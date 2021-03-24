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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı

    Daha önce iptal edilen II. Felluce Muharebesi'ni konu alan savaş oyunu Six Days in Fallujah'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    24 Mart 2021, 20:00 (1 sa.)
    339
    47
    5
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı
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    Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Xbox Game Pass üyesi olanların oyunlara daha fazla para harcadığını söylüyor"

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    Oyun normalde Konami tarafından yayınlanacaktı ancak savaş karşıtı grupların ve savaş gazilerinin oyunun eleştirilmesinin ardından gelen tepkiler sonucunda Konami oyunu iptal etmişti. Oyun da Victura tarafından geçtiğimiz aylarda tekrardan duyuruldu.

    Yayınlanan videoya baktığımızda Call of Duty ile benzerlik gösterdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Videoya göre konuştuğumuzda taktiksel bir yönünün olduğunu ve Call of Duty'e göre biraz daha simülasyon gibi hissettirdiğini söyleyebiliriz. Oyunun haritası her seferinde yeniden yaratılıyor ve bu yüzden hiçbir zaman nereden ne geleceğini bilemeyeceksiniz. 

    Oyun 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtilmişti. Oyun özellikle psikolojik açıdan etkilemekte ve savaş atmosferini çok iyi hissettirme konusunda iddialı.

    Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak. Hangi konsollar olduğu açıklanmadı. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.pcgamer.com/six-days-in-fallujah-gameplay-video-looks-a-lot-like-call-of-duty/ https://www.ign.com/articles/six-days-in-fallujah-exclusive-gameplay-reveal-showcases-procedural-architecture-technology
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    antique 17 dakika önce

    bilardoyu oynayan ıstaka.. sen sadece onu tutuyorsun tıpkı golf oynayan adamın çantasını tutan eleman gibi ??😎

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    mokoko_TR 56 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kadın çoluk çocuk cok insan katletti coni ,bir gün bizde oyun,film sektörüne hakim olacağız anlatacagız tüm dünya ya bu zalimleri,bu bozguncıları ,bu firavunları ...sadece rakka da bir seferinde 200 kadın çoluk çocuk sıgınakda katledildi
    kadın çoluk çocuk cok insan katletti coni ,bir gün bizde oyun,film sektörüne hakim olacağız anlatacagız tüm dünya ya bu zalimleri,bu bozguncıları ,bu firavunla...
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    çok tepki alır.
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    Ike (Reznawn ) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Felluceye rahat giremeyen abd askerleri kimyasal silah kullanmıştı onuda konu almışlarmı acaba?
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    Mion 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    Batı hayranları görsün
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    mokoko_TR 56 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kadın çoluk çocuk cok insan katletti coni ,bir gün bizde oyun,film sektörüne hakim olacağız anlatacagız tüm dünya ya bu zalimleri,bu bozguncıları ,bu firavunları ...sadece rakka da bir seferinde 200 kadın çoluk çocuk sıgınakda katledildi
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    furandor (Ömer Bin hattab) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Aman forumda ki abd'ye aşık olanları üzme ..olur mu onlar demokrasi götürüyorlar gittikleri yere tek dertleri huzur getirmek .
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