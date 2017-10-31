Carne y Arena, Oscar kazanan ilk VR filmi oldu

Amores Perros, The Birdman ve The Revenant gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, yönettiği sanal gerçeklik (VR) filmi Carne y Arena ile sinema tarihine geçti. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Inarritu'nun büyük beğeni toplayan VR filmine özel bir Oscar ödülü verme kararı aldı. Carne y Arena böylece Oscar ödülü kazanan ilk VR filmi olarak tarihe geçti.

Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan Carne y Arena; izleyicileri Trump yönetiminde daha da sıkıntılı bir bölge haline gelen ABD - Meksika sınırına götürüyor ve sanal gerçeklik cihazı aracılığıyla, ABD - Meksika sınırını geçmeye çalışan mültecilerin deneyimini yaşatıyor.

Akademi Ödülleri'nin 90 yıllık tarihinde sadece 18 özel Oscar ödülü verildi. Özel bir Oscar ödülü kazanan son isim, tamamı CGI olan ilk animasyon filmi Toy Story'i yönettiği için 22 yıl önce bu ödüle layık görülen John Lasseter'dı. Bu yüzden Inarritu'nun kazandığı bu Oscar, sanal gerçeklik filmleri için oldukça önemli bir adım olarak görülüyor.

Akademi Başkanı John Bailey konu hakkında yaptığı açıklamada Carne y Arena'yı bir sanat ve sinema deneyimi olarak tanımladı ve Inarritu'nun bu film ile yeni bir sinematik algının kapılarını açtığını ifade etti.

Inarritu, 11 Kasım'da Los Angeles'ta düzenlenecek Governers Ödülleri seremonisinde Oscar ödülünü alacak.

http://deadline.com/2017/10/academy-votes-special-oscar-to-alejandro-g-inarritus-virtual-reality-installation-carne-y-arena-1202196302/