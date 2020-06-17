Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Işık dalgalarını analiz ederek konuşmalarımızı dinleyebiliyorlar

    Araştırmacılar ışığın ses dalgalarına verdiği tepkiyi kaydederek algoritmalar yardımıyla konuşmaları dinlemeyi başardı. Üstelik dinleme çok uzaktan yapılabiliyor.
    4 sa.
    1,1b
    25
    5
    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Işık dalgalarını analiz ederek konuşmalarımızı dinleyebiliyorlar
    Tam Boyutta Gör

    Yüzyıldan fazla bir zamandır ampüller evlerimizi veya şehirlerimizi aydınlatmak için kullanılıyor. Bununla birlikte gelişen teknolojiler sayesinde lambalar artık farklı amaçlara da hizmet ediyor. Bunlar arasında kötü niyetli olanlar da var.

    Sadece gözlem yeterli

    Daha önce konuşmaların dinlenmesi için ortamda ele geçirilmiş bir cihaz olması gerekiyordu. Bu cihaz üzerinden gerek ses titreşimleri veya sesin doğrudan kendisi elde ediliyor ve sonrasında analiz ediliyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede

    Ayrıca Bkz. "Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var"

    Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları ise ortamda hiçbir cihaz olmadan sadece ışık dalgalarını ölçerek uzaktan konuşma dinleme yapmayı başardı. Bu yöntemde 25 metreye kadar uzaklıktan konuşmalar dinlenebiliyor.

    Araştırmacılar sesi dinleyebilmek için ses dalgalarına ortamdaki ışığın nasıl tepki verdiğini analiz etmeye çalışıyor. Örneğin teleskop gibi alt kullanarak elektro optik sensör doğrudan lambayı görecek şekilde ayarlanıyor. Bu sensör ışığın verdiği tepkiyi kayıt ediyor ve algoritmalar yardımıyla bu kayıtlarda ses dalgaları ayrıştırılıyor.

    Ayrıştırılan ses dalgaları Google Speech gibi dikte uygulamalarına aktarılıyor ve sohbet çözümleniyor. Bu yöntemle elde edilen müzikler Shazam ve SoundHound gibi uygulamalar tarafından kolaylıkla algılanabilmiş.

    Araştırmacılar daha güçlü teleskoplarla mesafenin daha da arttırılabileceğini belirtiyor. Yöntem şimdilik bir araştırma seviyesinde ancak kötü niyetli saldırganların benzer yollar kullanabileceği düşünülüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/06/16/hackers-can-now-use-light-bulbs-to-listen-in-on-your-conversations/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax (Hasan ) 1 sa.
    kendi kendime konuştuklarımı duymazlarsa sorun yok duyarlarsa tımarhaneye kapatırlar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 1 sa.
    Hırsızlar Düşünsün
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 sa.
    Bir bu eksikti beynimi de okuyabiliyorlarmı acep..<br /><br />Ettiğim küfürleri..????????????????
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 3 sa.
    Benzer bir yöntem bir süredir biliniyordu. Odanın içerisinde uygun bir nesnede ses dalgaları yüzünden oluşan minimal titreşimi bir video kamera ile analiz edip sese dönüştüyorlar. Bu arkadaşlar aynı yöntemi ışık kaynağına uygulamış ve anlaşılan daha iyi sonuç almışlar. İlgili video:
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi 47 dk. Rezvani, yeni canavarı Hercules 6x6'nın teaser görselini paylaştı 1 sa. 5G destekli Snapdragon 690 yonga seti duyuruldu: Bütçe dostu 5G telefonlar geliyor 1 sa. Corsair’den RGB çevre aydınlatması 1 sa. IoT cihazlara vergi geliyor: Beyaz eşyadan otomobile pek çok şeyi kapsıyor 2 sa. 2020 BMW M5 yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 3 sa. Yargıda dijital duruşma sistemi test ediliyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Işık dalgalarını analiz ederek konuşmalarımızı dinleyebiliyorlar Sonraki Koronavirüsü yenen Yeni Zelanda’da 25 gün aranın ardından iki pozitif vaka tespit edildi 14 sa. PS Store'da yeni indirimler başladı: İşte dikkat çekenler 17 sa. Origin Access ve EA Access'te büyük indirim: Sadece 1 Euro 18 sa. Boston Dynamics, ünlü köpek robotu Spot'un müthiş fiyatını açıkladı 18 sa. Türkiye'de Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı belli oldu 19 sa. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (16 Haziran) 19 sa. Microsoft çift ekranlı Surface Duo'yu Temmuz'da çıkarmaya hazırlanıyor 20 sa. AMD Ryzen 3000 XT serisi performans isteyenlere hitap ediyor 20 sa. Willow Cove masaüstünde karşımıza mobilden farklı çıkabilir 21 sa. Tesla Model S, sunduğu 647 km’lik menzille alanında bir rekor kırdı 21 sa. Intel Ice Lake işlemcilerdeki hata işletim sistemini çökertiyor 22 sa. İşte yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4'ün tasarımı 22 sa. Warner Bros. Interactive satılıyor 23 sa. HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G tanıtıldı 23 sa. Xiaomi'den AMD Ryzen'li dizüstü bilgisayarlar 23 sa. Huawei için 5G konusunda ABD’den izin çıktı 1 gün Ford Transit ve Transit Custom'ın yeni Trail versiyonları tanıtıldı 1 gün Bundle 3.0 yayında! Bazı Premium özellikler ücretsiz oldu 1 gün AMD Ryzen 4000 APU serisi soğutmasız bile çalışabiliyor 1 gün Analistlere göre yeni nesil konsol savaşının galibi PlayStation 5 olacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi