iQOO Neo6 SE'nin batarya kapasitesi doğrulandı

iQOO'nun yakında piyasaya süreceği yeni modeli iQOO Neo6 SE bugün bir açıklama ile karşımıza çıktı. iQOO Neo6 SE'nin pili ve hızlı şarj detayları bugün açıklandı. Gelin iQOO Neo6 SE'nin detaylarına göz atalım.
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iQOO Neo6 SE 80W hızlı şarj desteği ile geliyor
6 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak olan iQOO Neo6 SE, bugün batarya özellikleri ile karşımıza çıktı. Yapılan açıklama ile birlikte 4700mAh'lik bir pil ile geleceği doğrulanan cihaz, günümüzdeki birçok cihazla benzer kapasiteye sahip bir batarya taşıyacak.
Bu batarya için 80W hızlı şarj desteği de sunacak olan cihaz, rakiplerine göre daha hızlı şarj olacak. Açıklamalara göre 30 dakikada %100'e şarj oranına ulaşan bu pil, 26°C ortam sıcaklığında şarj sürenizin düşeceğini de iddia ediyor. Son olarak yine açıklamalara göre Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek olan cihaz, depolama tarafında ise 256GB UFS 3.1 diske sahip olacak. iQOO Neo6 SE'nin diğer detayları ise 6 Mayıs'taki etkinlikte ortaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.