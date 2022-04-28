iQOO Neo6 SE'nin batarya kapasitesi doğrulandı

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iQOO'nun yakında piyasaya süreceği yeni modeli iQOO Neo6 SE bugün bir açıklama ile karşımıza çıktı. iQOO Neo6 SE'nin pili ve hızlı şarj detayları bugün açıklandı. Gelin iQOO Neo6 SE'nin detaylarına göz atalım.

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iQOO Neo6 SE 80W hızlı şarj desteği ile geliyor

6 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak olan iQOO Neo6 SE, bugün batarya özellikleri ile karşımıza çıktı. Yapılan açıklama ile birlikte 4700mAh'lik bir pil ile geleceği doğrulanan cihaz, günümüzdeki birçok cihazla benzer kapasiteye sahip bir batarya taşıyacak.

Bu batarya için 80W hızlı şarj desteği de sunacak olan cihaz, rakiplerine göre daha hızlı şarj olacak. Açıklamalara göre 30 dakikada %100'e şarj oranına ulaşan bu pil, 26°C ortam sıcaklığında şarj sürenizin düşeceğini de iddia ediyor. Son olarak yine açıklamalara göre Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek olan cihaz, depolama tarafında ise 256GB UFS 3.1 diske sahip olacak. iQOO Neo6 SE'nin diğer detayları ise 6 Mayıs'taki etkinlikte ortaya çıkacak.

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