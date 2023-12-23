Lansmana sayılı günler kala iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı

İşte iQOO Neo 9 serisinin beklenen özellikleri:
iQOO, gelecek akıllı telefonlarının 5160mAh bataryayı ve 120W kablolu özel hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini, yayınladığı yeni reklam afişleriyle doğruladı. Şirket yakında çıkacak olan bu cihazların, Neo serisi akıllı telefonlar tarihindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.
16 GB ve 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile piyasaya sürülecek cihazlar, Q1 Süper Bilgisayar yonga seti ile donatılacak. Sırasıyla 120Hz ve 144Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihazlardan iQOO Neo 9'un, 50MP Sony IMX 920 ana kameraya ve 8MP ikincil lense sahip olması beklenirken Neo 9 Pro'nun ise 50MP Sony IMX 920 birincil sensöre ve 50MP ultra geniş lense sahip olması bekleniyor. Son olarak ön tarafta ise her iki cihazda da 16MP'lik bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.