk yapıyordu. Sonrasında şaibeli Frank Underwood un başkanlık seçimleri derken, sıra geldi bu seçimlerin nasıl kazanıldığının anlatılacağı 6. sezona. Sezon çekimleri devam ederken Amerikan gündeminde olan "Hollywood tacizcileri" şemsiyesi altına giren Anthony Rapp 32 yıl önceki konuyu tam zamanında açıklıyor ve Bammmm. Dizi iptal.
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alito 2 yıl
Kevin Spacey yoksa ne ana dizi izlenir, ne de spin-off'u. Yazık olmuş cidden, iddialar doğruysa Kevin amcanın kariyeri ciddi anlamda tehlikede demektir.
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Eeltorm 2 yıl
Adam iyi aktördü beğenerek izliyordum nereden çıktı şimdi bu taciz olayı.
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keremec 2 yıl
30 yıl sonra anca mı aklına gelmiş.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ürün değil ambalaj
konu değil ! merak sattırır !
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gageracer 2 yıl en beğenilen
Sense8 izleyicisi olarak herhangi bir Netflix dizisine bağlanamamayı öğrendim.Size de tavsiye ederim.
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GunslingeR085 2 yıl
Doug Stamper karakteri Kevin Spacey olmadan ne yapacak merak ediyorum. Herhalde geçmişini falan konu ederler.
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