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    iQOO Neo 7 Geekbench'te göründü: Dimensity 9000+ ile geliyor

    Vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu iQOO Neo 7, Geekbench platformunda görüntülendi. Yeni telefon, Dimensity 9000+, Android 13 ve 12GB RAM ile geliyor. İşte detaylar
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    iQOO Neo 7 Geekbench'te göründü: Dimensity 9000+ ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Vivo, yeni amiral gemisi iQOO Neo 7 modeli üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Yakın zamanda 3C sertifika sitesinde görüntülenen yeni telefon, şimdi de Geekbench platformunda ortaya çıktı. Yaklaşan telefonun yonga seti ve RAM kapasitesi belli oldu.

    iQOO Neo 7 neler sunacak?

    Kıyaslama platformunda V2231A model numarası ile listelenen iQOO Neo 7, MediaTek’in yeni amiral gemisi Dimensity 9000+ yonga setinden güç alacak gibi görünüyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve Android 13 desteği ile donatılan yeni telefonun, üst segment yarışına iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.

    Daha önceki söylentilere göre iQOO Neo 7’nin 5.000 mAh pil kapasitesi, 120W hızlı şarj desteği ve 6.78 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise henüz tüm detayları bilinmiyor ancak 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766V sensör ile karşımıza çıkabilir. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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