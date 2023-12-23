Lansmana sayılı günler kala iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı

Tam Boyutta Gör iQOO, şimdilerde 27 Aralık'ta piyasaya süreceği yeni serisi iQOO Neo 9 üzerinde çalışıyor. Şirketin lansmana sayılı günler kala yayınladığı yeni reklam afişleri ise iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro'dan oluşan serinin batarya özelliklerini doğruladı.

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İşte iQOO Neo 9 serisinin beklenen özellikleri:

iQOO, gelecek akıllı telefonlarının 5160mAh bataryayı ve 120W kablolu özel hızlı şarj teknolojisini destekleyeceğini, yayınladığı yeni reklam afişleriyle doğruladı. Şirket yakında çıkacak olan bu cihazların, Neo serisi akıllı telefonlar tarihindeki en yüksek batarya kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.

Tam Boyutta Gör iQOO Neo 9 ve Neo 9 Pro akıllı telefonlarının sırasıyla Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve MediaTek Dimensity 9300 yonga setleriyle donatılacağı önceden doğrulanmıştı. Paylaşılan yeni bir rapora göreyse bu cihazlar, 7,9 mm kalınlığa ve en yüksek VC kapsamına sahip 6K Sky Perde VC sıvı soğutma sistemine sahip olacak.

16 GB ve 24 GB'a kadar LPDDR5X RAM ile piyasaya sürülecek cihazlar, Q1 Süper Bilgisayar yonga seti ile donatılacak. Sırasıyla 120Hz ve 144Hz yenileme hızlarına sahip 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak cihazlardan iQOO Neo 9'un, 50MP Sony IMX 920 ana kameraya ve 8MP ikincil lense sahip olması beklenirken Neo 9 Pro'nun ise 50MP Sony IMX 920 birincil sensöre ve 50MP ultra geniş lense sahip olması bekleniyor. Son olarak ön tarafta ise her iki cihazda da 16MP'lik bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor.

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iQOO Neo 9 serisinin batarya özellikleri onaylandı