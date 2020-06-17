Işık dalgalarını analiz ederek konuşmalarımızı dinleyebiliyorlar

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Yüzyıldan fazla bir zamandır ampüller evlerimizi veya şehirlerimizi aydınlatmak için kullanılıyor. Bununla birlikte gelişen teknolojiler sayesinde lambalar artık farklı amaçlara da hizmet ediyor. Bunlar arasında kötü niyetli olanlar da var.

Sadece gözlem yeterli

Daha önce konuşmaların dinlenmesi için ortamda ele geçirilmiş bir cihaz olması gerekiyordu. Bu cihaz üzerinden gerek ses titreşimleri veya sesin doğrudan kendisi elde ediliyor ve sonrasında analiz ediliyordu.

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Ben Gurion Üniversitesi araştırmacıları ise ortamda hiçbir cihaz olmadan sadece ışık dalgalarını ölçerek uzaktan konuşma dinleme yapmayı başardı. Bu yöntemde 25 metreye kadar uzaklıktan konuşmalar dinlenebiliyor.

Araştırmacılar sesi dinleyebilmek için ses dalgalarına ortamdaki ışığın nasıl tepki verdiğini analiz etmeye çalışıyor. Örneğin teleskop gibi alt kullanarak elektro optik sensör doğrudan lambayı görecek şekilde ayarlanıyor. Bu sensör ışığın verdiği tepkiyi kayıt ediyor ve algoritmalar yardımıyla bu kayıtlarda ses dalgaları ayrıştırılıyor.

Ayrıştırılan ses dalgaları Google Speech gibi dikte uygulamalarına aktarılıyor ve sohbet çözümleniyor. Bu yöntemle elde edilen müzikler Shazam ve SoundHound gibi uygulamalar tarafından kolaylıkla algılanabilmiş.

Araştırmacılar daha güçlü teleskoplarla mesafenin daha da arttırılabileceğini belirtiyor. Yöntem şimdilik bir araştırma seviyesinde ancak kötü niyetli saldırganların benzer yollar kullanabileceği düşünülüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/06/16/hackers-can-now-use-light-bulbs-to-listen-in-on-your-conversations/

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