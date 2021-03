Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah'tan yeni bir oynanış videosu paylaşıldı.

Oyun normalde Konami tarafından yayınlanacaktı ancak savaş karşıtı grupların ve savaş gazilerinin oyunun eleştirilmesinin ardından gelen tepkiler sonucunda Konami oyunu iptal etmişti. Oyun da Victura tarafından geçtiğimiz aylarda tekrardan duyuruldu.

Yayınlanan videoya baktığımızda Call of Duty ile benzerlik gösterdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Videoya göre konuştuğumuzda taktiksel bir yönünün olduğunu ve Call of Duty'e göre biraz daha simülasyon gibi hissettirdiğini söyleyebiliriz. Oyunun haritası her seferinde yeniden yaratılıyor ve bu yüzden hiçbir zaman nereden ne geleceğini bilemeyeceksiniz.

Oyun 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtilmişti. Oyun özellikle psikolojik açıdan etkilemekte ve savaş atmosferini çok iyi hissettirme konusunda iddialı.

Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak. Hangi konsollar olduğu açıklanmadı. Bahsi geçen oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

