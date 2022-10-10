iQOO Neo 7 Geekbench'te göründü: Dimensity 9000+ ile geliyor

iQOO Neo 7 neler sunacak?
Kıyaslama platformunda V2231A model numarası ile listelenen iQOO Neo 7, MediaTek’in yeni amiral gemisi Dimensity 9000+ yonga setinden güç alacak gibi görünüyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve Android 13 desteği ile donatılan yeni telefonun, üst segment yarışına iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.
Daha önceki söylentilere göre iQOO Neo 7’nin 5.000 mAh pil kapasitesi, 120W hızlı şarj desteği ve 6.78 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Kamera tarafında ise henüz tüm detayları bilinmiyor ancak 50MP çözünürlüğünde Sony IMX766V sensör ile karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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