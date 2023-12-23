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    Lansmana sayılı günler kala iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı

    27 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro'dan oluşan serinin batarya özellikleri, şirketin yayınladığı reklam afişleri sayesinde onaylandı. İşte detaylar:
    iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    iQOO, şimdilerde 27 Aralık'ta piyasaya süreceği yeni serisi iQOO Neo 9 üzerinde çalışıyor. Şirketin lansmana sayılı günler kala yayınladığı yeni reklam afişleri ise iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro'dan oluşan serinin batarya özelliklerini doğruladı. 

    İşte iQOO Neo 9 serisinin beklenen özellikleri:

    iQOO, gelecek akıllı telefonlarının 5160mAh bataryayı ve 120W kablolu özel hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini, yayınladığı yeni reklam afişleriyle doğruladı. Şirket yakında çıkacak olan bu cihazların, Neo serisi akıllı telefonlar tarihindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.

    iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro akıllı telefonlarının sırasıyla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9300 yonga setleriyle donatılacağı önceden doğrulanmıştı. Paylaşılan yeni bir rapora göreyse bu cihazlar, 7,9 mm kalınlığa ve en yüksek VC kapsamına sahip 6K Sky Perde VC sıvı soğutma sistemine sahip olacak.

    16 GB ve 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile piyasaya sürülecek cihazlar, Q1 Süper Bilgisayar yonga seti ile donatılacak. Sırasıyla 120Hz ve 144Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihazlardan iQOO Neo 9'un, 50MP Sony IMX 920 ana kameraya ve 8MP ikincil lense sahip olması beklenirken Neo 9 Pro'nun ise 50MP Sony IMX 920 birincil sensöre ve 50MP ultra geniş lense sahip olması bekleniyor. Son olarak ön tarafta ise her iki cihazda da 16MP'lik bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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