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Irdeto, oyunları korsandan koruyan Denuvo'yu satın aldı

Irdeto, anti-tamper teknolojisi geliştiren Denuvo'yu satın aldı. Ayrıca Denuvo 4.8'in kırılmasından dolayı Denuvo 5.0'ı duyurdu. Irdeto, Denuvo'nun geliştirilmesine yardımcı olacak.
1 yıl
1,7b
1
5
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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1969'da kurulan yazılım güvenliği şirketi Irdeto Denuvo'yu satın aldığını duyurdu.
Kendi alanında lider şirketlerden birisi olan Irdeto Denuvo anti-tamper teknolojisinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayarak korsan oyun kullanımını engellemede Denuvo'ya yardımcı olacak. Denuvo, oyunların korsan sürümünün çıkmasını geciktiren bir yazılım şirketi olarak tanımlanabilir. Irdeto firması IP TV, dijital TV, içerik yönetimi gibi alanlarda içerik koruması sağlıyor.
Irdeto CEO'su Doug Lowther:
"2020'ye kadar küresel oyun pazarının 128.5 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor, bu büyüyen oyun pazarında siber güvenlik gereksinimlerini karşılamak için yaklaşık 50 yıllık güvenlik uzmanlığımızı kullanacak olmayı muazzam bir fırsat olarak görüyoruz. Bu satın alımın her iki kuruluş için de yaratacağı fırsatlardan dolayı heyecanlıyız."

Denuvo 5.0 duyuruldu 

Ek olarak, Denuvo anti-tamper teknolojisinin yeni sürümü 5.0 duyuruldu. Takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde Denuvo 4.8'i kullanan Sonic Forces bir grup tarafından kırılmıştı. Denuvo 4.8 son dönemde çıkan oyunları üç ay civarında korumayı başardı ve 4.8'in kırılmasıyla birlikte 5.0 sürümünün duyurusu gecikmedi.
İleride çıkacak oyunlar Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Far Cry 5 ve Dragon Ball FighterZ Denuvo'nun yeni sürümünü kullanacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Irdeto_Denuvoyu_Satin_Aldi-89976.htm Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
CPY reyiz de durur mu yapıştırdı crack i :D
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zwanzig 1 yıl
Ne para kazandı şu Denuvo be. Halbuki oyunu korsan oynayacak adam zaten korsan oynuyor. "Aman korsanı çıkmadı gidip 200 TL bayılıp orjinalini alayım bari" diyen kaç kişi var ?
Ne para kazandı şu Denuvo be. Halbuki oyunu korsan oynayacak adam zaten korsan oynuyor. "Aman korsanı çıkmadı gidip 200 TL bayılıp orjinalini alayım bari" diyen...
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tobepeople 1 yıl Ekrem71.5
Ekrem71.5

apple aslında şifreleme işlerinde uzman. şifresini fbı bile 1 senede ancak kırdırdı. bu kadar kusursuz bir şifreleme sistemi yapan firma bence bu işede bir el atmalı.

Zaten adamlar istedikleri an istedikleri bilgiye senin elindeki telefondan ulaşabiliyor farkına bile varamıyorsun. Snowdenin açıkladığı bir ton video var Apple sadece reklam amaçlı vermedi. Adamlar 11 Eylül 2001 den sonra bu yöntemi bulup 1 yıl sonra uygulamaya geçtiler. Quantum bilgisayarların olduğu bir çağdayız bu kadar mı safsınız :) intel ve Amd bile kalıcı hackle yolluyor işlemcileri emin ol apple işlemcilerde de vardır.
Ekrem71.5apple aslında şifreleme işlerinde uzman. şifresini fbı bile 1 senede ancak kırdırdı. bu kadar kusursuz bir şifreleme sistemi ya...
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INumber1OneI 1 yıl
para vermeye gerek yok crack nasıl olsa bulunur :)
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zwanzig 1 yıl
Ne para kazandı şu Denuvo be. Halbuki oyunu korsan oynayacak adam zaten korsan oynuyor. "Aman korsanı çıkmadı gidip 200 TL bayılıp orjinalini alayım bari" diyen kaç kişi var ?
Yanıtla +5
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Ekrem71.5 1 yıl
apple aslında şifreleme işlerinde uzman. şifresini fbı bile 1 senede ancak kırdırdı. bu kadar kusursuz bir şifreleme sistemi yapan firma bence bu işede bir el atmalı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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tobepeople 1 yıl Ekrem71.5
Ekrem71.5

apple aslında şifreleme işlerinde uzman. şifresini fbı bile 1 senede ancak kırdırdı. bu kadar kusursuz bir şifreleme sistemi yapan firma bence bu işede bir el atmalı.

Zaten adamlar istedikleri an istedikleri bilgiye senin elindeki telefondan ulaşabiliyor farkına bile varamıyorsun. Snowdenin açıkladığı bir ton video var Apple sadece reklam amaçlı vermedi. Adamlar 11 Eylül 2001 den sonra bu yöntemi bulup 1 yıl sonra uygulamaya geçtiler. Quantum bilgisayarların olduğu bir çağdayız bu kadar mı safsınız :) intel ve Amd bile kalıcı hackle yolluyor işlemcileri emin ol apple işlemcilerde de vardır.
Yanıtla +4
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
CPY reyiz de durur mu yapıştırdı crack i :D
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