Microsoft, Xbox Game Pass üyesi olanların oyunlara daha fazla para harcadığını söylüyor

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Özellikle son dönemde platforma eklediği oyunlar ile birçok oyuncunun sevgisini kazanan Xbox Game Pass sistemine dair enteresan bir istatistik paylaşıldı.

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Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass'te aylık belirli bir ücret ödüyorsunuz ve sistemin kütüphanesindeki oyunlar erişiminize açılıyor. Bu sisteme de her ay birbirinden farklı ve kaliteli oyunlar ekleniyor. Yani baktığınızda çok oyun oynayan bir insanın bile oyun ihtiyacını orta düzeyde de olsa karşılayabiliyor.

Microsoft'ta Oyun Ekosistemi'nin kurumsal başkan yardımcısı Sarah Bond'un Forbes ile yaptığı röportajda enteresan bir istatistik paylaşıldı. Söylediğine göre Xbox Game Pass aboneleri oyun oynamak için diğer oyunculara göre yaklaşık yüzde 20 daha fazla para harcıyor. Ayrıca Xbox Game Pass aboneleri diğer oyunculara göre yüzde 20 daha fazla zaman harcıyor, yüzde 30 daha fazla oyun oynuyor ve yüzde 40 daha fazla oyun türü deniyorlar.

Zaman, oyun ve oyun türü açısından aslında ortada garip bir durum yok ancak para harcama konusu şaşırtmıyor değil. Game Pass oyunları genelde oyunların standart versiyonları oluyor. Sanıyoruz ki oyuncular DLC'ler genişleme paketleri ve bunun gibi ek içerikler için daha fazla para harcıyor.

https://www.gamesradar.com/xbox-game-pass-subscribers-spend-20-more-on-gaming-overall-microsoft-says/

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