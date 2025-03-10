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    iQOO yeni amiral gemisi modeliyle akıllı telefon meraklılarının ilgisini çekebilir

    Akıllı telefon meraklılarına sunduğu amiral gemisi modelleriyle bilinen iQOO, yakın zamanda bunlara iQOO 15 ile bir yenisini daha ekleyecek. Peki bu telefon hangi özelliklerle geliyor?

    iQOO 15 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı: İşte özellikleri

    Akıllı telefon dünyasında dikkat çeken markalardan biri olan iQOO, yeni amiral gemisi modelleriyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, iQOO 15 serisi ve iQOO Neo 11 serisi, 2025'in sonunda tanıtılacak ve birçok önemli yeniliği beraberinde getirecek.

    iQOO 15 serisi, kullanıcılarına gelişmiş bir ekran deneyimi sunmaya odaklanıyor. Seride, 2K çözünürlüğe sahip bir ekran ile ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısının yer alacağı belirtiliyor. Ayrıca ekranın yansıma önleyici (AR) kaplamaya sahip olacağı ifade ediliyor. Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre, iQOO 15 Pro modelinin 6,85 inç büyüklüğünde, 2K LTPO OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

    Ekranın, Samsung tarafından üretilen düşük sıcaklıklı polikristal oksit (LIPO) teknolojisini içereceği söyleniyor. Cihazın, aynı zamanda 7.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya kapasitesi ile geleceği de iddialar arasında. Bu kapasite, iQOO'nun şimdiye kadar sunduğu en büyük bataryalardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, periskop telefoto kamerasının da seriye dahil edilmesi bekleniyor. Standart iQOO 15 modelinin ekran ve batarya özellikleri hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.

    Serinin isimlendirilmesi konusunda da ilginç bir detay ortaya çıktı. iQOO'nun, Asya'daki bazı kültürel inanışlar nedeniyle 14 rakamını atlayarak doğrudan iQOO 15 serisine geçebileceği belirtiliyor. Cihazların, Qualcomm'un Ekim 2025'te duyurması beklenen Snapdragon 8 Elite 2 yonga setiyle güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, her iki modelin de Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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