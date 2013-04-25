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Iron Man 3'ün resmi oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Iron Man 3'ün resmi oyunu Android ve iOS platformları için yayınlandı
Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Iron Man 3'ün resmi oyunu Iron Man 3'ü Android ve iOS platformları için yayınladı. 
Milyarder Tony Stark'ın kontrollerini mobil oyuncuların ellerine bırakan yapım, Iron Man'in A.I.M kuvvetlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alıyor. Iron Man çizgi romanlarındaki kötü adamlardan Crimson Dynamo, Ezekiel Stane, M.O.D.O.K. ve Living Laser'ı oyuncuların karşısına çıkaracak olan yapım, her seferinde yeniden tasarlanan 3 farklı mekan betimlemesine sahip. Söz konusu mekanlar Malibu Sahilleri, New York Şehri ve Çin olarak sıralanırken Iron Man 3, doygun bir içeriğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Iron Man filmlerinden aşina olduğumuz 18 farklı zırhın bulunduğu yapımda zırhların her biri çeşitli yükseltmeler ile güçlendirilebiliyor.

Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak sunulan Iron Man 3'ün resmi oyununa aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Bu arada yapımın Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

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strathmorea 6 yıl en beğenilen
Gameloft'un bir oyunu ücretsizse anlayın ki oyunda her şey paralı. Oyunun paralı olup satın alınıp özgürce oynanması çok daha yerinde oldu günümüzde.
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barocker 6 yıl
Hiç beğenmedim, olmamış bence. Yükledim bikaç kez oynayıp direkt sildim. Sonsuz koşu ve türevi oyunlardan gına geldi artık. Hala daha ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyolar. Yapacaksanda ya ciddi ve yaratıcı bir yenilik ekle ya da hiç çıkarma daha iyi bu ne yahu.
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teknoloji4ever 6 yıl
The Amazing Spider-man veya The Dark Knight Rises gibi bir oyun yapsalardı çok daha güzel olurdu.
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LeSRiSeL 6 yıl
en iyi 4 telefonda karşılaştırma yapılmış bile
youtube.com/...
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*GameOver* 6 yıl LeSRiSeL
LeSRiSeL

en iyi 4 telefonda karşılaştırma yapılmış bile

youtube.com/...

note II'de sanki frame atlaması fps düşüklüğü var gibi
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cibicibi 6 yıl
644 MB ne yahu
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ozqur333 6 yıl
hiç beğenmedim sonsuz koşu oyunu gibi 5 dk oynadım sadece temple run sayesinde kaç kişi ekmek yedi helal olsun
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wolf silver 6 yıl
Şu vizeler bitsin sinemaya gidip IRON MAN 3 filmi nı izleyecem..
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Guhong01 6 yıl
Oyun grafikleri super olmus, real racing 3 gibi grafikleri. Ama bu kadar sacma yapilamazdi bi oyun -.- marvel karakterleri denildiginde bölüm gecmeli bosslu mosslu bi oyun akla gelir, ama bu sonsuz kosu oynu... Sacmaligin bu kadari.
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dere.beyi 6 yıl
CpT-aizeN
AppStore acilirsa indiricem ama yukleniyor ekraninda kaliyor acilmiyor.Genel bi sıkıntı felanmi var.

25pp dene ;)
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CpT-aizeN 6 yıl dere.beyi
dere.beyi
CpT-aizeN
AppStore acilirsa indiricem ama yukleniyor ekraninda kaliyor acilmiyor.Genel bi sıkıntı felanmi var.

25pp dene ;)

Jailberak yok :)
Suan appstoreye girdi, indiriyorum oyunu.
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CpT-aizeN 6 yıl
AppStore acilirsa indiricem ama yukleniyor ekraninda kaliyor acilmiyor.Genel bi sıkıntı felanmi var.
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Nerevarine 6 yıl
644 mb OP.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bu sefer olmuş. Efektler vs. Harika. 40-50 mb lik bir oyun zannediyordum 800 mb i görünce bi anda sevindim.
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