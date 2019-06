Iron Man 3'ün resmi oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Iron Man 3'ün resmi oyunu Iron Man 3'ü Android ve iOS platformları için yayınladı.

Milyarder Tony Stark'ın kontrollerini mobil oyuncuların ellerine bırakan yapım, Iron Man'in A.I.M kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor. Iron Man çizgi romanlarındaki kötü adamlardan Crimson Dynamo, Ezekiel Stane, M.O.D.O.K. ve Living Laser'ı oyuncuların karşısına çıkaracak olan yapım, her seferinde yeniden tasarlanan 3 farklı mekan betimlemesine sahip. Söz konusu mekanlar Malibu Sahilleri, New York Şehri ve Çin olarak sıralanırken Iron Man 3, doygun bir içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Iron Man filmlerinden aşina olduğumuz 18 farklı zırhın bulunduğu yapımda zırhların her biri çeşitli yükseltmeler ile güçlendirilebiliyor.





Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak sunulan Iron Man 3'ün resmi oyununa aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Bu arada yapımın Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım.