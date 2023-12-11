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    iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Devrimsel ekran ve daha fazlası

    Vivo'nun alt markalarından iQOO, merakla beklenen iQOO Neo 9 serisini duyurmaya hazırlanıyor. iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro'dan oluşacak serinin tanıtım tarihi belli oldu. İşte beklenen özellikler...
    iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, Neo 8 serisinin halefi olacak iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce telefonların bazı kilit özellikleri netleşmişti. Şimdi ise, Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu.

    iQOO Neo 9 serisinin lansman tarihi belli oldu

    Kaçıranlar için iQOO Neo 8 ve 8 Pro, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılmış ve özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Hatta Pro modelin MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile rekor kırdığından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda iQOO Neo 9 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. 

    Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı telefonların tanıtım tarihini içeren bazı teaser görüntüleri internete sızdı. Bu görüntülerde ise iQOO Neo 9 serisinin 27 Aralık'ta tanıtılacağı belirtiliyor. Ancak her iki modelin ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacağını belirtelim. Küresel pazara ulaşması ise muhtemel olarak 2024'ün başlarına uzayacak. 

    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro beklenen özellikler

    iQOO Neo 9 serisinin beyaz ve kırmızı renklerden oluşan çift tonlu tasarımda tanıtılması bekleniyor. Her iki model, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı ve 2800 x 1260 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında düz OLED ekran ile desteklenecek. Ayrıca bu panele 2160Hz PWM karartma ve ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek.

    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro, işlemci bölümünden birbirinden ayrılıyor. Buna göre Pro model, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9300, temel model ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi çözümlerinden Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Ayrıca Neo 9 Pro'nun 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi, OIS destekli Sony IMX920 birincil kamera ve 50MP Samsung JN1 geniş açı sensörleri ile kutusundan çıkması bekleniyor bekleniyor. Ön yüzünde ise 16MP selfie kamerası bulunacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 5 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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