Irdeto, oyunları korsandan koruyan Denuvo'yu satın aldı

1969'da kurulan yazılım güvenliği şirketi Irdeto Denuvo'yu satın aldığını duyurdu.

Kendi alanında lider şirketlerden birisi olan Irdeto Denuvo anti-tamper teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayarak korsan oyun kullanımını engellemede Denuvo'ya yardımcı olacak. Denuvo, oyunların korsan sürümünün çıkmasını geciktiren bir yazılım şirketi olarak tanımlanabilir. Irdeto firması IP TV, dijital TV, içerik yönetimi gibi alanlarda içerik koruması sağlıyor.

Irdeto CEO'su Doug Lowther:

"2020'ye kadar küresel oyun pazarının 128.5 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor, bu büyüyen oyun pazarında siber güvenlik gereksinimlerini karşılamak için yaklaşık 50 yıllık güvenlik uzmanlığımızı kullanacak olmayı muazzam bir fırsat olarak görüyoruz. Bu satın alımın her iki kuruluş için de yaratacağı fırsatlardan dolayı heyecanlıyız."

Denuvo 5.0 duyuruldu

Ek olarak, Denuvo anti-tamper teknolojisinin yeni sürümü 5.0 duyuruldu. Takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde Denuvo 4.8'i kullanan Sonic Forces bir grup tarafından kırılmıştı. Denuvo 4.8 son dönemde çıkan oyunları üç ay civarında korumayı başardı ve 4.8'in kırılmasıyla birlikte 5.0 sürümünün duyurusu gecikmedi.

İleride çıkacak oyunlar Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Far Cry 5 ve Dragon Ball FighterZ Denuvo'nun yeni sürümünü kullanacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Irdeto_Denuvoyu_Satin_Aldi-89976.htm