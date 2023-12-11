iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: Devrimsel ekran ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Vivo'nun alt markalarından iQOO, Neo 8 serisinin halefi olacak iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Daha önce telefonların bazı kilit özellikleri netleşmişti. Şimdi ise, Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu.

iQOO Neo 9 serisinin lansman tarihi belli oldu

Kaçıranlar için iQOO Neo 8 ve 8 Pro, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıtılmış ve özellikleri ile ses getirmeyi başarmıştı. Hatta Pro modelin MediaTek Dimensity 9200+ işlemci ile rekor kırdığından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda iQOO Neo 9 serisi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu.

Geçtiğimiz saatlerde ise, akıllı telefonların tanıtım tarihini içeren bazı teaser görüntüleri internete sızdı. Bu görüntülerde ise iQOO Neo 9 serisinin 27 Aralık'ta tanıtılacağı belirtiliyor. Ancak her iki modelin ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacağını belirtelim. Küresel pazara ulaşması ise muhtemel olarak 2024'ün başlarına uzayacak.

iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro beklenen özellikler

iQOO Neo 9 serisinin beyaz ve kırmızı renklerden oluşan çift tonlu tasarımda tanıtılması bekleniyor. Her iki model, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı ve 2800 x 1260 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında düz OLED ekran ile desteklenecek. Ayrıca bu panele 2160Hz PWM karartma ve ekran altı parmak izi sensörü eşlik edecek.

iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro, işlemci bölümünden birbirinden ayrılıyor. Buna göre Pro model, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9300, temel model ise geçtiğimiz yılın amiral gemisi çözümlerinden Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Ayrıca Neo 9 Pro'nun 120W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil paketi, OIS destekli Sony IMX920 birincil kamera ve 50MP Samsung JN1 geniş açı sensörleri ile kutusundan çıkması bekleniyor bekleniyor. Ön yüzünde ise 16MP selfie kamerası bulunacak.

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iQOO Neo 9 serisinin tanıtım tarihi belli oldu: İşte özellikleri